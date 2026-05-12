Cabral a reacționat pentru prima dată după ce s-au intensificat zvonurile despre divorț. Cei doi sunt împreună de 18 de ani de zile, iar vestea despărțirii i-a uimit pe toți.

Speculațiile privind un divorț între cei doi, s-au intensificat după ce fanii au observat că cei doi nu se mai afișează împreună. Mai mult, cei doi nu mai poartă verighetele, iar acest lucru a alimentat ideea că aceștia ar fi în pragul separării.

Deși internauții urmăresc cu atenție fiecare mișcare a cuplului pe rețelele de socializare, Cabral a preferat să fie extrem de rezervat și să nu ofere detalii care să clarifice situația. Contactat pentru un punct de vedere, acesta a răspuns simplu: „Nu am nici un punct de vedere de dat”, pentru .

Cum răspunde Andreea Ibacka

Andreea Ibacka continuă să posteze momente din viața de familie, deși în majoritatea imaginilor apare doar alături de cei doi copii, Namiko și Tiago.

Recent, actrița a împărtășit cu urmăritorii săi o experiență de la o fermă de lângă București, unde a petrecut timp în aer liber. Atenția fanilor a fost însă captată de lipsa lui Cabral din peisaj, motiv pentru care o urmăritoare a întrebat direct unde este tatăl copiilor. Andreea a răspuns prompt, sugerând că motivul absenței este unul profesional și nu o separare definitivă.

„Am fost recent cu copiii și a fost o experiență pe care merită s-o recomand mai departe. După cum se vede, am plimbat alpaca în lesă, le-am hrănit cu furaje și am descoperit că sunt incredibil de blânde și curioase. Genul de animale care nu te copleșesc, dar nici nu te ignoră. Și au o eleganță ușor comică. (…) Pentru copii, experiența a fost aur: au învățat despre un animal nou, au petrecut în aer liber, plus că și-au exersat răbdarea și empatia. Dar să ai în vedere că e nevoie de programare”, a scris Andreea Ibacka pe contul de socializare.