Au vândut toate magazinele. Grupul austriac Spar, cu sediul central în Salzburg, a finalizat procesul de retragere completă din afacerea Hervis, filiala sa de retail sportiv. Toate magazinele Hervis din România vor trece printr-un proces amplu de rebranding. Toate acestea urmează să adopte imaginea și portofoliul Sports Direct.

Potrivit , Hervis a înregistrat un deficit financiar semnificativ, de 64 milioane de euro în 2023, urmat de o pierdere de 43 milioane de euro în 2024. Aceste rezultate au pus presiune pe decizia Spar de a renunța la această divizie.

Au vândut toate magazinele. Cine este noul proprietar al magazinelor Hervis

Noul proprietar al Hervis este Sven Voth, fondatorul lanțului de retail sportiv Snipes. Acesta va prelua controlul asupra celor 134 de spații Hervis din Austria, Slovenia, Croația și Bavaria și toți angajații aferenți.

„Noul proprietar va prelua magazinele și angajații și va asigura continuitatea afacerii. Pe lângă gama obișnuită, clienții vor putea găsi și mărci noi, odată cu începerea transformării în 2026”, a explicat directorul general al Hervis, Balázs Dalnoki.

Au vândut toate magazinele. Ce schimbări aduce rebrandingul către Sports Direct

Procesul de tranziție va începe în acest an, când Hervis vor fi transformate sub brandul Sports Direct. Această schimbare va aduce o ofertă extinsă de produse și mărci, pentru a răspunde mai bine cerințelor consumatorilor moderni.

În România, tranziția va afecta 49 de magazine Hervis, iar în Ungaria alte 29, toate cu angajații preluați de noul proprietar.

De ce a ales Spar să renunțe la Hervis în România și Ungaria

Ulrich Hanfeld, directorul general al Hervis, a oferit un răspuns clar privind strategia: „Piețele orientate spre modă din Ungaria și România s-au îndepărtat de afacerea noastră principală. Odată cu vânzarea Hervis România și Hervis Ungaria, ne concentrăm toată energia pe consolidarea profilului pe piețele noastre principale din Austria, Slovenia și Croația”.

Cum arată cifrele Hervis în România înainte de această schimbare

În anul 2024, Hervis România a raportat o cifră de afaceri de 342,5 milioane lei și un personal de 558 angajați. Totuși, compania a înregistrat o pierdere de 41,3 milioane lei, o creștere de 74% față de anul precedent. Ultimul an în care Hervis România a fost pe profit a fost 2019.