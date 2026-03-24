B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Australia și Uniunea Europeană încheie un acord comercial major. Vinuri, ciocolată și mașini mai ieftine pentru consumatori

Selen Osmanoglu
24 mart. 2026, 10:33
Sursa foto: Shutterstock
Cuprins
  1. Reducerea tarifelor și impactul asupra prețurilor
  2. Denumiri protejate și indicații geografice
  3. Nemulțumiri în sectorul cărnii roșii
  4. Un pas important pentru relațiile economice

După aproape un deceniu de negocieri, Australia și Uniunea Europeană au finalizat un acord comercial amplu care va reduce sau elimina tarifele vamale și va stimula schimburile comerciale bilaterale, oferind beneficii directe pentru consumatori și companii din ambele regiuni.

Reducerea tarifelor și impactul asupra prețurilor

Conform acordului, Australia va elimina tariful de 5% aplicat importurilor din Uniunea Europeană. Aceasta va face produse precum vinurile europene, ciocolata, automobilele BMW și Mercedes, articolele de modă și alte bunuri de consum mai accesibile pentru cumpărătorii australieni, scrie The Guardian.

La rândul său, Uniunea Europeană va elimina tarife pentru importurile din Australia, inclusiv pentru minerale critice, produse manufacturate și anumite produse lactate. Scopul este de a facilita un flux comercial mai liber și diversificat între cele două economii, consolidând relațiile economice bilaterale.

Denumiri protejate și indicații geografice

Acordul reglementează și utilizarea denumirilor protejate ale produselor alimentare. Producătorii australieni vor putea păstra termeni precum „parmesan” și „kransky” pe piața internă, însă denumirile „feta”, „romano” și „gruyère” vor fi eliminate treptat.

Termenul „prosecco” va putea fi folosit în continuare în Australia pentru consum intern, însă exporturile vor fi restricționate progresiv pe parcursul unui deceniu, conform regulilor europene de protejare a indicațiilor geografice.

Nemulțumiri în sectorul cărnii roșii

În ciuda beneficiilor pentru consumatori, industria australiană a cărnii roșii a criticat acordul. Nivelurile cotelor de export negociate, aproximativ 30.600 de tone de carne de vită și 25.000 de tone de carne de oaie anual, sunt considerate insuficiente, sub așteptările industriei și sub nivelurile acordate altor parteneri comerciali ai Uniunii Europene.

Criticii susțin că rezultatul final nu reflectă în mod echilibrat interesele producătorilor australieni, dezavantajându-i în raport cu alți exportatori internaționali.

Un pas important pentru relațiile economice

Acordul marchează un moment simbolic în relațiile dintre Australia și Uniunea Europeană, cu avantaje clare pentru consumatori și sectoare economice selecte, dar și cu provocări pentru anumite industrii.

Impactul complet se va vedea în anii următori, pe măsură ce tarifele vor fi eliminate și reglementările privind denumirile protejate implementate.

Tags:
Citește și...
Ucraina garantează aprovizionarea cu motorină în contextul creșterii prețurilor petrolului
Eveniment
Ucraina garantează aprovizionarea cu motorină în contextul creșterii prețurilor petrolului
Profesorii, obligați să treacă pe la psihiatru ca să mai poată preda. Regula intră în vigoare din acest an
Eveniment
Profesorii, obligați să treacă pe la psihiatru ca să mai poată preda. Regula intră în vigoare din acest an
Percheziții la firme de colectare a deșeurilor. Prejudiciu de 237 milioane de lei
Eveniment
Percheziții la firme de colectare a deșeurilor. Prejudiciu de 237 milioane de lei
Exercițiu major în Marea Neagră. NATO simulează respingerea unui atac rusesc în România
Eveniment
Exercițiu major în Marea Neagră. NATO simulează respingerea unui atac rusesc în România
Secretele bagajului perfect. Iată ce ar trebui să nu lipsească niciodată din trusa ta de călătorie
Eveniment
Secretele bagajului perfect. Iată ce ar trebui să nu lipsească niciodată din trusa ta de călătorie
Pensionarii români care riscă să rămână fără pensie. Documentul obligatoriu care se depune până pe 31 martie 2026
Eveniment
Pensionarii români care riscă să rămână fără pensie. Documentul obligatoriu care se depune până pe 31 martie 2026
Răzvan Pascu: „Colaborarea mea cu agenția de turism Eturia se încheie la final de 2026”. Ce se întâmplă cu excursiile deja programate
Eveniment
Răzvan Pascu: „Colaborarea mea cu agenția de turism Eturia se încheie la final de 2026”. Ce se întâmplă cu excursiile deja programate
Croazierele, noul trend al românilor pentru vacanțe. Destinații, prețuri și tendințe 2026–2027. Atlanticul ia locul Orientului Mijlociu în preferințe
Eveniment
Croazierele, noul trend al românilor pentru vacanțe. Destinații, prețuri și tendințe 2026–2027. Atlanticul ia locul Orientului Mijlociu în preferințe
Vremea, 24 martie: temperaturi în creștere și precipitații slabe în zonele montane
Eveniment
Vremea, 24 martie: temperaturi în creștere și precipitații slabe în zonele montane
Afaceri din pandemie anchetate după șapte ani. Percheziții la firme suspectate de evaziune. Prejudiciul se ridică la 4 milioane de lei
Eveniment
Afaceri din pandemie anchetate după șapte ani. Percheziții la firme suspectate de evaziune. Prejudiciul se ridică la 4 milioane de lei
Ultima oră
12:30 - Ucraina garantează aprovizionarea cu motorină în contextul creșterii prețurilor petrolului
12:29 - Traiul decent devine un lux, iar salariul minim nu mai acoperă nici strictul necesar. Senatorii propun modificarea coșului minim de consum folosit la calculul salariului minim.
12:20 - Românii economisesc mai mult în criză. Depozitele la bănci ale firmelor şi populaţiei au crescut
12:03 - Profesorii, obligați să treacă pe la psihiatru ca să mai poată preda. Regula intră în vigoare din acest an
12:03 - Călin Georgescu, întâmpinat cu un covor roșu în fața Poliției Buftea: „Adevărul și adevărata putere nu sunt în ceea ce ai, ci în ceea ce dăruiești”
11:46 - Lionel Messi bate un nou record. Starul argentinian a înscris mai multe goluri din lovituri libere decât Pele
11:43 - Percheziții la firme de colectare a deșeurilor. Prejudiciu de 237 milioane de lei
11:41 - Situație grea în Republica Moldova după atacurile Rusiei asupra Ucrainei. Linia electrică principală, oprită. Anunțul făcut de Maia Sandu
11:26 - Decizie neașteptată! Un oraș își schimbă numele ca să atragă mai mulți turiști (VIDEO)
11:16 - Tensiuni majore în PNL și conflict deschis cu PSD. Se conturează scenarii alternative, inclusiv apropierea de AUR. Bolojan, pus la zid în partid