Grecia anunță măsuri stricte pentru turiștii din acest sezon. Se va limita turismul de masă în cele mai faimoase destinații de vacanță.

Ce insule sunt vizate după ce Grecia anunță noi reguli de călătorie

au decis să intervină în zonele cele mai căutate de vizitatori, precum Santorini, Mykonos, Rodos și Kos, unde fluxul de turiști a devenit greu de gestionat.

Noile reglementări, care ar urma să intre în vigoare la finalul lunii iunie, vin ca răspuns la problemele tot mai mari raportate în sezonul estival, de la traficul sufocant și lipsa apei, până la creșterea explozivă a chiriilor.

Anul trecut, țara a înregistrat un record de aproape 38 de milioane de turiști, fapt ce a determinat statul să prioritizeze protejarea mediului în fața profitului imediat.

Ce restricții de construcție apar

În cadrul noului program de sustenabilitate, statul elen va limita drastic dezvoltarea imobiliară în insulele aglomerate. Astfel, hotelurile noi nu vor putea depăși pragul de 100 de paturi, iar construcția oricărei clădiri la mai puțin de 25 de metri de malul mării va fi strict interzisă.

Mai mult, pentru a preveni fragmentarea peisajului și dezvoltarea haotică, marile proprietăți vor trebui să se întindă pe suprafețe de cel puțin 8 sau chiar 16 hectare, în funcție de specificul fiecărei regiuni.

De ce este nevoie de aceste măsuri pe teritoriul elen

Localnicii din destinațiile vedetă ale Eladei reclamă de ani de zile efectele negative ale supra turismului, care au dus la blocaje rutiere constante și la o presiune insuportabilă asupra rețelelor de utilități.

sunt vitale pentru a reduce impactul vizitatorilor asupra resurselor locale și pentru a conserva peisajul natural unic.

Prin aceste decizii, Grecia urmărește să protejeze autenticitatea insulelor și să asigure un turism sustenabil pe termen lung, adaptat capacității reale de absorbție a fiecărei locații.