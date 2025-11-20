Atenționare de călătorie emisă de Ministerul Afacerilor Externe pentru românii care intenționează să călătorească în zilele următoare în Belgia. O grevă națională va afecta transportul public în perioada 24-26 noiembrie.
Ministerul Afacerilor Externe a transmis un mesaj pentru cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Belgia. Este vorba despre o atenționare de călătorie care vizează perioada 24–26 noiembrie 2025. În acest interval de timp este anunţată o grevă naţională, context în care sunt estimate perturbări semnificative ale transporturilor în întreaga ţară.
Potrivit MAE, principalele perturbări vizează:
În acest context, de atenționare de călătorie, MAE recomandă cetățenilor români care intenționează să călătorească în Belgia să-și ia măsuri de prevedere. Aceasta pentru a evita eventualele întârzieri și incidente neplăcute. În primul rând, pentru cei care călătoresc cu avionul, autoritățile române recomandă să menţină legătura cu companiile aeriene pentru detalii privind programul de zbor.
De asemenea, cei care intenționează să călătorească cu trenul sau cu mijloacele de trasport în comun trebuie să se informeze din timp despre programul de călătorie. MAE recomandă cetăţenilor români să urmărească informaţiile actualizate de pe paginile de internet ale companiilor de transport:
Cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Bruxelles:
Apelurile sunt redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center în regim de permanenţă.
De asemenea, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă, pot apela la telefonul de permanenţă al Ambasadei României în Belgia: +32 (0) 497 428663.