B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Volodimir Zelenski, detalii din declarația de avere. Ce salariu are președintele Ucrainei

Volodimir Zelenski, detalii din declarația de avere. Ce salariu are președintele Ucrainei

Ana Beatrice
13 mai 2026, 18:19
Volodimir Zelenski, detalii din declarația de avere. Ce salariu are președintele Ucrainei
Sursă Foto: Hepta.ro
Cuprins
  1. Ce sumă apare în declarația de avere a familiei prezidențiale
  2. Ce salariu încasează Volodimir Zelenski ca președinte al Ucraine

Capitala găzduiește în aceste zile Summitul Formatului București 9 (B9), eveniment la care participă și Volodimir Zelenski, alături de soția sa, Olena Zelenska. Prezența liderului ucrainean are loc într-un context tensionat pentru securitatea regională, marcat de continuarea războiului din Ucraina. Pe agenda discuțiilor se află consolidarea flancului estic al NATO și sprijinul oferit Kievului de statele aliate.

Ce sumă apare în declarația de avere a familiei prezidențiale

În timpul vizitei oficiale la București pentru Summitul B9, Volodimir Zelenski se află din nou în atenția publicului internațional. În paralel, presa din Ucraina a publicat noi informații despre veniturile și averea familiei prezidențiale.

Potrivit declarației oficiale de avere, citată de RBC-Ucraina, familia Zelenski a obținut în 2025 venituri de aproximativ 15,8 milioane de hrivne, adică aproape 370.000 de euro

Cea mai mare parte a veniturilor declarate provine din răscumpărarea unor obligațiuni de stat. Această tranzacție le-a adus peste 8,3 milioane de hrivne, echivalentul a aproape 199.000 de euro. Pe lângă această sumă, Olena Zelenska și Volodimir Zelenski au declarat și venituri obținute din salarii. În declarația de avere apar, de asemenea, câștiguri din dobânzi bancare și din închirierea unor proprietăți imobiliare.

Ce salariu încasează Volodimir Zelenski ca președinte al Ucraine

Cele mai recente date din declarația de avere arată ce venit obține Volodimir Zelenski din funcția de șef al statului. Liderul ucrainean a declarat un salariu anual de 336.000 de hrivne, echivalentul a aproximativ 8.000 de euro.

Calculat lunar, venitul ajunge la aproape 670 de euro. Documentele oficiale mai arată că averea familiei Zelenski a rămas relativ stabilă în ultimul an, fără schimbări importante legate de proprietăți sau mașinile deținute.

Tags:
Citește și...
Germania vrea sancțiuni mai dure împotriva celor care folosesc „drogul violului”
Externe
Germania vrea sancțiuni mai dure împotriva celor care folosesc „drogul violului”
Alertă sanitară în Bordeaux! Un pasager a murit, iar zeci de oameni s-au îmbolnăvit pe un vas de croazieră
Externe
Alertă sanitară în Bordeaux! Un pasager a murit, iar zeci de oameni s-au îmbolnăvit pe un vas de croazieră
Schimbare majoră pentru vacanțele în Thailanda. Ce pățesc românii care pleacă la drum?
Externe
Schimbare majoră pentru vacanțele în Thailanda. Ce pățesc românii care pleacă la drum?
Donald Trump, primit cu fast la Beijing. Sute de copii cu stegulețe și o primire regizată până la ultimul detaliu (VIDEO)
Externe
Donald Trump, primit cu fast la Beijing. Sute de copii cu stegulețe și o primire regizată până la ultimul detaliu (VIDEO)
O erupție solară puternică trimite unde de șoc spre Pământ. Aurore boreale și furtuni geomagnetice ar putea apărea în această seară
Externe
O erupție solară puternică trimite unde de șoc spre Pământ. Aurore boreale și furtuni geomagnetice ar putea apărea în această seară
Experții americani pun sub semnul întrebării „Golden Dome”. Costurile estimate depășesc 1 trilion de dolari
Externe
Experții americani pun sub semnul întrebării „Golden Dome”. Costurile estimate depășesc 1 trilion de dolari
Uniunea Europeană pregătește schimbări majore pentru călătoriile cu trenul. Un singur bilet ar putea acoperi trasee operate de mai multe companii
Externe
Uniunea Europeană pregătește schimbări majore pentru călătoriile cu trenul. Un singur bilet ar putea acoperi trasee operate de mai multe companii
Șoc în restaurantele din Austria! „Taxa zgârcitului” lovește clienții. Vrei să împarți mâncarea? Pregătește portofelul!
Externe
Șoc în restaurantele din Austria! „Taxa zgârcitului” lovește clienții. Vrei să împarți mâncarea? Pregătește portofelul!
Real Madrid pregătește o reîmprospătare totală. Mourinho ar fi cerut trei transferuri înainte de revenire
Externe
Real Madrid pregătește o reîmprospătare totală. Mourinho ar fi cerut trei transferuri înainte de revenire
Zelenski acuză Rusia că lovește infrastructura civilă din Ucraina. „Peste o sută de drone sunt acum pe cerul nostru”
Externe
Zelenski acuză Rusia că lovește infrastructura civilă din Ucraina. „Peste o sută de drone sunt acum pe cerul nostru”
Ultima oră
19:04 - Sindicatul Europol critică noua lege a salarizării din MAI: polițiștii din teren rămân cu salarii mici, șefii depășesc 20.000 lei
18:50 - Regretatul actor Ioan Isaiu, prezent în ultimul său film. Ce eforturi face echipa lui Mircea Bravo pentru a-i păstra rolul?
18:43 - Mark Rutte și Nicușor Dan explică ce este NATO 3.0. Rolul statelor europene în noul format al alianței (VIDEO)
18:37 - Olena Zelenska și Mirabela Grădinaru s-au întâlnit la Cotroceni în timpul summitului B9. Ce proiect academic a adus-o la București pe Prima Doamnă a Ucrainei (GALERIE FOTO)
18:18 - Angajații de la Meta acuză noi metode de control. Ce au descoperit pe computerele de serviciu?
18:13 - Nicușor Dan trage concluziile după Summitul B9. NATO pregătește noi măsuri de întărire a flancului estic (VIDEO)
17:52 - Ryanair taie milioane de locuri și zeci de rute în Europa. Ce destinații dispar din programul companiei
17:47 - Mircea Roșca îl contrazice pe Grindeanu: „Olguța Vasilescu m-a sunat pe mine. Este o mizerie ce se întâmplă”
17:47 - Germania vrea sancțiuni mai dure împotriva celor care folosesc „drogul violului”
17:42 - Carlo Ancelotti clarifică situația lui Neymar. În ce condiții va fi selectat pentru Cupa Mondială