Autopsia spune totul! Felix Baumgartner ar fi suferit un stop cardiac în aer, înainte de prăbușirea cu parapanta motorizată

Celebrul sportiv austriac Felix Baumgartner a murit în , după ce s-a prăbușit cu un parapantă motorizată în timpul unei vacanțe. indică un stop cardiac ca fiind cauza probabilă a pierderii controlului aparatului, potrivit publicației .

Autoritățile din orașul italian Fermo, unde a avut loc tragedia, au deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele exacte ale accidentului. Primele concluzii medicale sugerează că Baumgartner, în vârstă de 56 de ani, ar fi intrat în stop cardiac în timpul zborului, ceea ce ar fi dus la pierderea controlului asupra parapantei. Aceasta s-a rotit brusc în aer, după care s-a prăbușit lângă o piscină dintr-un complex turistic din Porto Sant’Elpidio.

Ipoteza stopului cardiac, susținută și de lipsa apelurilor

Potrivit carabinierilor care investighează cazul, sportivul nu a transmis niciun semnal de urgență în timpul zborului, ceea ce întărește ipoteza că și-a pierdut cunoștința brusc. Momentul impactului a fost surprins de martori, iar autoritățile analizează acum și imaginile de pe camera video montată pe echipamentul lui Baumgartner.

În urma coliziunii, o angajată a complexului a fost rănită ușor la gât, fiind lovită de un fragment desprins din aparat. Mai multe familii se aflau în zonă în momentul accidentului, însă o tragedie mai mare a fost evitată.

Ultimul mesaj: „Prea mult vânt”

Cu doar două ore înainte de zborul fatal, Baumgartner a postat pe Instagram o scurtă înregistrare video, comentând: „Man at work. Too much wind.” În ultimele zile, sportivul împărtășise imagini din vacanța sa pe litoralul Adriaticii, descriind zona ca fiind „un colț de rai”.

Reacții de doliu în întreaga lume

Red Bull Austria a transmis un mesaj emoționant după anunțarea decesului: „Suntem șocați și profund îndurerați. Felix a fost un profesionist desăvârșit, meticulos, un om care a inspirat milioane.”, potrivit

Primarul orașului Fermo a transmis condoleanțe în numele comunității, numindu-l „un supererou care a făcut lumea să își țină răsuflarea când a sărit din spațiu”.