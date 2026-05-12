Decizie radicală în justiția suedeză. Închisoare pe viață pentru autorul unei triple execuții

Adrian Teampău
12 mai 2026, 18:50
Foto simbol: Pixabay
Cuprins
  1. Sentință pe viață pronunțată de un tribunal suedez
  2. Ce a stabilit instanța în acest caz?

Un tribunal suedez a pronunțat o sentință cu închisoarea pe viață pentru un tânăr acuzat de o triplă crimă. Acesta a executat, cu sânge rece, alți trei tineri, într-un salon de coafură din Uppsala. 

Sentință pe viață pronunțată de un tribunal suedez

Tripla crimă provocată de tânărul de 21 de ani a șocat, la momentul respectiv Suedia. Drept urmare, era de așteptat ca el să fie condamnat la o astfel de pedeapsă, de către un tribunal suedez, relatează AFP. Autorul a fost, de asemenea condamnat, pentru tentativă de omor. El a vizat doi bărbaţi în localitatea Eslov, două săptămâni mai devreme. Cei doi au fost răniţi, dar au supravieţuit.

Tripla crimă s-a petrecut în urmă cu un an, pe 29 aprilie 2025, în jurul orei 17.00. Martorii au relatat, la momentul respectiv, că au auzit focuri de armă în apropiere de Vaksala torg, o piaţă din Uppsala.

La scurtă vreme, poliția avea să descopere, într-un salon de coafură din apropiere, trei victime. Doi adolescenți de 15 şi de 16 ani, precum și un tânăr de 20 de ani au fost găsiţi morţi într-un colţ, împuşcaţi în cap. Practic, a fost vorba despre o execuție cu sânge rece, potrivit verdictului instanței, citat de AFP.

Omorul, petrecut în ajunul Nopţii Valpurgiei, sărbătoare celebrată pe 30 aprilie, ce reuneşte anual peste 100.000 de persoan, a șocat orașul. Premierul suedez de la acel moment a denunțat „un act de violenţă extremă”.

Ce a stabilit instanța în acest caz?

Tribunalul suedez, care citează ancheta preliminară, a stabilit că autorul crimelor a acționat la ordinul unei rețele criminale. Autoritățile nu au reușit să descopere cine a ordonat tripla execuție. Pe de altă parte, ancheta nu a reușit să stabilească dacă cei trei tineri uciși erau țintele atacatorului.

„Crimele pentru care este condamnat sunt în mod special brutale şi au provocat moartea a trei persoane tinere. Aceste crime au afectat viaţa unui mare număr de persoane, în special pe cea a apropiaţilor victimelor. Nicio altă pedeapsă în afară de închisoarea pe viaţă nu poate fi luată în calcul pentru acest tânăr de 21 de ani”, a declarat judecătorul Daniel Gustavsson, citat într-un comunicat.

Trebuie spus că rețelele criminale din Suedia utilizează un sistem puţin structurat pe reţelele sociale. Astfel, copii sau tineri sunt folosiți pentru a comite crime deoarece se află sub vârsta de responsabilitate legală. Acest lucru le permite şefilor reţelelor să se ascundă în spatele mai multor rânduri de intermediari online.

Fenomenul „violenţei la cerere”, respectiv recrutarea online a unor indivizi şi coordonarea pe reţelele sociale a unor acte violente comise în lumea reală este o problemă care depăşeşte frontierele Suediei. O cooperare între zece ţări europene şi Europol, intitulată Grimm, a fost lansată în aprilie 2025 pentru a-l combte.

