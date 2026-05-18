Acasa » Monden » „Nu este normal ca un întreg popor să fie tras la răspundere”: Alexandra Căpitănescu a reacționat după scandalul de la Eurovision

Flavia Codreanu
18 mai 2026, 18:31
Alexandra Căpitanescu și echipa care a însoțit-o la finala Eurovision 2026 sosesc pe Aeroportul Otopeni, 17 mai 2026. Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Alexandra Căpitănescu a reacționat după scandalul de la Viena
  2. Ce planuri de viitor are Alexandra Căpitănescu după concurs
  3. Care este situația în Republica Moldova după tensiunile de la concurs  

Alexandra Căpitănescu a reacționat după ce a primit un punctaj foarte mic de la comisia oficială din Republica Moldova.

Alexandra Căpitănescu a reacționat după scandalul de la Viena

Cântăreața a precizat că nu poartă deloc pică pentru cele 3 puncte primite în marea finală a concursului muzical. Aceasta consideră că decizia celor șapte specialiști nu reprezintă deloc gândirea întregului popor de peste Prut.

„Mulțumim tuturor fanilor din Republica Moldova pentru susținere și pentru că ne-ați votat. Nu suntem supărați pe juriul din Moldova, care a punctat așa cum a știut mai bine, și nu este normal ca un întreg popor să fie tras la răspundere pentru decizia celor 7 persoane. Nici artiștii, nici prezentatorii nu au vina, ba din contră și-au arătat susținerea față de noi, iar Moldova a votat pentru România”, a menționat Alexandra Căpitănescu.

Ce planuri de viitor are Alexandra Căpitănescu după concurs

Artista este foarte dornică să organizeze spectacole pentru fanii ei din Chișinău și vrea să colaboreze pe plan muzical cu interpreții moldoveni. Ea a profitat de ocazie pentru a-l felicita pe Satoshi, cel care a reprezentat țara vecină în această ediție Eurovision 2026.

Abia așteptăm să cântăm la Chișinău și să colaborăm cu cât mai mulți artiști moldoveni pe care noi îi admirăm de când eram mici. Felicitări, Satoshi și întregii echipe care au deschis Eurovisionul așa cum nu se putea mai bine .O să ne fie dor de voi, dar noroc că suntem vecini și ne putem visitiza des!”, a concluzionat Alexandra Căpitănescu pe rețelele sociale.

Care este situația în Republica Moldova după tensiunile de la concurs  

Satoshi a avut și el o poziție fermă în mediul online și a cerut oamenilor să nu mai împrăștie ură. El a subliniat că opinia corectă și curată a fost demonstrată prin punctajul maxim oferit de publicul moldovean.

Din cauza acestui scandal imens, Vlad Țurcanu, directorul televiziunii publice Teleradio-Moldova, a decis să își dea demisia luni. Fostul director general a încercat să explice greșeala făcută de comisia pe care o conducea, considerând situația un fapt extrem de grav.

„Chiar dacă ne-am disociat de notele juriului, votul exprimat este responsabilitatea noastră și a mea în calitate de conducător al instituției. Am evitat să dau indicații juriului. Ce s-a întâmplat e un lucru grav, ieșit din comun că juriul nu a ținut cont de sensibilitățile care există între noi și cei doi vecini. Relațiile de fraternitate pe care le avem cu România, precum și considerația noastră pentru Ucraina rămân nealterate. Atitudinea noastră față de Ucraina nu este de zero puncte, iar sentimentul nostru față de România nu poate fi decât de dragoste”, a adăugat Vlad Țurcanu.

Shakira câștigă definitiv procesul fiscal din Spania. Ce sumă urmează să îi fie restituită artistei
