Avocatul Adrian Toni Neacșu, despre cazul lui Cătălin Cherecheș: „Bănuiala mea este că se află totuși în interiorul țării”

Avocatul Adrian Toni Neacșu a comentat într-o intervenție pentru B1 TV situația primarului din Baia Mare, Cătălin Cherecheș, care deși a fost condamnat definitiv la cinci ani de închisoare de Curtea de Apel Cluj, nu a fost încă găsit de polițiști pentru a fi dus în arest. Inițial el a fost dat în urmărire, ulterior s-a cerut mandat european de arestare.

Adrian Toni Neacșu a precizat că măsura controlului judiciar ar fi trebuit să facă aproape imposibilă ieșirea lui Cherecheș din țară, motiv pentru care avocatul a preciza că el crede că primarul de la Baia Mare se află în continuare în România:

„Eu nu am înțeles decât că procedurile s-au făcut ca la carte și chiar foarte repede față de alte situații similare, toate procedurile care trebuiau făcute imediat ce s-a emis acel mandat de executare a pedepsei. Pe de altă parte, este evident că în momentul de față nimeni nu știe unde se află domnul Cherecheș. Este o simplă bănuială că ar fi putut părăsi țara. Atât timp cât se afla sub puterea acelui control judiciar era dat în consemn, nu putea ieși din țară decât dacă, la fel ca pe vremuri ca un alt condamnat celebru, Omar Hayssam, era ascuns sub o roată de tir, în felul acesta. Pur și simplu i-au pierdut urma la un moment dat. Atunci când te afli sub control judiciar organele cam știu pe unde ești. Controlul bănuiesc că s-a luat, e ceva obișnuit când te aflii în apel la ultimele termene, tocmai pentru a evita o astfel de situație. Bănuiala mea este că se află totuși în interiorul țării. Nu cred că putea să iasă pentru că nu ar fi putut decât într-o modalitate care mi-e greu să mi-o imaginez atunci când mă gândesc la dumnealui”.

Avocatul Adrian Toni Neacșu a mai precizat că nu este nevoie de dovezi certe că edilul a părăsit țara pentru a fi emis mandat european de arestare:

„În momentul în care nu este identificată persoana față de care s-a emis un mandat de executare la domiciliu, pe teritoriu, cu o procedură destul de simplificată se eliberează și pentru nivel european. În măsura în care va fi identificat în oricare din țările UE va fi foarte ușoară încarcerarea acestuia. Nu înseamnă că trebuie să existe dovezi certe că a părăsit teritoriul țării. Mandatul european poate fi emis și în situația în care ai o mică bănuială sau nu ai reușit să identifici în interiorul național”.