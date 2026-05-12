B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Schimbări importante pentru românii care pleacă în Grecia. Noile restricții care intră în vigoare din iunie

Schimbări importante pentru românii care pleacă în Grecia. Noile restricții care intră în vigoare din iunie

Flavia Codreanu
12 mai 2026, 19:45
Schimbări importante pentru românii care pleacă în Grecia. Noile restricții care intră în vigoare din iunie
Sursa foto: Pixabay
Cuprins
  1. Ce insule sunt vizate după ce Grecia anunță noi reguli de călătorie
  2. Ce restricții de construcție apar
  3. De ce este nevoie de aceste măsuri pe teritoriul elen

Grecia anunță măsuri stricte pentru turiștii din acest sezon. Se va limita turismul de masă în cele mai faimoase destinații de vacanță.

Ce insule sunt vizate după ce Grecia anunță noi reguli de călătorie

Autoritățile elene au decis să intervină în zonele cele mai căutate de vizitatori, precum Santorini, Mykonos, Rodos și Kos, unde fluxul de turiști a devenit greu de gestionat.

Noile reglementări, care ar urma să intre în vigoare la finalul lunii iunie, vin ca răspuns la problemele tot mai mari raportate în sezonul estival, de la traficul sufocant și lipsa apei, până la creșterea explozivă a chiriilor.

Anul trecut, țara a înregistrat un record de aproape 38 de milioane de turiști, fapt ce a determinat statul să prioritizeze protejarea mediului în fața profitului imediat.

Ce restricții de construcție apar

În cadrul noului program de sustenabilitate, statul elen va limita drastic dezvoltarea imobiliară în insulele aglomerate. Astfel, hotelurile noi nu vor putea depăși pragul de 100 de paturi, iar construcția oricărei clădiri la mai puțin de 25 de metri de malul mării va fi strict interzisă.

Mai mult, pentru a preveni fragmentarea peisajului și dezvoltarea haotică, marile proprietăți vor trebui să se întindă pe suprafețe de cel puțin 8 sau chiar 16 hectare, în funcție de specificul fiecărei regiuni.

De ce este nevoie de aceste măsuri pe teritoriul elen

Localnicii din destinațiile vedetă ale Eladei reclamă de ani de zile efectele negative ale supra turismului, care au dus la blocaje rutiere constante și la o presiune insuportabilă asupra rețelelor de utilități.

Guvernul consideră că aceste restricții sunt vitale pentru a reduce impactul vizitatorilor asupra resurselor locale și pentru a conserva peisajul natural unic.

Prin aceste decizii, Grecia urmărește să protejeze autenticitatea insulelor și să asigure un turism sustenabil pe termen lung, adaptat capacității reale de absorbție a fiecărei locații.

Tags:
Citește și...
Mănușa legendară a lui Michael Jackson se vinde iar. Cu cât se vinde piesa
Externe
Mănușa legendară a lui Michael Jackson se vinde iar. Cu cât se vinde piesa
Decizie radicală în justiția suedeză. Închisoare pe viață pentru autorul unei triple execuții
Externe
Decizie radicală în justiția suedeză. Închisoare pe viață pentru autorul unei triple execuții
Scandal major în Italia, după apariția unor imagini cu o cursă ilegală de cai. Cum leagă anchetatorii evenimentul de mafie (VIDEO)
Externe
Scandal major în Italia, după apariția unor imagini cu o cursă ilegală de cai. Cum leagă anchetatorii evenimentul de mafie (VIDEO)
Trump, filmat dormind în timpul unei reuniuni din Biroul Oval. Ce spun medicii despre starea liderului american (VIDEO)
Externe
Trump, filmat dormind în timpul unei reuniuni din Biroul Oval. Ce spun medicii despre starea liderului american (VIDEO)
Accident pe poligonul de tragere. Ofițer de poliție împușcat mortal în timpul unui exercițiu
Externe
Accident pe poligonul de tragere. Ofițer de poliție împușcat mortal în timpul unui exercițiu
Hantavirusul bagă în carantină 12 cadre medicale din Olanda, după ce regulile de siguranță au fost ignorate în spital
Externe
Hantavirusul bagă în carantină 12 cadre medicale din Olanda, după ce regulile de siguranță au fost ignorate în spital
Trump a adormit iar în timpul unui eveniment important. Ce se discuta (VIDEO)
Externe
Trump a adormit iar în timpul unui eveniment important. Ce se discuta (VIDEO)
Inteligența artificială intră în „arsenalul” hackerilor. Google avertizează asupra unei noi generații de atacuri cibernetice
Externe
Inteligența artificială intră în „arsenalul” hackerilor. Google avertizează asupra unei noi generații de atacuri cibernetice
UE pregătește reguli mai dure pentru TikTok, Instagram și X. Bruxelles-ul acuză platformele că profită de dependența copiilor
Externe
UE pregătește reguli mai dure pentru TikTok, Instagram și X. Bruxelles-ul acuză platformele că profită de dependența copiilor
Momente dramatice în timpul unei excursii școlare în Belgia. Un copil de 6 ani a fost lovit de o mașină de poliție aflată în urmărire
Externe
Momente dramatice în timpul unei excursii școlare în Belgia. Un copil de 6 ani a fost lovit de o mașină de poliție aflată în urmărire
Ultima oră
20:25 - Primăria Capitalei pornește lupta împotriva țânțarilor în tot orașul. Unde încep primele intervenții (FOTO)
20:20 - Nicușor Dan anunță sfârșitul crizei guvernamentale. Scenariul alegerilor anticipate, improbabil
20:13 - Mănușa legendară a lui Michael Jackson se vinde iar. Cu cât se vinde piesa
19:49 - 16 droguri sintetice noi intră pe lista neagră a autorităților. Când intră în vigoare noile măsuri propuse de MAI
19:41 - Preşedintele Nicuşor Dan, declaraţii comune cu omologul său Karol Nawrocki. Polonia este un partener important pentru România (VIDEO)
19:14 - Intervenție de urgență la Vaslui. Pompierii au evacuat doi bebeluși blocați într-un autoturism
19:09 - Șoferii își pot verifica online punctele de penalizare. Cum se accesează rapid istoricul sancțiunilor rutiere
19:09 - Sute de oameni îl caută pe băiatul de 5 ani dispărut în Sebeșu de Jos. Cum a povestit tatăl ultimele clipe înainte să-l piardă din vedere (VIDEO)
18:50 - Decizie radicală în justiția suedeză. Închisoare pe viață pentru autorul unei triple execuții
18:39 - Noi reguli pentru voucherele de vacanță în 2026. Ce trebuie să știe românii despre noul plafon