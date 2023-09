Avocatul firmei din Crevedia anunță intenția „de a acoperi absolut toate pagubele”. Întrebat de ce nu a venit Ionuț Doldurea la întâlnirea cu cetățenii: „Cred că ne-am convins cu toții de emoția care a apărut” (VIDEO)

Avocatul companiei care deținea stația GPL din Crevedia s-a întâlnit luni cu localnicii afectați de și susține că firma intenționează să acopere „absolut toate pagubele suferite de cetățeni”. La întrevederea de luni a asistat și senatoarea Diana Șoșoacă, care a intrat în conflict cu avocatul firmei și cu primarul Florin Petre.

Avocatul firmei din Crevedia: „Cred că ne-am convins cu toții de emoția care a apărut”

„Intenția noastră este de a acoperi absolut toate pagubele suferite de oameni, aceasta însemnând de la orice stricăciuni cauzate imobilelor, până inclusiv la animale și inclusiv, bineînțeles, la orice bunuri de prin case, că sunt frigidere, televizoare…”, a declarat avocatul, luni, în dialogul cu cetățenii.

Un localnic i-a răspuns: „Doresc să intru cât mai rapid în casa mea”.

„Pentru asta suntem aici. Dacă dumneavoastră vă veți da acordul, resursele noastre sunt alocate să vă ridicăm casa. Ca să știți, noi am venit aici într-o formulă bine închegată, este angajat constructor care se poate apuca de lucrări, bineînțeles, cu acorduri dumneavoastră și cu ce formalități ar presupune asta. Până atunci, fiecare dintre cei păgubiți are din partea noastră sprijinul să se mute într-o pensiune sau într-un loc de cazare care să îi asigure decent condițiile de trai și intimitatea necesară, deci dacă nu aveți unde să stați, că am înțeles asta, noi putem face așa încât de mâine, dacă nu chiar de astăzi, să fiți cazați în condiții rezonabile și decente”, a fost reacția avocatului.

Întrebat de ce nu a venit patronul în persoană la întâlnirea cu cetățenii, avocatul a spus: „Cred că ne-am convins cu toții de emoția care a apărut încă din prima clipă și care se regăsește inclusiv acum (…). Nu este vorba de nicio teamă (…). Vor apărea și dânșii”.