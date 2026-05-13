Vizita delegației ucrainene la summitul B9 a adus la București nu doar discuții despre securitate și cooperare regională, ci și o serie de întâlniri cu miză diplomatică și educațională. În centrul atenției s-au aflat Olena Zelenska și Mirabela Grădinaru, care s-au întâlnit la Palatul Cotroceni înaintea unor evenimente desfășurate separat de agenda oficială a summitului.

Cum a început vizita primei doamne a Ucrainei la București

Întâlnirea dintre cele două a avut loc în contextul summitului B9, eveniment la care a participat și . Liderul de la Kiev a ajuns în România împreună cu soția sa, iar de această dată prezența primei doamne a fost anunțată public.

Vizita are și o semnificație aparte, deoarece este pentru prima dată când participarea Olenei Zelenska la București este comunicată oficial. Deși aceasta a mai fost în România de trei ori, deplasările anterioare nu au fost prezentate public în detaliu.

Ce se află pe agenda primei Doamne a Ucrainei

La aterizarea în România, președintele ucrainean a oferit detalii despre programul soției sale și despre obiectivele vizitei. Acesta a scris pe rețelele sociale: „Olena se va întâlni cu Prima Doamnă a României și va participa la semnarea memorandumurilor privind aderarea universităților române la Coaliția Globală pentru Studii Ucrainene”.

Momentul de la Cotroceni marchează o nouă etapă în colaborarea dintre și Olena Zelenska. Cele două s-au cunoscut în primăvară, la Casa Albă, unde au participat la un summit organizat de Melania Trump.

Acea întâlnire a pus bazele unei relații diplomatice care continuă acum într-un context regional mult mai sensibil, marcat de războiul din Ucraina și de cooperarea strategică dintre statele aliate.

După întrevederea de la Cotroceni, prima doamnă a Ucrainei a mers la Universitatea București, unde a participat la semnarea unui memorandum important pentru mediul academic. Documentul oficializează aderarea universităților românești la Coaliția Globală a Studiilor Ucrainene, un proiect care urmărește dezvoltarea cercetării și a programelor academice dedicate culturii, limbii și societății ucrainene, relatează Libertatea.

Câți studenți ucraineni studiază deja în România

Potrivit informațiilor transmise de , în prezent 1.555 de cetățeni ucraineni urmează programe universitare în România, în limba română sau engleză, beneficiind de finanțare publică.

Surse din minister au precizat: „Programul în limba ucraineană este doar cel de la Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, unde există specializarea Limba și Literatura Ucraineană, doar că acesta este un program acreditat în română, pentru români, nu neaparat pentru etnici. Pot participa și etnicii ucraineni sau studenții străini, firește. Cursurile încep în română, trec gradual la limba ucraineană, pe măsură ce nivelul de limbă al studenților crește. Nu este cel mai căutat program al facultății, anul acesta avem 13 studenți înscriși în anul al doilea de studiu. Specializarea Limba si Literatura ucraineană organizează admitere la doi ani, nu anual”.