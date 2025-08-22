B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Avertizare pentru românii care călătoresc în Italia. Mai multe regiuni vor fi afectate de fenomene meteo periculoase

Avertizare pentru românii care călătoresc în Italia. Mai multe regiuni vor fi afectate de fenomene meteo periculoase

Adrian Teampău
22 aug. 2025, 09:08
Foto: Pixabay.com

Românii care intenționează să călătorească în Italia în aceste zile trebuie să se informeze și să-și ia măsurile de precauție pentru a evita să ajungă într-o situație neplăcută. Mai multe regiuni vor fi lovite de fenomene meteo extreme, conform unei atenționări a autorităților italiene.

Cuprins:

  • În ce constă avertismentul transmis de MAE
  • Ce arată prognoza pentru regiunile vizate

În ce constă avertismentul transmis de MAE

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a transmiso avertizare pentru românii care călătoresc în Italia. Aceștia trebuie să se informeze din timp cu privire la fenomenele meteo extreme prognozate până pe 23 august. Autoritățile italiene atrag atenția că este posibil, în anumite regiuni să se producă inunfații severe și alunecări de teren.

Avertizarea vizează pe cei care călătoresc în regiunile Emilia-Romagna, Toscana și Marche. Aici, au fost activate planurile de urgență, iar cetățenilor li se recomandă să evite deplasările neesențiale.

Precipitațiile intense din ultimele ore au cauzat creșterea rapidă a nivelului râurilor, existând un pericol iminent de revărsare și producere de alunecări de teren. Potrivit MAE, în conformitate cu datele transmise de autoritățile italiene, până în după-amiaza zilei de 23 august, regiunile menționate vor fi afectate de fenomene meteorologice periculoase și inundații severe.

Ce arată prognoza pentru regiunile vizate

Autoritățile au transmis o situație cu regiunile și zonele în care ssunt cele mai mari riscuri. Astfel, în regiunea Toscana, zonele cele mai expuse sunt cele din provincia Livorno, între localitățile Cecina și Piombino, Insula Elba, precum și provinciile Pisa și Grosseto.

În regiunea Emilia Romagna, alerta portocalie de vreme severă are incidență în perimetrul provinciilor Bologna, Piacenza, Parma, Reggio-Emilia, Modena, Ravenna, Forli Cesena și Rimini. Aici sunt vizate și localitățile din zona Munții Apenini.

În regiunea Marche sunt vizate provinciile Ancona, Macerata, Fermo și Ascoli: Cele mai intense fenomene sunt înregistrate în provincia Pesaro Urbino.

