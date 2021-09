Avocatul Moga Serban despre falimentul City Insurance: “Pagubitii trebuie actioneze prompt!”

Autoritatea de Supraveghere Financiara a retras saptamana trecuta autorizatia de functionare a societatii City Insurance SA., dupa o perioada lunga de supraveghere. S-au deschis de asemenea dosare penale pe numele conducerii societatii. Este practic un deja vu al anilor trecuti. La fel s-a intamplat cu putin timp in urma cu societatile Astra Asigurari SA sau Carpatica Asigurari SA, iar etapa urmatoare este deschiderea procedurii de faliment.

Avoacatul Moga Serban din Sibiu este un expert in domeniul asigurarilor, care a avut ocazia sa lucreze atat pentru cei mai importanti asiguratori de pe piata, cat si pentru pagubiti, in dosare civile si penale. Avocatul spune ca situatia nu e roz, dar nici tragica.

“Este o perioada nefasta pentru pagubiti, respectiv pentru cei care au avut sau vor avea nesansa sa aiba un accident produs de un autovehicul asigurat la compania City Insurance. Desi exista un fond de garantare a asiguratilor, care va prelua obligatiile de plata ale societatii intrate in faliment, acest lucru nu se va intampla peste noapte, iar pagubitii isi vor incasa sumele de bani cuvenite dupa mult mai mult timp decat in mod obisnuit.

Ceea ce trebuie sa se stie este ca din acest moment pot fi depuse cereri de plata la fondul de garantare, exclusiv prin corespondenta, insa platile nu vor incepe decat dupa deschiderea procedurii de faliment, iar acest lucru poate sa dureze mai multe luni de zile. De asemenea, platile nu vor incepe imediat, pentru ca va urma o perioada in care se va face preluarea dosarelor de dauna de catre fond.

Este important ca cererile sa fie depuse cat mai rapid si deja din acest moment direct la fond. Pagubitii nu trebuie sa astepte pentru a vedea ce se va intampla in continuare, ci sa actioneze cat mai prompt, pentru ca cererile vor fi solutionate in ordinea vechimii, iar in momentul in care se vor putea face plati, numarul de cereri va fi semnificativ. Vorbim despre un organism care nu are nici pe departe logistica si resursele de personal, inclusiv la nivel local, pe care le avea societatea de asigurari.

Inclusiv dosarele noi vor fi gestionate mult mai greu.

Ne amintim de la falimentul altor jucatori importanti de pe piata asigurarilor si ca gestionarea solicitarilor de plata a durat mult mai mult decat ne-am asteptat. Inclusiv perioada de asteptare pana la momentul in care s-a deschis procedura de insolventa a fost mult mai lunga decat ne-am asteptat. Procesul de insolventa de la Tribunalul Bucuresti a avut mai multe termene de judecata si mai multe contestatii, atat in cazul Carpatica Asig, cat si in cazul Astra Asig.

Ne amintim de asemenea ca foarte multe obligatii de plata nu au fost onorate, mizandu-se poate pe reticenta oamenilor de a apela la instanta de judecata. Observ insa ca romanii au tot mai mult curaj in a-si cere drepturile, iar procesele nu au incetat sa apara. Fondul de Garantare figura ca parat in mii de dosare la nivel national. Astfel personalul care trebuia sa gestioneze zeci de mii de cereri de plata, se confrunta si cu zeci de mii de procese. La un moment dat, primeam la dosare intampinari stas din partea fondului, prin care se arata ca se refuza plata, fara alte argumente concrete.

Refuzurile fondului veneau inclusiv in dosarele in care se daduse deja un accept la plata de catre asiguratorul intrat in insolventa, iar plata nu fusese inca facuta.

Este important de stiut ca toate procesele cre se afla pe rolul instantelor in acest moment, incepute impotriva City Insurance, urmeaza sa se suspende pe termen nedefinit in momentul in care se va deschide procedura de insolventa, ceea ce va insemna pierderea unor sume de bani importante, pe care pagubitii le-au avansat cu titlul de cheltuieli de judecata.

Era fundamental sa se gaseasca o solutie si pentru aceste persoane, pentru ca nu sunt putine procesele incepute deja impotriva City Insurance, companie care de multe ori refuza nejustificat plata despagubirilor, in ciuda a numeroase amenzi din partea ASF.

Situatia nu este roz, insa nu tragica. Intr-un fel sau altul, fie pe cale amiabila, fie in instanta, despagubirile vor putea fi obtinute de la fondul de garantare, care potrivit legii are un plafon de 500.000 de lei/persoana pagubita. Rar se pune problema de despagubiri mai mari. Singurele situatii in care despagubirile depasesc acest plafon sunt dosarele penale, in care se acorda daune morale pentru pierderea unor membri de familie in urma unui accident sau in cazul unor vatamari corporale grave”.

Avocat Moga Serban

Baroul Sibiu