Ministerul Finanțelor propune relansarea programului de sprijin pentru transportatorii rutieri, o măsură care ar urma să reducă povara costurilor cu carburanții. Inițiativa vine după mai bine de un an de pauză, într-un moment în care multe firme din domeniu se confruntă cu scăderi de activitate și cu taxe mai mari.

Ce presupune noua schemă de sprijin

Conform proiectului de ordonanță publicat de Ministerul Finanțelor, rutieri de mărfuri și de persoane (cu excepția transportului public local) ar urma să primească o compensație de 20 de bani pentru fiecare litru de motorină achiziționat. Restituirea se va realiza trimestrial, pe baza facturilor de achiziție, iar programul este planificat să funcționeze până la finalul anului 2026.

Măsura fusese suspendată în martie 2024, fapt care a determinat mulți operatori să alimenteze în alte state europene. Ministerul justifică reluarea schemei prin necesitatea păstrării competitivității companiilor românești și limitarea relocării alimentărilor.

Oficialii arată că diferențele de preț dintre România și țările vecine sunt considerabile. În Bulgaria și Ungaria, acciza este de aproximativ 330 euro/1.000 litri, cu aproape 180 de euro mai puțin decât în România. În aceste condiții, numeroși transportatori aleg să-și facă plinul peste graniță, reducând semnificativ vânzările interne de .

Cum a afectat suspendarea programului piața transporturilor

După oprirea schemei de sprijin, alimentările interne au scăzut vizibil. Datele Autorității Rutiere Române arată că, în 2025, România avea cu 1.000 de operatori de marfă mai puțin decât în 2023. Cei mai mulți dintre cei rămași (peste 83%) sunt microîntreprinderi cu cel mult cinci vehicule.

Ministerul Finanțelor avertizează că aceste firme mici sunt cele mai expuse la creșterea prețurilor și la modificările legislative, fiind adesea primele care resimt presiunea costurilor.

Pe lângă scumpirea motorinei, firmele de transport au fost nevoiți să suporte cheltuieli suplimentare impuse de Pachetul Mobilitate 1. În perioada 2024 – august 2025, fiecare camion de peste 3,5 tone a generat costuri de circa 3.000 de euro, pentru instalarea tahografului digital G2 V2 și pentru alte adaptări tehnice obligatorii.

Cât va costa programul și cine va beneficia

Bugetul total estimat pentru schema de ajutor este de 60 de milioane de lei, urmând să acopere aproximativ 2.000 de operatori. Proiectul are la bază articolul 342 din (Legea 227/2015), care permite aplicarea unui nivel redus al accizelor pentru transportul rutier de mărfuri și persoane, cu respectarea normelor europene.

În prezent, accize la motorină este de 2.317,59 lei/1.000 litri, iar nivelul redus urmează să fie stabilit prin hotărâre de guvern după aprobarea ordonanței.

Cum evoluează sectorul transportul în 2025

Potrivit datelor Institutului Național de Statistică, transportul rutier de mărfuri a înregistrat în primul trimestru din 2025 o scădere de 2,7% față de anul anterior, ajungând la 68,8 milioane de tone. Parcursul total al mărfurilor a scăzut cu 3,4%, în timp ce transportul intern a crescut ușor, cu 0,2%, raportează Capital.ro.

Ministerul subliniază că motorina reprezintă peste 40% din costurile totale de operare, iar reluarea schemei de sprijin ar putea fi esențială pentru menținerea competitivității pe piața europeană.