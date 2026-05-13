13 mai 2026, 17:47
Mircea Roșca îl contrazice pe Grindeanu: „Olguța Vasilescu m-a sunat pe mine. Este o mizerie ce se întâmplă”
Cuprins
  1. Ce a spus Sorin Grindeanu
  2. Replica lui Mircea Roșca: „Ea m-a sunat pe mine”
  3. Ce spune Roșca despre apelul de după moțiune
  4. Cum a început scandalul

Deputatul PNL Mircea Roșca susține că apelul a fost inițiat de primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, cu cinci zile înainte de moțiunea de cenzură, și acuză PSD că a transformat o conversație privată într-un scandal politic.

Ce a spus Sorin Grindeanu

Președintele PSD a declarat miercuri că știe cine este liberalul care a contactat-o pe primarul Craiovei și l-a indicat direct pe Mircea Roșca, președintele PNL Prahova.

„Da, președintele PNL Prahova, Mircea Roșca”, a spus Grindeanu, adăugând că „știe că domnia sa suna, ca să transmită mai departe”, fără să ofere detalii despre conținutul discuției. Liderul PSD a precizat că nu intenționează să poarte negocieri cu parlamentari PNL privind o eventuală formulă de guvernare.

Declarația a venit după ce Olguța Vasilescu a susținut public că este sunată de liberali, în contextul tensiunilor generate de moțiunea de cenzură.

Replica lui Mircea Roșca: „Ea m-a sunat pe mine”

Deputatul liberal nu neagă existența convorbirilor, însă susține că ordinea faptelor a fost prezentată fals.

„Dacă tot s-a invocat numele meu, confirm că doamna Olguța Vasilescu m-a sunat pe mine. Cu cinci zile înainte de moțiunea de cenzură”, a declarat acesta.

Roșca afirmă că a prezentat inclusiv capturi de ecran din istoricul apelurilor, unde apare un apel pierdut inițiat de Olguța Vasilescu pe 28 aprilie. Potrivit acestuia, ulterior a revenit cu un apel și au discutat câteva minute.

Liberalul susține că discuția a fost una strict politică și informală, fără presiuni sau negocieri ascunse.

„Era interesată de atmosfera din PNL vizavi de moțiunea de cenzură și considera că această moțiune este o mare greșeală”, a explicat Roșca pentru G4Media.

Ce spune Roșca despre apelul de după moțiune

Mircea Roșca admite că a existat și un apel ulterior din partea sa, însă susține că acesta a fost accidental și a durat doar aproximativ 40 de secunde.

„A fost un apel din greșeală, doar 40 de secunde”, a declarat acesta, precizând că nu a existat nicio discuție politică în acel moment și că întreaga interpretare lansată de PSD este exagerată.

El a mai spus că nu a folosit niciodată această conversație în discuții interne de partid și consideră „extrem de urât” faptul că Sorin Grindeanu a ales să expună public acest episod.

Mircea Roșca susține că marți, după ce numele său deja se vehicula în spațiul public, i-a mai trimis un mesaj Olguței Vasilescu.

„I-am trimis un mesaj spunând că așa ceva nu se poate și întrebând cine a făcut această mizerie. I-am trimis și postarea respectivei persoane”, declară el.

Cum a început scandalul

Totul a pornit după ce lideri PNL au acuzat-o pe Lia Olguța Vasilescu că ar fi contactat liberali în contextul moțiunii de cenzură. Primarul Craiovei a replicat public și a susținut contrariul: că ea este cea căutată de lideri PNL.

În acest context, Sorin Grindeanu l-a nominalizat pe Mircea Roșca drept unul dintre cei implicați, iar liberalul a venit imediat cu propria versiune și cu dovezi din telefon.

