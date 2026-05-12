B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Scandal major în Italia, după apariția unor imagini cu o cursă ilegală de cai. Cum leagă anchetatorii evenimentul de mafie (VIDEO)

Scandal major în Italia, după apariția unor imagini cu o cursă ilegală de cai. Cum leagă anchetatorii evenimentul de mafie (VIDEO)

Iulia Petcu
12 mai 2026, 18:33
Scandal major în Italia, după apariția unor imagini cu o cursă ilegală de cai. Cum leagă anchetatorii evenimentul de mafie (VIDEO)
sursa: X
Cuprins
  1. Cum s-a desfășurat cursa care a șocat Italia
  2. Ce au descoperit anchetatorii după percheziții
  3. Cum se leagă cursele de mafia italiană

Imagini filmate pe un drum de țară din Sicilia au declanșat un scandal major în Italia. O cursă ilegală de cai, însoțită de focuri de armă și zeci de persoane pe scutere, a devenit virală, iar poliția a pornit imediat o anchetă de amploare.

Cum s-a desfășurat cursa care a șocat Italia

Scenele au fost filmate în zona Palagonia, din provincia Catania, pe 8 mai, iar imaginile surprinse au provocat reacții puternice în spațiul public. În videoclip se văd doi cai forțați să galopeze cu viteză extremă pe un drum rural, în timp ce jocheii încearcă să câștige cursa.

În jurul lor, zeci de persoane urmăresc competiția de pe scutere, iar unii participanți trag focuri de armă în aer. În imagini apar inclusiv persoane care flutură arme lungi, în timp ce alții filmează totul cu telefoanele mobile.

„Au pus doi cai să galopeze cu viteză nebună într-o cursă ilegală pe drumurile de țară din zona Palagonia, Catania, urmați de zeci de scutere pe care se aflau persoane înarmate care au tras focuri de armă în aer, în timp ce alții filmau scenele cu telefoanele mobile”, a transmis Polizia di Stato, într-un comunicat, potrivit Libertatea.

Ce au descoperit anchetatorii după percheziții

După apariția imaginilor, polițiștii au descins în cartierul San Cristoforo din Catania, o zonă cunoscută pentru activitatea grupărilor criminale locale. În urma operațiunii, autoritățile au confiscat caii implicați și au închis două grajduri clandestine.

Doi bărbați au fost deja puși sub acuzare, iar verificările au arătat că animalele nu aveau microcip, deși se aflau într-o stare fizică bună.

Pentru a evita reutilizarea lor în alte competiții ilegale, caii au fost preluați de o companie specializată în îngrijirea animalelor.

Cum se leagă cursele de mafia italiană

Anchetatorii și organizațiile pentru protecția animalelor spun că astfel de competiții sunt controlate de clanuri mafiote, care obțin profituri importante din pariuri ilegale și intimidare teritorială.

Din 1998 până în prezent, peste 1.400 de cai au fost confiscați din asemenea rețele, potrivit The Guardian. „Cursele ilegale de cai, pe lângă faptul că sunt o sursă de profituri ilicite legate de jocurile de noroc, reprezintă una dintre cele mai izbitoare manifestări ale prestigiului criminal și ale controlului mafiei asupra teritoriului”, arată organizația LAV în raportul anual.

Tags:
Citește și...
Mănușa legendară a lui Michael Jackson se vinde iar. Cu cât se vinde piesa
Externe
Mănușa legendară a lui Michael Jackson se vinde iar. Cu cât se vinde piesa
Schimbări importante pentru românii care pleacă în Grecia. Noile restricții care intră în vigoare din iunie
Externe
Schimbări importante pentru românii care pleacă în Grecia. Noile restricții care intră în vigoare din iunie
Decizie radicală în justiția suedeză. Închisoare pe viață pentru autorul unei triple execuții
Externe
Decizie radicală în justiția suedeză. Închisoare pe viață pentru autorul unei triple execuții
Trump, filmat dormind în timpul unei reuniuni din Biroul Oval. Ce spun medicii despre starea liderului american (VIDEO)
Externe
Trump, filmat dormind în timpul unei reuniuni din Biroul Oval. Ce spun medicii despre starea liderului american (VIDEO)
Accident pe poligonul de tragere. Ofițer de poliție împușcat mortal în timpul unui exercițiu
Externe
Accident pe poligonul de tragere. Ofițer de poliție împușcat mortal în timpul unui exercițiu
Hantavirusul bagă în carantină 12 cadre medicale din Olanda, după ce regulile de siguranță au fost ignorate în spital
Externe
Hantavirusul bagă în carantină 12 cadre medicale din Olanda, după ce regulile de siguranță au fost ignorate în spital
Trump a adormit iar în timpul unui eveniment important. Ce se discuta (VIDEO)
Externe
Trump a adormit iar în timpul unui eveniment important. Ce se discuta (VIDEO)
Inteligența artificială intră în „arsenalul” hackerilor. Google avertizează asupra unei noi generații de atacuri cibernetice
Externe
Inteligența artificială intră în „arsenalul” hackerilor. Google avertizează asupra unei noi generații de atacuri cibernetice
UE pregătește reguli mai dure pentru TikTok, Instagram și X. Bruxelles-ul acuză platformele că profită de dependența copiilor
Externe
UE pregătește reguli mai dure pentru TikTok, Instagram și X. Bruxelles-ul acuză platformele că profită de dependența copiilor
Momente dramatice în timpul unei excursii școlare în Belgia. Un copil de 6 ani a fost lovit de o mașină de poliție aflată în urmărire
Externe
Momente dramatice în timpul unei excursii școlare în Belgia. Un copil de 6 ani a fost lovit de o mașină de poliție aflată în urmărire
Ultima oră
20:25 - Primăria Capitalei pornește lupta împotriva țânțarilor în tot orașul. Unde încep primele intervenții (FOTO)
20:20 - Nicușor Dan anunță sfârșitul crizei guvernamentale. Scenariul alegerilor anticipate, improbabil
20:13 - Mănușa legendară a lui Michael Jackson se vinde iar. Cu cât se vinde piesa
19:49 - 16 droguri sintetice noi intră pe lista neagră a autorităților. Când intră în vigoare noile măsuri propuse de MAI
19:45 - Schimbări importante pentru românii care pleacă în Grecia. Noile restricții care intră în vigoare din iunie
19:41 - Preşedintele Nicuşor Dan, declaraţii comune cu omologul său Karol Nawrocki. Polonia este un partener important pentru România (VIDEO)
19:14 - Intervenție de urgență la Vaslui. Pompierii au evacuat doi bebeluși blocați într-un autoturism
19:09 - Șoferii își pot verifica online punctele de penalizare. Cum se accesează rapid istoricul sancțiunilor rutiere
19:09 - Sute de oameni îl caută pe băiatul de 5 ani dispărut în Sebeșu de Jos. Cum a povestit tatăl ultimele clipe înainte să-l piardă din vedere (VIDEO)
18:50 - Decizie radicală în justiția suedeză. Închisoare pe viață pentru autorul unei triple execuții