B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Economic » Românii ar putea primi 20 de bani pentru fiecare litru de motorină. Ce prevede noua propunere a Ministerului Finanțelor

Românii ar putea primi 20 de bani pentru fiecare litru de motorină. Ce prevede noua propunere a Ministerului Finanțelor

Iulia Petcu
21 oct. 2025, 20:47
Românii ar putea primi 20 de bani pentru fiecare litru de motorină. Ce prevede noua propunere a Ministerului Finanțelor
Sursa foto: Freepik.com
Cuprins
  1. Ce presupune noua schemă de sprijin
  2. Cum a afectat suspendarea programului piața transporturilor
  3. Cât va costa programul și cine va beneficia
  4. Cum evoluează sectorul transportul în 2025

Ministerul Finanțelor propune relansarea programului de sprijin pentru transportatorii rutieri, o măsură care ar urma să reducă povara costurilor cu carburanții. Inițiativa vine după mai bine de un an de pauză, într-un moment în care multe firme din domeniu se confruntă cu scăderi de activitate și cu taxe mai mari.

Ce presupune noua schemă de sprijin

Conform proiectului de ordonanță publicat de Ministerul Finanțelor, transportatorii rutieri de mărfuri și de persoane (cu excepția transportului public local) ar urma să primească o compensație de 20 de bani pentru fiecare litru de motorină achiziționat. Restituirea se va realiza trimestrial, pe baza facturilor de achiziție, iar programul este planificat să funcționeze până la finalul anului 2026.

Măsura fusese suspendată în martie 2024, fapt care a determinat mulți operatori să alimenteze în alte state europene. Ministerul justifică reluarea schemei prin necesitatea păstrării competitivității companiilor românești și limitarea relocării alimentărilor.

Oficialii arată că diferențele de preț dintre România și țările vecine sunt considerabile. În Bulgaria și Ungaria, acciza este de aproximativ 330 euro/1.000 litri, cu aproape 180 de euro mai puțin decât în România. În aceste condiții, numeroși transportatori aleg să-și facă plinul peste graniță, reducând semnificativ vânzările interne de motorină.

Cum a afectat suspendarea programului piața transporturilor

După oprirea schemei de sprijin, alimentările interne au scăzut vizibil. Datele Autorității Rutiere Române arată că, în 2025, România avea cu 1.000 de operatori de marfă mai puțin decât în 2023. Cei mai mulți dintre cei rămași (peste 83%) sunt microîntreprinderi cu cel mult cinci vehicule.

Ministerul Finanțelor avertizează că aceste firme mici sunt cele mai expuse la creșterea prețurilor și la modificările legislative, fiind adesea primele care resimt presiunea costurilor.

Pe lângă scumpirea motorinei, firmele de transport au fost nevoiți să suporte cheltuieli suplimentare impuse de Pachetul Mobilitate 1. În perioada 2024 – august 2025, fiecare camion de peste 3,5 tone a generat costuri de circa 3.000 de euro, pentru instalarea tahografului digital G2 V2 și pentru alte adaptări tehnice obligatorii.

Cât va costa programul și cine va beneficia

Bugetul total estimat pentru schema de ajutor este de 60 de milioane de lei, urmând să acopere aproximativ 2.000 de operatori. Proiectul are la bază articolul 342 din Codul fiscal (Legea 227/2015), care permite aplicarea unui nivel redus al accizelor pentru transportul rutier de mărfuri și persoane, cu respectarea normelor europene.

În prezent, accize la motorină este de 2.317,59 lei/1.000 litri, iar nivelul redus urmează să fie stabilit prin hotărâre de guvern după aprobarea ordonanței.

Cum evoluează sectorul transportul în 2025

Potrivit datelor Institutului Național de Statistică, transportul rutier de mărfuri a înregistrat în primul trimestru din 2025 o scădere de 2,7% față de anul anterior, ajungând la 68,8 milioane de tone. Parcursul total al mărfurilor a scăzut cu 3,4%, în timp ce transportul intern a crescut ușor, cu 0,2%, raportează Capital.ro.

Ministerul subliniază că motorina reprezintă peste 40% din costurile totale de operare, iar reluarea schemei de sprijin ar putea fi esențială pentru menținerea competitivității pe piața europeană.

Tags:
Citește și...
Piața imobiliară din România, la maxime istorice. Ce orașe domină topul scumpirilor masive
Economic
Piața imobiliară din România, la maxime istorice. Ce orașe domină topul scumpirilor masive
TNF 2025: Aproape 1,4 milioane de angajați în companiile de top din România
Economic
TNF 2025: Aproape 1,4 milioane de angajați în companiile de top din România
Guvernul se împrumută masiv, deficitul e tot mai mare. Consilierul lui Bolojan: Bugetul pe anul acesta, cel mai nerealist pe care l-am văzut. Au fost adăugați bani mulți la rectificare inclusiv pentru plata salariilor
Economic
Guvernul se împrumută masiv, deficitul e tot mai mare. Consilierul lui Bolojan: Bugetul pe anul acesta, cel mai nerealist pe care l-am văzut. Au fost adăugați bani mulți la rectificare inclusiv pentru plata salariilor
KX și agricultura de precizie: cum îți poți planifica eficient tratamentele fitosanitare
Economic
KX și agricultura de precizie: cum îți poți planifica eficient tratamentele fitosanitare
Mihai Daraban (CCIR): Aparatul administrativ e ultrastufos. Multe cheltuieli sunt inutile. Indiferent cât produce mediul de business, nu poți satisface apetitul de consum al statului (VIDEO)
Economic
Mihai Daraban (CCIR): Aparatul administrativ e ultrastufos. Multe cheltuieli sunt inutile. Indiferent cât produce mediul de business, nu poți satisface apetitul de consum al statului (VIDEO)
De ce diferă prețurile la apa potabilă de la o localitate la alta. Persoanele racordate la Apa Nova au tarife de trei ori mai mici și cele mai bune din toată țara (VIDEO)
Economic
De ce diferă prețurile la apa potabilă de la o localitate la alta. Persoanele racordate la Apa Nova au tarife de trei ori mai mici și cele mai bune din toată țara (VIDEO)
Berea, băutura preferată a românilor. Ce sume câștigă statul de pe urma consumatorilor
Economic
Berea, băutura preferată a românilor. Ce sume câștigă statul de pe urma consumatorilor
Explozia din Cartierul Rahova. Dezvăluiri de ultimă oră de la ANAF
Economic
Explozia din Cartierul Rahova. Dezvăluiri de ultimă oră de la ANAF
„Dacă aș avea mai mulți bani….” – cum să transformi dorințele în realitate prin investiții inteligente
Economic
„Dacă aș avea mai mulți bani….” – cum să transformi dorințele în realitate prin investiții inteligente
Serviciile Amazon au căzut. Zeci de aplicații nu mai funcționează
Economic
Serviciile Amazon au căzut. Zeci de aplicații nu mai funcționează
Ultima oră
21:30 - Mara Bănică, terorizată de un admirator obsesiv. Bărbatul și-a recâștigat libertatea la scurt timp după arest
21:14 - Top 5 mașini ideale de oraș, în 2025: Consum mic și confort maxim. Ce să verifici înainte să faci achiziția
21:13 - Casa Albă susține că Trump și Putin nu se vor întâlni „în viitorul apropiat”. Ce anunț a făcut Kremlinul
21:06 - Alegeri în Țările de Jos. Extrema dreaptă domină în preferințele electoratului
20:47 - Sorin Grindeanu, avertisment pentru Bolojan, după ce a plecat de la ședința coaliției: „Premierul va trebui atunci să suporte consecințele politice ale propriilor decizii”
20:38 - Parlamentul European schimbă regulile pentru permisul de conducere. Decizia va fi implementată în România
20:19 - Record de vreme rece în România. Orașul unde s-a înregistrat cea mai scăzută temperatură din ultimii 76 de ani, pentru această dată
20:15 - Motivul pentru care Sorin Grindeanu a plecat de la ședința coaliției. Ciprian Ciucu: „Mi s-a părut puțin forțată plecarea. Este a treia oară când PSD pleacă în timpul discuțiilor” (VIDEO)
19:48 - Oficial! Alegerile pentru Primăria Capitalei vor avea loc pe 7 decembrie. Ciprian Ciucu: „Coaliția a decis ca fiecare partid să meargă cu un candidat propriu” (VIDEO)
19:42 - Mormântul unei profesoare din Iași a împărțit oamenii în două tabere. Ce a cerut să-i fie pus pe cruce