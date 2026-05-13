Capitala găzduiește în aceste zile (B9), eveniment la care participă și Volodimir Zelenski, alături de soția sa, Olena Zelenska. Prezența liderului ucrainean are loc într-un context tensionat pentru securitatea regională, marcat de continuarea războiului din Ucraina. Pe agenda discuțiilor se află consolidarea flancului estic al NATO și sprijinul oferit Kievului de statele aliate.

Ce sumă apare în declarația de avere a familiei prezidențiale

În timpul vizitei oficiale la București pentru Summitul B9, Volodimir Zelenski se află din nou în atenția publicului internațional. În paralel, presa din Ucraina a publicat noi informații despre veniturile și averea familiei prezidențiale.

Potrivit declarației oficiale de avere, citată de , familia Zelenski a obținut în 2025 venituri de aproximativ 15,8 milioane de hrivne, adică aproape 370.000 de euro

Cea mai mare parte a veniturilor declarate provine din răscumpărarea unor obligațiuni de stat. Această tranzacție le-a adus peste 8,3 milioane de hrivne, echivalentul a aproape 199.000 de euro. Pe lângă această sumă, Olena Zelenska și Volodimir Zelenski au declarat și venituri obținute din salarii. În declarația de avere apar, de asemenea, câștiguri din dobânzi bancare și din închirierea unor proprietăți imobiliare.

Ce salariu încasează Volodimir Zelenski ca președinte al Ucraine

Cele mai recente date din declarația de avere arată ce venit obține din funcția de șef al statului. Liderul ucrainean a declarat un salariu anual de 336.000 de hrivne, echivalentul a aproximativ 8.000 de euro.

Calculat lunar, venitul ajunge la aproape 670 de euro. Documentele oficiale mai arată că averea familiei Zelenski a rămas relativ stabilă în ultimul an, fără schimbări importante legate de proprietăți sau mașinile deținute.