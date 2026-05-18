Traian Avarvarei
18 mai 2026, 18:33
Sursa Foto: Facebook/ Eugen Tomac
Cuprins
  1. Posibile nume pentru funcția de premier tehnocrat
  2. Ce a transmis Cotroceniul după consultările cu partidele de azi

Mai multe persoane publice, din zonele politică și economică, sunt analizate zilele acestea în vederea unei eventuale desemnări pentru funcția de premier tehnocrat.

Posibile nume pentru funcția de premier tehnocrat

Pe lista scurtă figurează Eugen Tomac, Delia Velculescu, Matei Șerban și Radu Burnete, spun sursele Digi24.

Cel mai nou nume vehiculat pentru funcția de premier tehnocrat este Eugen Tomac, liderul PMP și un apropiat al fostului președinte Traian Băsescu. Tomac e acum consilier prezidențial al lui Nicușor Dan pentru relația cu românii de pretutindeni.

Delia Velculescu este economist cu o carieră de peste două decenii în cadrul Fondului Monetar Internațional, în prezent director adjunct în cadrul FMI. În 2015, ea a fost numită șefa misiunii FMI în Grecia, țară afectată de o criză severă, căpătând porecla de „doamna de fier” datorită stilului riguros de negociere.

Matei Șerban este directorul Direcției Relații Internaționale din cadrul Băncii Naționale a României (BNR). Apropiat al guvernatorului Mugur Isărescu, el a participat de-a lungul timpului la negocieri cu diverse instituții financiare europene.

Radu Burnete a fost director executiv al Confederației Patronale Concordia, iar acum e unul dintre consilierii prezidențiali ai lui Nicușor Dan.

Ce a transmis Cotroceniul după consultările cu partidele de azi

Aproape toată ziua de luni, președintele Nicușor Dan a avut consultări cu partidele parlamentare la Cotroceni, în vederea desemnării unui nou premier. Discuțiile s-au terminat fără rezultat.

„Am avut astăzi, la Palatul Cotroceni, consultări cu partidele și formațiunile politice parlamentare, pentru identificarea premiselor deblocării actualei crize politice și conturării unei formule de guvernare cât mai stabile.

În cadrul convorbirilor, fiecare delegație și-a prezentat poziția, și-a argumentat constrângerile și a precizat în ce condiții ar avea disponibilitatea de a participa la guvernare sau de a susține un nou Executiv.

Încă din discuțiile informale purtate după adoptarea moțiunii de cenzură, solicitarea mea a fost ca partidele să indice majoritatea pe care o pot coagula, în acord cu matematica parlamentară, care să poată asigura susținerea unui Guvern.

Vom continua seria de consultări până când se va cristaliza o variantă de majoritate solidă, pro-occidentală.

Apelul meu public este același pe care l-am subliniat și în cadrul întâlnirilor de astăzi: este esențial ca partidele să dea dovadă de responsabilitate, de maturitate și să ajungă, într-un timp rezonabil, la un numitor comun, cu formule coerente și propuneri viabile”, a transmis președintele Nicușor Dan, după discuțiile cu partidele.

