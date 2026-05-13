Regretatul actor Ioan Isaiu va apărea în noul film al lui Mircea Bravo, „Băiat de milioane”. Echipa de producție a decis să păstreze toate secvențele cu actorul.

Ce decizie au luat de producători după ce regretatul actor Ioan Isaiu a murit subit

survenită în urma unui infarct în timpul unor filmări în Capitală, a lăsat un gol imens în echipa de producție a filmului „Băiat de milioane”.

Deși artistul nu apucase să termine toate scenele, având încă o zi de filmare programată, producătorii au anunțat că acesta va rămâne în varianta finală a peliculei ce va fi lansată în această toamnă.

„E o veste teribilă. La început nu mi-a venit să cred, pentru că noi chiar am filmat pentru acest film. Am avut o zi de filmare cu el, am și glumit cu el, părea ok. A fost un actor extraordinar. Eu chiar am crescut cu serialele lui de la televiziune, țin minte perfect că mă uitam când eram în liceu la Secretul Mariei și îmi plăcea mult acest actor. Mi-am dorit să colaborez cu el. E o veste teribilă pentru toată lumea și mai ales pentru lumea artistică din România. Am pierdut un om fantastic, în spatele actorului extraordinar”, a declarat Cristian Ilișuan pentru TVR.

Ce zice Mircea Bravo despre secvențele cu regretatul actor Ioan Isaiu

Mircea Bravo a explicat că dispariția actorului a fost un șoc total, având în vedere starea excelentă de spirit pe care acesta o afișase pe platoul de filmare.

Echipa este hotărâtă să depună toate eforturile tehnice necesare pentru ca personajul interpretat de Isaiu să rămână în poveste, fără a tăia momentele pe care acesta a apucat să le înregistreze.

„Vestea ne-a surprins foarte tare, mai ales că am filmat recent pentru noul nostru film unde a fost așa cum ne-a obișuit: profesionist, implicat, mereu pregătit pentru filmare. Suntem onorați că am avut ocazia să lucrăm cu el, să învățăm și să ne bucurăm împreună de meseria pe care a făcut-o cu multă pasiune. E o lecție pentru mine, pentru echipa noastră, învățăm să fim mai recunoscători și să ne bucurăm mai mult de fiecare zi în care facem ceea ce ne place cel mai mult. O să trăiască prin filmele noastre și pentru noi contează enorm că apare alături de mine și Bunica și în filmul Băiat de milioane”, a declarat Mircea Bravo pentru !.

Cum se va finaliza producția filmului

Echipa coordonată de regizorul Cristian Ilișuan se vede acum nevoită să reorganizeze planul de lucru pentru a duce proiectul la bun sfârșit.

Deși mai exista o zi de filmare care nu va mai putea fi realizată, scenariul va fi adaptat astfel încât contribuția actorului să fie una coerentă și memorabilă.

Regizorul a subliniat că, în ciuda absenței fizice, spiritul și munca actorului vor fi prezente în fața spectatorilor.

„Mai aveam o zi de filmare cu el. O să lucrăm ca să putem să ducem la final ce ne-am propus, dar fără cel ce a fost Ioan Isaiu. O să apară și în acest film”, a mai adăugat Cristian Ilișuan.

Cariera de succes și moștenirea lăsată de Ioan Isaiu

Ioan Isaiu a lăsat în spate o carieră impresionantă, fiind unul dintre cei mai apreciați actori ai generației sale, atât în teatru, cât și în televiziune. Născut în 1969 la Hunedoara, el a devenit o figură emblematică a Teatrului Național din Cluj-Napoca, unde a interpretat zeci de roluri.