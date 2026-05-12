Celebra mănușă albă decorată cu cristale Swarovski, purtată de a reapărut recent în atenția publicului. Este scoasă la vânzare de o casă de licitații din New Jersey.

Care este povestea fascinantă pentru celebra mănușă

Piesa, creată la începutul anilor ’80 de designerul Bill Whitten, reprezintă mult mai mult decât un simplu accesoriu vestimentar; ea este un simbol al geniului artistic.

De-a lungul deceniilor, mănușa a devenit o piesă centrală în aparițiile de pe scenă a Regelui Muzicii Pop. Este asociată cu mișcările de dans care au revoluționat industria muzicală.

În anul 2009, la scurt timp după moartea artistului, un om de afaceri a plătit suma impresionantă de 350.000 de dolari pentru a intra în posesia ei. Ulterior, în 2020, obiectul a fost revândut pentru peste 100.000 de dolari.

Actuala licitație, organizată de casa Goldin, pornește de la 20.000 de dolari. Totuși, specialiștii se așteaptă ca prețul final să atingă cifre amețitoare, având în vedere încărcătura simbolică a obiectului, scrie .

Pentru a garanta autenticitatea, accesoriul este însoțit de eticheta originală a creatorului său și de o scrisoare de proveniență semnată de un fost angajat al MJJ Productions, care susține că a primit obiectul personal de la artist.

Ce detaliile cresc valoarea piesei

Organizatorii evenimentului au precizat că obiectul prezintă urme vizibile de machiaj lăsate de Michael Jackson în timpul concertelor, iar câteva dintre celebrele cristale Swarovski lipsesc.

Aceste defecte sunt privite ca dovezi incontestabile ale momentelor istorice în care accesoriul a fost folosit. Mănușa a fost purtată într-un moment de cotitură în cariera artistului, mai exact în turneul Victory Tour.

Turneul a reprezentat o serie de 55 de concerte care a marcat definitiv istoria muzicii pop, în ciuda tensiunilor raportate la acea vreme între Michael și frații săi.

Pe lângă acest accesoriu, fanii și investitorii au ocazia de a licita și pentru alte piese vestimentare emblematice.

Printre acestea se numără o jachetă acoperită cu paiete și o pălărie fedora, ambele purtate în timpul turneului BAD din 1987. Toate aceste obiecte completează tabloul unei cariere de neegalat și transformă licitația într-un eveniment major pentru istoria culturii pop internaționale.