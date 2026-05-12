Bucureștenii intră oficial în sezonul tratamentelor împotriva țânțarilor, după ce Primăria Capitalei a anunțat startul primei campanii de dezinsecție din acest an. Intervențiile încep miercuri seară și vor continua aproape o săptămână, urmând ca programul să fie reluat constant până în toamnă.

Cum începe prima campanie de combatere a țânțarilor

a transmis că primul tratament împotriva țânțarilor va începe miercuri seară și va fi aplicat etapizat, în mai multe zone ale orașului.

În prima zi, echipele vor interveni pe aliniamentele stradale, iar joi operațiunile se mută în parcurile din Capitală. De vineri, tratamentele vor continua pe străzile mici dintre blocuri, în grădini, zone de agrement, terenuri sportive, parcări publice și alte spații deschise.

Potrivit anunțului oficial, această primă etapă va dura aproape o săptămână, însă durata exactă poate varia în funcție de condițiile meteorologice. Municipalitatea a precizat că, până la finalul sezonului cald, sunt programate în total 14 tratamente împotriva țânțarilor, care vor acoperi întregul oraș în mai multe etape.

Ce alte măsuri sunt pregătite pentru zonele cu apă

Campania nu se oprește la tratamentele aplicate împotriva insectelor adulte, deoarece autoritățile pregătesc și intervenții asupra larvelor.

„Vor fi alternate cu alte 14 tratamente de combatere a larvelor de țânțari, care se aplică pe malurile și luciurile de apă ale tuturor lacurilor din salba de lacuri a Bucureștiului. Până acum, Compania Municipală Eco Igienizare a făcut deja două astfel de larvicidări”, au transmis reprezentanții Primăriei, potrivit Libertatea.

Acțiunile de dezinsecție se desfășoară mecanizat, pe timpul nopții, între orele 22.00 și 05.00, în timp ce tratamentele larvicide sunt realizate pe timpul zilei.

Primăria a mai anunțat că în cadrul operațiunilor sunt utilizate exclusiv produse avizate de , considerate sigure pentru oameni și animale.