Pasageră Ryanair, despăgubită cu mii de euro după ce a suferit arsuri grave într-un avion: „A fost absolut șocant"

Pasageră Ryanair, despăgubită cu mii de euro după ce a suferit arsuri grave într-un avion: „A fost absolut șocant”

Selen Osmanoglu
16 ian. 2026, 10:31
Sursa foto simbol: Pixabay
Cuprins
  1. Incidentul a avut loc în timpul unui zbor spre Mallorca
  2. „Aveam nevoie de ceva absorbant, îmbibat în apă rece”
  3. Șervețele cu alcool și lipsa materialelor medicale
  4. Despăgubiri de mii de euro, obținute înainte de proces

O pasageră Ryanair a obținut despăgubiri de aproximativ 5.000 de euro după ce a suferit arsuri severe în timpul unui zbor, în urma unui incident aparent banal. Femeia a fost opărită cu cafea fierbinte, servită fără capac de protecție, iar reacția echipajului de cabină și lipsa materialelor adecvate de prim ajutor au agravat situația. Cazul a fost soluționat printr-o înțelegere extrajudiciară, înainte de a ajunge în fața instanței.

Incidentul a avut loc în timpul unui zbor spre Mallorca

Evenimentul s-a produs pe un zbor Ryanair din Bournemouth către Mallorca, unde Denise Elliott, o asistentă medicală în vârstă de 63 de ani, călătorea împreună cu mai mulți prieteni. Potrivit relatărilor sale, femeia a primit o cafea fierbinte fără capac de protecție, fiind informată de un membru al echipajului că aeronava nu mai dispunea de astfel de capace, scrie Click.

Denise a așezat ceașca pe măsuța rabatabilă din fața scaunului, însă aceasta a alunecat, iar lichidul fierbinte s-a vărsat peste picioarele ei, provocând arsuri severe.

„Aveam nevoie de ceva absorbant, îmbibat în apă rece”

Având experiență medicală, femeia a încercat să își acorde singură primul ajutor.

„Mi-am pus rochia peste picioare ca să ajute, dar aveam nevoie de ceva absorbant, îmbibat în apă rece, pentru a reduce temperatura arsurilor”, a declarat ea, citată de itv.com.

Denise susține că a cerut sprijin echipajului de cabină, însă reacția acestora a fost una care a lăsat-o fără cuvinte.

„Le-am cerut un prosop sau ceva asemănător, dar mi s-a spus că nu aveau nimic de acest fel la bord, așa că a trebuit să îmi acord singură primul ajutor. Când au adus ceva, mi-au adus mai întâi șervețele de hârtie uscate și am rămas fără cuvinte”, a povestit femeia.

Șervețele cu alcool și lipsa materialelor medicale

Situația nu s-a îmbunătățit nici ulterior, potrivit pasagerei: „După aceea s-au întors cu niște șervețele umede, dar s-a dovedit că erau șervețele pentru suprafețe, care, desigur, conțin alcool.”

Abia mai târziu, un membru al echipajului a adus un gel pentru arsuri, însă nici acesta nu a putut fi păstrat pentru o a doua aplicare.

„În cele din urmă, cineva a venit cu un flacon de gel pentru arsuri. Am cerut să îl păstrăm pentru o a doua aplicare, dar stewardul a spus că nu este posibil și că trebuie să revină în trusa de prim ajutor. A fost absolut șocant”, a mai spus aceasta.

Despăgubiri de mii de euro, obținute înainte de proces

După zbor, Denise Elliott a decis să acționeze compania Ryanair în baza Convenției de la Montreal, care reglementează transportul aerian internațional. Deși compania aeriană a negat inițial orice responsabilitate, cu puțin timp înainte de proces a acceptat o înțelegere extrajudiciară în valoare de 4.350 de lire sterline, echivalentul a aproximativ 5.000 de euro.

„Nu am vrut să fac scandal, dar ceea ce m-a enervat cu adevărat a fost lipsa de urgență din partea Ryanair. Nu a fost niciodată vorba despre bani, dar nu m-au ascultat și au continuat să îmi respingă întrebările, asta m-a făcut să merg mai departe cu acțiunea”, a explicat femeia.

Avocata sa, Tracy Stansfield, de la Hudgell Solicitors, a transmis un mesaj ferm companiilor aeriene: „Este întotdeauna intimidant să te confrunți cu un gigant precum Ryanair, dar marile corporații ale lumii sunt la fel de responsabile pentru acțiunile lor ca oricare dintre noi.”

Aceasta a cerut ca problemele de siguranță și lipsa materialelor medicale de la bord să fie remediate de urgență, pentru a preveni incidente similare în viitor.

