Imagini filmate pe un drum de țară din Sicilia au declanșat un scandal major în Italia. O cursă ilegală de cai, însoțită de focuri de armă și zeci de persoane pe scutere, a devenit virală, iar poliția a pornit imediat o anchetă de amploare.

Cum s-a desfășurat cursa care a șocat Italia

Scenele au fost filmate în zona Palagonia, din provincia Catania, pe 8 mai, iar imaginile surprinse au provocat reacții puternice în spațiul public. În videoclip se văd doi cai forțați să galopeze cu viteză extremă pe un drum rural, în timp ce jocheii încearcă să câștige cursa.

În jurul lor, zeci de persoane urmăresc competiția de pe scutere, iar unii participanți trag focuri de armă în aer. În imagini apar inclusiv persoane care flutură arme lungi, în timp ce alții filmează totul cu telefoanele mobile.

„Au pus doi cai să galopeze cu viteză nebună într-o cursă ilegală pe drumurile de țară din zona Palagonia, Catania, urmați de zeci de scutere pe care se aflau persoane înarmate care au tras focuri de armă în aer, în timp ce alții filmau scenele cu telefoanele mobile”, a transmis Polizia di Stato, într-un comunicat, potrivit Libertatea.

L’ennesima corsa clandestina in Sicilia fatta su strada pubblica davanti a tutti. Questa volta usano anche pistole e mitra. La denuncia è dell’attivista animalista Enrico Rizzi. — Francesco Borrelli (@NotizieFrance)

Ce au descoperit anchetatorii după percheziții

După apariția imaginilor, polițiștii au descins în cartierul San Cristoforo din Catania, o zonă cunoscută pentru activitatea grupărilor criminale locale. În urma operațiunii, autoritățile au confiscat caii implicați și au închis două grajduri clandestine.

Doi bărbați au fost deja puși sub acuzare, iar verificările au arătat că animalele nu aveau microcip, deși se aflau într-o stare fizică bună.

I poliziotti del di Catania hanno denunciato due persone per una corsa clandestina di cavalli scoperta dopo la diffusione di video sui social. Sequestrati due puledri senza microchip e due scuderie abusive — Polizia di Stato (@poliziadistato)

Pentru a evita reutilizarea lor în alte competiții ilegale, caii au fost preluați de o companie specializată în îngrijirea animalelor.

Cum se leagă cursele de mafia italiană

Anchetatorii și organizațiile pentru protecția animalelor spun că astfel de competiții sunt controlate de clanuri mafiote, care obțin profituri importante din pariuri ilegale și intimidare teritorială.

Din 1998 până în prezent, peste 1.400 de cai au fost confiscați din asemenea rețele, potrivit . „Cursele ilegale de cai, pe lângă faptul că sunt o sursă de profituri ilicite legate de jocurile de noroc, reprezintă una dintre cele mai izbitoare manifestări ale prestigiului criminal și ale controlului asupra teritoriului”, arată organizația LAV în raportul anual.