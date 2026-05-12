B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Mănușa legendară a lui Michael Jackson se vinde iar. Cu cât se vinde piesa

Mănușa legendară a lui Michael Jackson se vinde iar. Cu cât se vinde piesa

Flavia Codreanu
12 mai 2026, 20:13
Mănușa legendară a lui Michael Jackson se vinde iar. Cu cât se vinde piesa
sursă foto: X
Cuprins
  1. Care este povestea fascinantă pentru celebra mănușă
  2. Ce detaliile cresc valoarea piesei

Celebra mănușă albă decorată cu cristale Swarovski, purtată de Michael Jackson, a reapărut recent în atenția publicului. Este scoasă la vânzare de o casă de licitații din New Jersey.

Care este povestea fascinantă pentru celebra mănușă

Piesa, creată la începutul anilor ’80 de designerul Bill Whitten, reprezintă mult mai mult decât un simplu accesoriu vestimentar; ea este un simbol al geniului artistic.

De-a lungul deceniilor, mănușa a devenit o piesă centrală în aparițiile de pe scenă a Regelui Muzicii Pop. Este asociată cu mișcările de dans care au revoluționat industria muzicală.

În anul 2009, la scurt timp după moartea artistului, un om de afaceri a plătit suma impresionantă de 350.000 de dolari pentru a intra în posesia ei. Ulterior, în 2020, obiectul a fost revândut pentru peste 100.000 de dolari.

Actuala licitație, organizată de casa Goldin, pornește de la 20.000 de dolari. Totuși, specialiștii se așteaptă ca prețul final să atingă cifre amețitoare, având în vedere încărcătura simbolică a obiectului, scrie Libertatea.

Pentru a garanta autenticitatea, accesoriul este însoțit de eticheta originală a creatorului său și de o scrisoare de proveniență semnată de un fost angajat al MJJ Productions, care susține că a primit obiectul personal de la artist.

Ce detaliile cresc valoarea piesei

Organizatorii evenimentului au precizat că obiectul prezintă urme vizibile de machiaj lăsate de Michael Jackson în timpul concertelor, iar câteva dintre celebrele cristale Swarovski lipsesc.

Aceste defecte sunt privite ca dovezi incontestabile ale momentelor istorice în care accesoriul a fost folosit. Mănușa a fost purtată într-un moment de cotitură în cariera artistului, mai exact în turneul Victory Tour.

Turneul a reprezentat o serie de 55 de concerte care a marcat definitiv istoria muzicii pop, în ciuda tensiunilor raportate la acea vreme între Michael și frații săi.

Pe lângă acest accesoriu, fanii și investitorii au ocazia de a licita și pentru alte piese vestimentare emblematice.

Printre acestea se numără o jachetă acoperită cu paiete și o pălărie fedora, ambele purtate în timpul turneului BAD din 1987. Toate aceste obiecte completează tabloul unei cariere de neegalat și transformă licitația într-un eveniment major pentru istoria culturii pop internaționale.

Tags:
Citește și...
Schimbări importante pentru românii care pleacă în Grecia. Noile restricții care intră în vigoare din iunie
Externe
Schimbări importante pentru românii care pleacă în Grecia. Noile restricții care intră în vigoare din iunie
Decizie radicală în justiția suedeză. Închisoare pe viață pentru autorul unei triple execuții
Externe
Decizie radicală în justiția suedeză. Închisoare pe viață pentru autorul unei triple execuții
Scandal major în Italia, după apariția unor imagini cu o cursă ilegală de cai. Cum leagă anchetatorii evenimentul de mafie (VIDEO)
Externe
Scandal major în Italia, după apariția unor imagini cu o cursă ilegală de cai. Cum leagă anchetatorii evenimentul de mafie (VIDEO)
Trump, filmat dormind în timpul unei reuniuni din Biroul Oval. Ce spun medicii despre starea liderului american (VIDEO)
Externe
Trump, filmat dormind în timpul unei reuniuni din Biroul Oval. Ce spun medicii despre starea liderului american (VIDEO)
Accident pe poligonul de tragere. Ofițer de poliție împușcat mortal în timpul unui exercițiu
Externe
Accident pe poligonul de tragere. Ofițer de poliție împușcat mortal în timpul unui exercițiu
Hantavirusul bagă în carantină 12 cadre medicale din Olanda, după ce regulile de siguranță au fost ignorate în spital
Externe
Hantavirusul bagă în carantină 12 cadre medicale din Olanda, după ce regulile de siguranță au fost ignorate în spital
Trump a adormit iar în timpul unui eveniment important. Ce se discuta (VIDEO)
Externe
Trump a adormit iar în timpul unui eveniment important. Ce se discuta (VIDEO)
Inteligența artificială intră în „arsenalul” hackerilor. Google avertizează asupra unei noi generații de atacuri cibernetice
Externe
Inteligența artificială intră în „arsenalul” hackerilor. Google avertizează asupra unei noi generații de atacuri cibernetice
UE pregătește reguli mai dure pentru TikTok, Instagram și X. Bruxelles-ul acuză platformele că profită de dependența copiilor
Externe
UE pregătește reguli mai dure pentru TikTok, Instagram și X. Bruxelles-ul acuză platformele că profită de dependența copiilor
Momente dramatice în timpul unei excursii școlare în Belgia. Un copil de 6 ani a fost lovit de o mașină de poliție aflată în urmărire
Externe
Momente dramatice în timpul unei excursii școlare în Belgia. Un copil de 6 ani a fost lovit de o mașină de poliție aflată în urmărire
Ultima oră
20:25 - Primăria Capitalei pornește lupta împotriva țânțarilor în tot orașul. Unde încep primele intervenții (FOTO)
20:20 - Nicușor Dan anunță sfârșitul crizei guvernamentale. Scenariul alegerilor anticipate, improbabil
19:49 - 16 droguri sintetice noi intră pe lista neagră a autorităților. Când intră în vigoare noile măsuri propuse de MAI
19:45 - Schimbări importante pentru românii care pleacă în Grecia. Noile restricții care intră în vigoare din iunie
19:41 - Preşedintele Nicuşor Dan, declaraţii comune cu omologul său Karol Nawrocki. Polonia este un partener important pentru România (VIDEO)
19:14 - Intervenție de urgență la Vaslui. Pompierii au evacuat doi bebeluși blocați într-un autoturism
19:09 - Șoferii își pot verifica online punctele de penalizare. Cum se accesează rapid istoricul sancțiunilor rutiere
19:09 - Sute de oameni îl caută pe băiatul de 5 ani dispărut în Sebeșu de Jos. Cum a povestit tatăl ultimele clipe înainte să-l piardă din vedere (VIDEO)
18:50 - Decizie radicală în justiția suedeză. Închisoare pe viață pentru autorul unei triple execuții
18:39 - Noi reguli pentru voucherele de vacanță în 2026. Ce trebuie să știe românii despre noul plafon