Baciu, despre problemele de la CNAS: „Nu s-a făcut rectificarea bugetară. Am cerut de la Guvern 4,2 miliarde, primim 1,7” / Șeful CNAS mai susține că salariile angajaţilor Caselor de Asigurări de Sănătate vor fi majorate (VIDEO)

Andrei Baciu, președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS), a declarat luni, pentru B1 TV, că din 4,2 miliarde cât a solicitat Casa, de la Guvern a primit 1,7 miliarde. Banii vor merge mai departe către salarii și toate domeniile de asistență medicală. El a precizat că am ajuns în această situație dificilă deoarece Guvernul Ciolacu n-a făcut rectificarea bugetară, așa cum se face an de an.

Baciu a vorbit și despre de la Casele de asigurări de sănătate, susținând că a fost găsită o soluție și mâine va fi adoptat în Parlament un proiect de lege pentru majorarea salariilor acestor oameni.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Politica Zilei”, moderată de Ioana Constantin pe B1 TV.

Baciu, reacție la protestul angajaților din Casele de asigurări de sănătate

„Pentru o înțelege corectă, cred că e important să separăm două aspecte importante. România traversează un moment dificil economic și atunci întrebarea se pune de ce ar face oamenii de la CNAS proteste și de ce li s-ar aproba aceste măriri salariale. Trebuie separate aceste două lucruri pentru că acest mers pe care PNL l-a propus azi pentru a fi pus pe ordinea de zi a fi votat, astfel rezovându-se această problemă, nu e un demers care se întâmplă azi, trebuia votat la sfârșitul lunii iunie, a fost retras de pe ordinea de zi, apoi a fost iar pus la începutul lunii septembrie și a fost iar retras.

Ca să poată funcțion e nevoie de oameni profesioniști și competenți. Cu toții avem experiențe în care interacțiunea cu anumite părți din stat, cu anumite instituții, nu a fost ideală, dimpotrivă. Deci e nevoie de oameni profesioniști. La CNAS, de exemplu, un director care întocmește. face analize. privește tot bugetul de 56 de miliarde cât e bugetul Casei pe un an, are un salariu cu 6.000 de lei mai puțin decât cineva de la o altă instituție, o agenție de mediu, care are responsabilități complet incomparabile, din punctul meu de vedere.

S-a rezolvat la inițiativa și la propunerea PNL, care a decis azi, prin conducerea sa, să propună pe ordinea de zi, ceea ce s-a și întâmplat, și să se voteze mâine adoptarea acestui proiect de lege, care e un act de dreptate pentru acești oameni”, a declarat Andrei Baciu, pentru B1 TV.

Baciu, despre problemele cu banii ale CNAS

Cât despre banii de care are nevoie CNAS și câți a primit de la Guvern, acesta a afirmat: „ , ca urmare a unei solicitări de 4,2 miliarde. Acesta era necesarul pentru luna noiembrie, care cuprinde și o datorie aferență lunii octombrie de 1,4 miliarde. Toți acești bani pleacă către , se plătesc în integralitate salariile, e un lucru foarte important, și banii care rămân se distribuie către toate domeniile de asistență medicală, fiind imposibil să alegi într-un pacient cu o afecțiune oncologică și un copil cu o afecțiune congenitală.

Întrebat cum de a ajuns, totuși, CNAS în această situație, Baciu a răspuns: „În mod normal, repartiția și fondurile lunare se fac și se ajustează la rectificarea bugetară, lucru care și atunci mecanismul identificat a fost de alocare din Fondul de rezervă a sumelor necesare în fiecare lună”.