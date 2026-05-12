Cabral a reacționat pentru prima dată după ce s-a zis că s-a separat de soția sa, Andreea Ibaka. Cei doi sunt în împrenă de 18 de ani de zile, iar vestea despărțirii i-a uimit pe toți.
Speculațiile privind un divorț între cei doi, s-au intensificat după ce fanii au observat că cei doi nu se mai afișează împreună. Mai mult, cei doi nu mai poartă verighetele, iar acest lucru a alimentat ideea că aceștia ar fi în pragul separării.
Deși internauții urmăresc cu atenție fiecare mișcare a cuplului pe rețelele de socializare, Cabral a preferat să fie extrem de rezervat și să nu ofere detalii care să clarifice situația. Contactat pentru un punct de vedere, acesta a răspuns simplu: „Nu am nici un punct de vedere de dat”, pentru Spynews.
Andreea Ibacka continuă să posteze momente din viața de familie, deși în majoritatea imaginilor apare doar alături de cei doi copii, Namiko și Tiago.
Recent, actrița a împărtășit cu urmăritorii săi o experiență de la o fermă de lângă București, unde a petrecut timp în aer liber. Atenția fanilor a fost însă captată de lipsa lui Cabral din peisaj, motiv pentru care o urmăritoare a întrebat direct unde este tatăl copiilor. Andreea a răspuns prompt, sugerând că motivul absenței este unul profesional și nu o separare definitivă.
„Am fost recent cu copiii și a fost o experiență pe care merită s-o recomand mai departe. După cum se vede, am plimbat alpaca în lesă, le-am hrănit cu furaje și am descoperit că sunt incredibil de blânde și curioase. Genul de animale care nu te copleșesc, dar nici nu te ignoră. Și au o eleganță ușor comică. (…) Pentru copii, experiența a fost aur: au învățat despre un animal nou, au petrecut în aer liber, plus că și-au exersat răbdarea și empatia. Dar să ai în vedere că e nevoie de programare”, a scris Andreea Ibacka pe contul de socializare.