A apărut o nouă escrocherie. Tot mai mulți oameni se confruntă cu o situație aparent banală. Primesc prin poștă un colet pe care nu își amintesc să-l fi comandat. De cele mai multe ori, produsul este ieftin, de mici dimensiuni și pare lipsit de importanță. În realitate, însă, acest scenariu poate face parte din escrocheria „brushing”, o metodă folosită de infractori pentru a manipula sistemele de recenzii din e-commerce și pentru a testa validitatea datelor personale ale victimelor.

În acest tip de schemă, datele reale ale unei persoane sunt folosite pentru a crea comenzi fictive, iar apoi același cont publică recenzii de cinci stele, crescând artificial vizibilitatea și reputația produsului.

„Aţi primit vreodată un colet pe care nu l-aţi comandat? Poate fi un indiciu că datele dumneavoastră personale au fost compromise, existând riscul unor fraude ulterioare. Se preconizează că vânzările din e-commerce vor depăşi la nivel global 6,4 trilioane de dolari, în 2025. O mare parte vor veni prin intermediul platformelor de tip marketplace. Dar, deşi oferă aparent confort şi siguranţă pentru consumatori şi o acoperire extinsă pentru afaceri, există o latură mai întunecată. În 2024, numai Amazon a blocat proactiv peste 275 de milioane de recenzii suspectate a fi false şi a luat „măsuri de aplicare a legii” împotriva a mii de persoane (…) Escrocheriile „brushing” sunt un tip de fraudă din comerţul electronic în care un vânzător trimite un colet la adresa unei persoane alese la întâmplare. Obiectul este, de obicei, de valoare mică şi nu este oferit din altruism. Mai degrabă, este o încercare a vânzătorului de a umfla în mod fraudulos ratingul produsului pe platformele de e-commerce”, a precizat Phil Muncaster, expert în securitate cibernetică, potrivit .

A apărut o nouă escrocherie. De ce riscurile sunt mult mai mari decât par la prima vedere

Specialiștii în securitate cibernetică atrag atenția că riscurile sunt mult mai mari decât par la prima vedere.

„Prima dată, când victima aude despre escrocherie este, de obicei, atunci când primeşte coletul nesolicitat. De ce i-ar păsa cuiva că primeşte bunuri gratuite prin poştă, mai ales că sunt ieftine şi mici? Nu vorbim de o escrocherie pe cât de inofensivă pare. Pe de o parte, faptul că sunteţi vizat într-o astfel de schemă ar putea însemna că datele dumneavoastră sunt expuse în underground-ul digital. Pe de altă parte, escrocii ar putea testa astfel dacă datele sunt corecte, pentru a trece la etapa următoare, care implică o fraudă de identitate mult mai gravă.”, a mai explicat Muncaster.

Expertul avertizează că unele variante ale escrocheriei sunt și mai periculoase.

„Există, de asemenea, versiuni mai periculoase ale schemei, ce implică includerea unui cod QR în pachet. Scanarea acestuia vă va conduce, cel mai probabil, către un site maliţios sau de phishing, conceput să instaleze malware sau să vă păcălească să oferiţi şi mai multe informaţii personale. În cele din urmă, există un cost ascuns pentru astfel de escrocherii. Erodează lent şi insidios încrederea pe care consumatorii o au în sistemele de recenzie din e-commerce şi marketplace”, avertizează Muncaster.

A apărut o nouă escrocherie. Care sunt semnele clare că un colet face parte dintr-o fraudă

Există câteva indicii care ar trebui să ridice semne de întrebare:

produsul este ieftin și de slabă calitate;

destinatarul nu își amintește să fi plasat comanda;

lipsește adresa de returnare sau este neclară;

în pachet se află un , care solicită scanarea acestuia.

Astfel de semnale ar trebui tratate cu maximă prudență, mai ales în contextul creșterii numărului de fraude online.

Ce trebuie să faci dacă primești un colet suspect

Specialiștii Eset recomandă verificări imediate pentru a limita eventualele pagube.

„Pentru a verifica mai atent, recitiţi-vă emailurile şi verificaţi orice conturi aveţi pe platformele de e-commerce sau marketplace, pentru a vedea ce bunuri aţi achiziţionat recent. Verificaţi, de asemenea, conturile bancare şi rapoartele de credit în căutarea de activităţi suspecte, întrucât este posibil ca escrocii să fi trecut deja la următoarea fază a schemei.”

De asemenea, prevenția joacă un rol esențial.

„Există paşi pe care îi puteţi face pentru a preveni până şi tentativa de a fi vizat de brushing. Totul se rezumă la ce date personale sunt disponibile pentru fraudatori.”

În acest context, utilizarea unor servicii de protecție a identității sau a soluțiilor de securitate cibernetică devine tot mai importantă.

Cum poți reduce riscul ca datele tale să ajungă pe mâna infractorilor

Un pas suplimentar este solicitarea eliminării datelor personale de pe platforme de tip „people finder”, precum BeenVerified, Spokeo sau TruthFinder, unde informațiile pot fi accesate și revândute de intermediari.

Concluzia experților este clară. Escrocheria brushing este doar una dintre numeroasele metode prin care infractorii exploatează datele personale ale utilizatorilor. Vigilența constantă și atenția acordată prezenței digitale rămân esențiale pentru a evita fraudele cu impact financiar și de identitate.