Nicușor Dan trage concluziile după Summitul B9. NATO pregătește noi măsuri de întărire a flancului estic (VIDEO)

Adrian Teampău
13 mai 2026, 18:13
Sursa foto: Administrația Prezidențială
Cuprins
  1. Nicușor Dan a tras concluziile după Summitul B9
  2. Summitul B9 pregătește Summitul NATO de la Ankara
  3. Nicușor Dan, despre situația Moldovei

Nicușor Dan a trans concluziile la finalul Summitului B9, alături de președintele Poloniei, Karol Nawroski și secretarul general al NATO, Mark Rutte. Șeful statului a subliniat importanța evenimentului și a prezentat măsurile adoptate.

Nicușor Dan a tras concluziile după Summitul B9

Preşedintele a declarat, la finalul Summitului Formatului B9, că statele membre și cele nordice, au preocupări comune de securitate. Acestea au indicat Rusia ca fiind o amenințare comună. Nicușor Dan a precizat că deciziile asumate cu prilejul acestei reuniuni vizează respectarea angajamentelor de suplimentare a cheltuielilor militare, achiziția de capabilităţi menite să pregătească alianța pentru amenințările viitoare.

El a mai spus că a mai spus că proiectul Santinela Estului, inițiat pentru protecția României de dronele rusești, avansează, fiind conceput tocmai pentru protejarea cetățenior români.

„Statele din formatul B9, statele din zona nordică, au preocupări comune şi au o ameninţare comună, Rusia. De aceea este logic ca poziţiile noastre să fie compatibilizate în întâlniri cum a fost cea de azi. A apărut în discuţie ideea ca această compatibilitate să devină la un moment dat mai formală, într-un format mai extins decât acesta.

Părţile au emis o declaraţie pe care o cunoaşteţi. În declaraţie este scris explicit că Rusia este o ameninţare pentru ţările noastre. În declaraţie vorbim de Ucraina, evident, şi de sprijinul pe care ţările noastre îl continuă să-l oferă Ucrainei, asistenţă militară în faza curentă şi garanţii de securitate în faza următoare”, a spus preşedintele, în conferinţa comună de la finalul Summitului B9.

Summitul B9 pregătește Summitul NATO de la Ankara

Nicuşor Dan a afirmat că tradiţional, Summitul B9 reprezintă o pregătire pentru summitul NATO, care este programat să se desfășoare la Ankara. Șeful statului a previzat că deciziile asumate la București au vizat respectarea angajamentelor de suplimentare a cheltuielilor militare și a transformării banilor în capabilități de apărare. În acest context a fost lansată și sintagma NATO 3.0.

„Tema summitului B9 de aici a fost oferită mai mult pentru securitatea transatlantică, pentru că pentru securitatea Europei, pentru funcţionarea NATO, relaţia transatlantică este extrem de importantă. Deciziile pe care le-am asumat au fost respectarea angajamentelor de suplimentare a cheltuielilor militare, transformarea acestor bani în capabilităţi care să facă o alianţă mai bine pregătită pentru ameninţări şi, bineînţeles, dezechilibrarea în interiorul alianţeii a contribuţiilor între ţările europene şi Statele Unite. Şi sintagma NATO 3.0 pe care aţi văzut-o în declaraţie, cumva comprimă această voinţă comună a ţărilor care au participat la întâlnirea de azi”, a afirmat şeful statului.

Președintele Dan a mai spus că a trecut în revistă stadiul implementării angajamentelor asumate de membrii NATO la summitul de la Haga, de anul trecut. Concluzia a fost că s-au înregistrat progrese și că acest lucru demonstrează seriozitatea abordării.

„Din partea României, după cum ştiţi, anul acesta sunt cheltuieli militare de 2,5% din PIB şi, foarte important, pentru că a fost o discuţie în reuniunea de azi, 40% din aceşti 2,5% se duc pe echipamente noi”, a spus preşedintele.

Nicușor Dan, despre situația Moldovei

Președintele a făcut referire și la situația de securitate a Republicii Moldova. Țara vecină este sub amenințarea Rushibridiei, iar pentru România este important să se poată apăra de războiul hibrid dus de Rusia.

„Am vorbit, dincolo de chestiuni generale ale alianţei, din partea noastră, am vorbit de Moldova. Moldova este un stat pe Flancul estic ameninţat într-un proces de război hibrid cu Rusia şi este important pentru Moldova, pentru noi, pentru Ucraina, pentru alianţă, să ajutăm Moldova, pentru a ţine piept acestor agresiuni”, a mai afirmat şeful statului.

De asemenea, a făcut referire la proiectul Santinela Estului, proiectul prin care se urmărește dezvoltarea unor capabilități de apărare în fața dronelor și rachetelor rusești.

„Există o preocupare a cetăţenilor români faţă de dronele care se întâmplă să ajungă să treacă graniţa noastră. Am vorbit despre asta cu secretarul general şi, după cum ştiţi, este în interiorul NATO proiectul Santinela Estului, care progresează exact pentru protecţia cetăţenilor români care sunt afectaţi sau potenţial afectaţi”, a menţionat Nicuşor Dan.

Mark Rutte și Nicușor Dan explică ce este NATO 3.0. Rolul statelor europene în noul format al alianței (VIDEO)
