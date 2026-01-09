Un lanț de supermarketuri extrem de cunoscut a introdus un sistem de supraveghere biometrică. Măsura a fost aplicată fără anunțuri publice și fără prea multă transparență, în așa-numitele „ cu risc crescut”.

Cât de sigură este, de fapt, această „măsură de siguranță”

În încercarea declarată de a spori securitatea, Wegmans a introdus scanarea facială pentru clienți. Lanțul de supermarketuri este prezent în mai multe state americane și avea 111 magazine la finalul lui 2024. Tehnologia presupune colectarea și stocarea datelor biometrice. Modul în care a fost implementată a stârnit reacții puternice.

Mulți cumpărători afirmă că au descoperit întâmplător existența sistemului. Acest lucru s-a întâmplat în ciuda avertismentelor amplasate la intrările magazinelor din New York.

„De ce mă urmăresc? De ce ar vrea să se uite la fața mea? Unde mi-ar trimite fața? Ar putea ajunge oriunde, în toată lumea. Cine știe pe ce o vor pune”, a spus o clientă Wegmans, informează .

Compania susține că nu transmite datele către terți și că recunoașterea facială este folosită exclusiv pentru identificarea persoanelor surprinse anterior comițând abateri. Cu toate acestea, îngrijorările legate de viața privată rămân puternice în rândul clienților.

Ce date sunt colectate și cât de extinsă este supravegherea

„La fel ca mulți comercianți cu amănuntul, folosim pentru a ajuta la identificarea persoanelor care reprezintă un risc pentru angajații, clienții sau operațiunile noastre”, a transmis Wegmans într-o declarație recentă.

Avertismentele afișate la intrarea în magazine menționează colectarea unor date sensibile, precum rezultatul scanării faciale, al scanării oculare și amprenta vocală, ceea ce a amplificat temerile clienților. Reprezentanții companiei susțin însă că, în acest moment, este implementată doar recunoașterea facială, iar celelalte tipuri de date biometrice nu sunt colectate.

Wegmans afirmă că imaginile și înregistrările video sunt păstrate doar atât timp cât este necesar din motive de securitate. Compania nu precizează durata exactă a stocării acestor date. În acest sens, invocă standardele industriei și considerentele de siguranță.

În fața acuzațiilor privind posibile prejudecăți sau discriminare, compania mai spune că tehnologia este folosită punctual, „de la caz la caz”, exclusiv pe baza deciziilor luate de echipa de protecție a activelor din fiecare magazin.