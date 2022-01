Bacău: Un cărucior în care era un copil a fost luat de vânt, în timp ce părinții erau într-o sală de jocuri / Poliția face verificări (VIDEO)

O femeie din Bacău a ajuns în atenția Poliției după ce, luni seară, a lăsat căruciorul în care se afla fiica sa în fața unei săli de jocuri. Afară era vijelie și vântul puternic a împins căruțul la marginea șoselei. Tatăl copilei a ieșit în ultimul moment din sala de jocuri și a luat căruciorul înainte ca acesta să ajungă efectiv în drum.

Caz de copil neglijat în Bacău

Polițiștii de la Secția 1 s-au autosesizat în urma unor imagini apărute în spațiul public, imagini surprinse în afara sălii de jocuri.

„Din primele verificări, s-a stabilit că, o tânără de 21 de ani, din mun. Bacău, ar fi intrat în sala de jocuri, în seara zilei de 17 ianuarie a.c, unde s-ar fi aflat și soțul acesteia, lăsând-o nesupravegheată în cărucior, pe fiica lor, o minoră de un an și 3 luni”, a declarat Cătălina Păduraru, purtătoare de cuvânt a Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Bacău, pentru bacău.net.

Aceasta a mai precizat că agenții continuă verificările și, în funcție de rezultat, vor lua măsurile care se impun.

De asemenea, o anchetă a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Bacău e în curs.

Ce a spus tatăl copilului

„Copilul a fost la mama in brate, la usa casino-ului. El nu se afla in carut. Mama m-a anuntat ca a inceput vijelia si am iesit afara sa plecam spre casa”, a spus tatăl copilului.

Bărbatul care a filmat totul a transmis pentru bacau.net: „Nu se vede prea bine, este filmat prin geam. Era acolo de ceva timp si o femeie, eu am filmat indignat de faptul ce vijelie era și ea ținea căruțul acolo în fata la casino. Cel puțin 20 min a stat acolo. La scurt timp după filmarea mea cineva a ieșit din casino (bănuiesc bărbatul ei) și a ea a plecat”.