România atrage atenția la nivel internațional printr-o performanță care a luat prin surprindere lumea turismului de iarnă. Rezultatul repoziționează țara noastră printre cele mai apreciate destinații montane. Într-un clasament global al celor mai spectaculoase peisaje de schi, România s-a clasat pe primul loc. A reușit astfel să devanseze țări cu tradiție puternică, precum Elveția, Franța, Italia și Austria.

Clasamentul a fost realizat de compania , pe baza analizei a mii de imagini Street View din stațiuni de schi din întreaga lume. Folosind inteligența artificială, fiecare destinație a fost evaluată în funcție de frumusețea și impactul vizual al peisajului. La final, din 10, cel mai mare punctaj acordat în acest studiu.

Cum a ajuns România înaintea Elveției într-un top dominat de giganții schiului

Depășirea Elveției, una dintre cele mai prestigioase destinații de schi din lume, arată cât de puternic impresionează peisajele montane din România. Potrivit studiului, avantajul decisiv nu a fost altitudinea, ci aspectul general al acestor zone.

Munții acoperiți de păduri și văile rămase ferite de construcții masive au contribuit la acest rezultat. Imaginea de natură autentică și nealterată a cântărit semnificativ în evaluare. Altitudinea medie a destinațiilor analizate a fost de 975 de metri. De asmnea, scorul mediu al peisajului a ajuns la 75,02 din 100, un rezultat care a propulsat România pe prima poziție.

Clasamentul nu a ținut cont de lux sau infrastructură, ci strict de impactul vizual. Astfel, locuri mai puțin cunoscute au reușit să depășească destinații celebre la nivel mondial. În același timp, tot mai mulți turiști preferă zone liniștite, cu peisaje spectaculoase și o atmosferă autentică.

Ce stațiuni au contribuit decisiv la poziția României în acest clasament

Două destinații au avut un rol esențial în rezultatul obținut de : Miercurea Ciuc și Vatra Dornei. Ambele s-au remarcat prin peisaje care impresionează imediat.

Miercurea Ciuc a primit cel mai mare scor dintre toate locațiile românești analizate, 83,11 puncte, devenind liderul național al clasamentului. Situat la poalele Munților Harghita, în centrul Ținutului Secuiesc, orașul se remarcă printr-un echilibru rar între natură și spațiul urban. Zona este înconjurată de relief montan bine conturat, iar prezența pădurilor și aspectul aerisit oferă o imagine autentică, încă puțin cunoscută turiștilor străini. Această combinație de peisaj puternic și dezvoltare moderată a făcut diferența în evaluare.

Pe locul al doilea s-a clasat Vatra Dornei, cu 82,20 puncte, confirmând reputația sa de destinație montană deosebită. Supranumită „Perla Bucovinei”, stațiunea este amplasată într-un decor spectaculos, la întâlnirea mai multor masive carpatice. Aici, pădurile dense, arhitectura și relieful formează un ansamblu vizual coerent și atrăgător. Atmosfera este diferită de cea a resorturilor aglomerate, păstrând un farmec calm și natural.

Rezultatele arată că România impresionează tocmai prin locuri în care muntele rămâne elementul central al experienței. Pentru care caută peisaje memorabile, liniște și autenticitate, aceste stațiuni devin alegeri tot mai atractive.

Cine urmează în clasament și de ce nu au câștigat marile destinații consacrate

Imediat după România, pe locul al doilea, s-au clasat la egalitate și Bulgaria, fiecare obținând un scor final de 9,4 din 10.

Elveția a obținut punctaje excepționale în anumite regiuni, precum Val Müstair, care a primit scor maxim, și Albula/Alvra, evaluată aproape la fel de bine. Cu toate acestea, amploarea dezvoltării și infrastructura foarte vizibilă au diminuat, în unele zone, impresia de peisaj natural pur. Bulgaria a urcat surprinzător pe podium, susținută de altitudinea medie ridicată a destinațiilor sale montane, de 1.490 de metri. Regiunile Shipka și Chiflik au fost printre cele care au contribuit la acest rezultat solid.

Italia și Franța au împărțit locul al patrulea, cu câte 8,5 puncte, confirmând frumusețea peisajelor lor, dar fără a domina clasamentul. Japonia și Finlanda au urmat îndeaproape, fiecare cu 8,4 puncte. Slovenia, Austria și Statele Unite au completat topul primelor zece poziții. Interesant este că cele mai cunoscute stațiuni nu au fost decisive pentru aceste țări. Destinațiile mai puțin promovate, dar mai autentice vizual, au avut un impact mai puternic.