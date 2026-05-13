B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Regretatul actor Ioan Isaiu, prezent în ultimul său film. Ce eforturi face echipa lui Mircea Bravo pentru a-i păstra rolul?

Regretatul actor Ioan Isaiu, prezent în ultimul său film. Ce eforturi face echipa lui Mircea Bravo pentru a-i păstra rolul?

Flavia Codreanu
13 mai 2026, 18:50
Regretatul actor Ioan Isaiu, prezent în ultimul său film. Ce eforturi face echipa lui Mircea Bravo pentru a-i păstra rolul?
Sursa foto: Ioan Isaiu / Facebook
Cuprins
  1. Ce decizie au luat de producători după ce regretatul actor Ioan Isaiu a murit subit
  2. Ce zice Mircea Bravo despre secvențele cu regretatul actor Ioan Isaiu
  3. Cum se va finaliza producția filmului
  4. Cariera de succes și moștenirea lăsată de Ioan Isaiu

Regretatul actor Ioan Isaiu va apărea în noul film al lui Mircea Bravo, „Băiat de milioane”. Echipa de producție a decis să păstreze toate secvențele cu actorul.

Ce decizie au luat de producători după ce regretatul actor Ioan Isaiu a murit subit

Moartea actorului Ioan Isaiu, survenită în urma unui infarct în timpul unor filmări în Capitală, a lăsat un gol imens în echipa de producție a filmului „Băiat de milioane”.

Deși artistul nu apucase să termine toate scenele, având încă o zi de filmare programată, producătorii au anunțat că acesta va rămâne în varianta finală a peliculei ce va fi lansată în această toamnă.

E o veste teribilă. La început nu mi-a venit să cred, pentru că noi chiar am filmat pentru acest film. Am avut o zi de filmare cu el, am și glumit cu el, părea ok. A fost un actor extraordinar. Eu chiar am crescut cu serialele lui de la televiziune, țin minte perfect că mă uitam când eram în liceu la Secretul Mariei și îmi plăcea mult acest actor. Mi-am dorit să colaborez cu el. E o veste teribilă pentru toată lumea și mai ales pentru lumea artistică din România. Am pierdut un om fantastic, în spatele actorului extraordinar”, a declarat Cristian Ilișuan pentru TVR.

Ce zice Mircea Bravo despre secvențele cu regretatul actor Ioan Isaiu

Mircea Bravo a explicat că dispariția actorului a fost un șoc total, având în vedere starea excelentă de spirit pe care acesta o afișase pe platoul de filmare.

Echipa este hotărâtă să depună toate eforturile tehnice necesare pentru ca personajul interpretat de Isaiu să rămână în poveste, fără a tăia momentele pe care acesta a apucat să le înregistreze.

„Vestea ne-a surprins foarte tare, mai ales că am filmat recent pentru noul nostru film unde a fost așa cum ne-a obișuit: profesionist, implicat, mereu pregătit pentru filmare. Suntem onorați că am avut ocazia să lucrăm cu el, să învățăm și să ne bucurăm împreună de meseria pe care a făcut-o cu multă pasiune. E o lecție pentru mine, pentru echipa noastră, învățăm să fim mai recunoscători și să ne bucurăm mai mult de fiecare zi în care facem ceea ce ne place cel mai mult. O să trăiască prin filmele noastre și pentru noi contează enorm că apare alături de mine și Bunica și în filmul Băiat de milioane”, a declarat Mircea Bravo pentru Click!.

Cum se va finaliza producția filmului

Echipa coordonată de regizorul Cristian Ilișuan se vede acum nevoită să reorganizeze planul de lucru pentru a duce proiectul la bun sfârșit.

Deși mai exista o zi de filmare care nu va mai putea fi realizată, scenariul va fi adaptat astfel încât contribuția actorului să fie una coerentă și memorabilă.

Regizorul a subliniat că, în ciuda absenței fizice, spiritul și munca actorului vor fi prezente în fața spectatorilor.

„Mai aveam o zi de filmare cu el. O să lucrăm ca să putem să ducem la final ce ne-am propus, dar fără cel ce a fost Ioan Isaiu. O să apară și în acest film”, a mai adăugat Cristian Ilișuan.

Cariera de succes și moștenirea lăsată de Ioan Isaiu

Ioan Isaiu a lăsat în spate o carieră impresionantă, fiind unul dintre cei mai apreciați actori ai generației sale, atât în teatru, cât și în televiziune. Născut în 1969 la Hunedoara, el a devenit o figură emblematică a Teatrului Național din Cluj-Napoca, unde a interpretat zeci de roluri.

Tags:
Citește și...
Alexandra Căpitănescu, înainte de semifinala Eurovision: „Suntem văzuți foarte bine la Viena”
Monden
Alexandra Căpitănescu, înainte de semifinala Eurovision: „Suntem văzuți foarte bine la Viena”
Ianca Simion a plecat singură „până la capătul lumii”. Motivul neașteptat pentru care tânăra a vrut să plece
Monden
Ianca Simion a plecat singură „până la capătul lumii”. Motivul neașteptat pentru care tânăra a vrut să plece
Mihai Mărgineanu: Mă gândesc să-mi fac firma în altă țară! / Cu câți bani a mai rămas dintr-un concert, după ce a plătit taxele la stat
Monden
Mihai Mărgineanu: Mă gândesc să-mi fac firma în altă țară! / Cu câți bani a mai rămas dintr-un concert, după ce a plătit taxele la stat
Cristi Borcea a cheltuit 150.000 de dolari pe o aventură la Monte Carlo: „Aveam 28 de ani”. Ce femeie a vrut să impresioneze
Monden
Cristi Borcea a cheltuit 150.000 de dolari pe o aventură la Monte Carlo: „Aveam 28 de ani”. Ce femeie a vrut să impresioneze
Cum îl cheamă, de fapt, pe Cabral. Detaliul pe care puțini români îl cunosc
Monden
Cum îl cheamă, de fapt, pe Cabral. Detaliul pe care puțini români îl cunosc
Câți bani ar fi strâns Andreea Bălan și Victor Cornea la nuntă. Calculul care arată suma uriașă
Monden
Câți bani ar fi strâns Andreea Bălan și Victor Cornea la nuntă. Calculul care arată suma uriașă
Mihai Trăistariu critică noua direcție Eurovision 2026. „Nu se mai scrie poezie, e prea multă gălăgie și întuneric”
Monden
Mihai Trăistariu critică noua direcție Eurovision 2026. „Nu se mai scrie poezie, e prea multă gălăgie și întuneric”
Episodul care a zguduit relația lui Cabral. Infidelitatea, motivul despărțirii? Ce a făcut-o pe Andreea Ibacka să plece de acasă
Monden
Episodul care a zguduit relația lui Cabral. Infidelitatea, motivul despărțirii? Ce a făcut-o pe Andreea Ibacka să plece de acasă
Ce se întâmplă în realitate între Lora și soțul ei după ce s-a zvonit că artista a rămas singură
Monden
Ce se întâmplă în realitate între Lora și soțul ei după ce s-a zvonit că artista a rămas singură
Festivalul de la Cannes a fost deschis de actrițele Jane Fonda și Gong Li. Regizorul Peter Jackson, recompensat cu Palme d’honneur (VIDEO)
Monden
Festivalul de la Cannes a fost deschis de actrițele Jane Fonda și Gong Li. Regizorul Peter Jackson, recompensat cu Palme d’honneur (VIDEO)
Ultima oră
19:28 - Alexandra Căpitănescu, înainte de semifinala Eurovision: „Suntem văzuți foarte bine la Viena”
19:19 - Copaci prăbușiți și zeci de intervenții în timpul codului galben. Cum a arătat lupta pompierilor cu rafalele puternice (FOTO)
19:04 - Sindicatul Europol critică noua lege a salarizării din MAI: polițiștii din teren rămân cu salarii mici, șefii depășesc 20.000 lei
18:43 - Mark Rutte și Nicușor Dan explică ce este NATO 3.0. Rolul statelor europene în noul format al alianței (VIDEO)
18:37 - Olena Zelenska și Mirabela Grădinaru s-au întâlnit la Cotroceni în timpul summitului B9. Ce proiect academic a adus-o la București pe Prima Doamnă a Ucrainei (GALERIE FOTO)
18:19 - Volodimir Zelenski, detalii din declarația de avere. Ce salariu are președintele Ucrainei
18:18 - Angajații de la Meta acuză noi metode de control. Ce au descoperit pe computerele de serviciu?
18:13 - Nicușor Dan trage concluziile după Summitul B9. NATO pregătește noi măsuri de întărire a flancului estic (VIDEO)
17:52 - Ryanair taie milioane de locuri și zeci de rute în Europa. Ce destinații dispar din programul companiei
17:47 - Mircea Roșca îl contrazice pe Grindeanu: „Olguța Vasilescu m-a sunat pe mine. Este o mizerie ce se întâmplă”