Acasa » Eveniment » Atenționare de călătorie pentru Belgia. Transportul public afectat de o grevă națională

Atenționare de călătorie pentru Belgia. Transportul public afectat de o grevă națională

Adrian Teampău
20 nov. 2025, 19:07
Atenționare de călătorie pentru Belgia. Transportul public afectat de o grevă națională
Aeroportul din Bruxelles Sursa foto: Wikipedia
Cuprins
  1. Atenționare de călătorie emisă de MAE
  2. Recomandări MAE pentru cetățenii români
  3. Atenționare de călătorie pentru români

Atenționare de călătorie emisă de Ministerul Afacerilor Externe pentru românii care intenționează să călătorească în zilele următoare în Belgia. O grevă națională va afecta transportul public în perioada 24-26 noiembrie.

Atenționare de călătorie emisă de MAE

Ministerul Afacerilor Externe a transmis un mesaj pentru cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Belgia. Este vorba despre o atenționare de călătorie care vizează perioada 24–26 noiembrie 2025. În acest interval de timp este anunţată o grevă naţională, context în care sunt estimate perturbări semnificative ale transporturilor în întreaga ţară.

Potrivit MAE, principalele perturbări vizează:

  • transportul aerian. Nici un avion nu va decola de pe aeroportul Bruxelles-Zaventem în data de 26 noiembrie 2025. Până în prezent nu au fost anunţate anulări ale zborurilor de sosire de pe acest aeroport, însă programul poate suferi modificări. Aeroportul Bruxelles-Charleroi nu a anunţat modificări ale programului de zbor până în prezent;
  • transportul feroviar. Începând cu 23 noiembrie, ora 22:00, activitatea reţelei feroviare va fi întreruptă pentru 72 de ore. Greva va implica întregul personal al Companiei Naţionale de Căi Ferate Belgiene – SNCB (Société Nationale des Chemins de fer Belges) şi filialele sale. Va fi asigurat un serviciu alternativ cu personal voluntar, însă acesta va avea o capacitate foarte redusă;
  • transportul public (STIB/MIVB, De Lijn, TEC). Operatorii de transport public anunţă perturbări semnificative pe toată durata grevei. STIB estimează un trafic „foarte restrâns” pe reţeaua bruxelleză între 24 şi 26 noiembrie. De Lijn anunţă operarea unui număr redus de curse pe perioada grevei.

Recomandări MAE pentru cetățenii români

În acest context, de atenționare de călătorie, MAE recomandă cetățenilor români care intenționează să călătorească în Belgia să-și ia măsuri de prevedere. Aceasta pentru a evita eventualele întârzieri și incidente neplăcute. În primul rând, pentru cei care călătoresc cu avionul, autoritățile române recomandă să menţină legătura cu companiile aeriene pentru detalii privind programul de zbor.

De asemenea, cei care intenționează să călătorească cu trenul sau cu mijloacele de trasport în comun trebuie să se informeze din timp despre programul de călătorie. MAE recomandă cetăţenilor români să urmărească informaţiile actualizate de pe paginile de internet ale companiilor de transport:

Atenționare de călătorie pentru români

Cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Bruxelles:

  • +32 (0) 2 347 5338;
  • +32 (0) 2 344 1658;
  • +32 (0) 2 343 69 35.

Apelurile sunt redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center în regim de permanenţă.

De asemenea, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă, pot apela la telefonul de permanenţă al Ambasadei României în Belgia: +32 (0) 497 428663.

