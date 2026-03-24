După aproape un deceniu de negocieri, Australia și Uniunea Europeană au finalizat un acord comercial amplu care va reduce sau elimina tarifele vamale și va stimula schimburile comerciale bilaterale, oferind beneficii directe pentru consumatori și companii din ambele regiuni.

Reducerea tarifelor și impactul asupra prețurilor

Conform acordului, Australia va elimina tariful de 5% aplicat importurilor din Uniunea Europeană. Aceasta va face produse precum vinurile europene, ciocolata, automobilele BMW și Mercedes, articolele de modă și alte bunuri de consum mai accesibile pentru cumpărătorii australieni, scrie The Guardian.

La rândul său, Uniunea Europeană va elimina tarife pentru importurile din Australia, inclusiv pentru minerale critice, produse manufacturate și anumite produse lactate. Scopul este de a facilita un flux comercial mai liber și diversificat între cele două economii, consolidând relațiile economice bilaterale.

Denumiri protejate și indicații geografice

Acordul reglementează și utilizarea denumirilor protejate ale produselor alimentare. Producătorii australieni vor putea păstra termeni precum „parmesan” și „kransky” pe piața internă, însă denumirile „feta”, „romano” și „gruyère” vor fi eliminate treptat.

Termenul „ ” va putea fi folosit în continuare în Australia pentru consum intern, însă exporturile vor fi restricționate progresiv pe parcursul unui deceniu, conform regulilor europene de protejare a indicațiilor geografice.

Nemulțumiri în sectorul cărnii roșii

În ciuda beneficiilor pentru consumatori, industria australiană a cărnii roșii a criticat acordul. Nivelurile cotelor de export negociate, aproximativ 30.600 de tone de carne de vită și 25.000 de tone de carne de oaie anual, sunt considerate insuficiente, sub așteptările industriei și sub nivelurile acordate altor parteneri comerciali ai Uniunii Europene.

Criticii susțin că rezultatul final nu reflectă în mod echilibrat interesele producătorilor australieni, dezavantajându-i în raport cu alți exportatori internaționali.

Un pas important pentru relațiile economice

Acordul marchează un moment simbolic în relațiile dintre Australia și Uniunea Europeană, cu avantaje clare pentru consumatori și sectoare economice selecte, dar și cu provocări pentru anumite industrii.

Impactul complet se va vedea în anii următori, pe măsură ce tarifele vor fi eliminate și reglementările privind denumirile protejate implementate.