Balul Balurilor din Sibiu, care a avut loc în weekend, naște noi controverse. Ce spun psihologii despre comportamentul copiilor (VIDEO)

Seara de 7 februarie 2026 a adus în Sibiu una dintre cele mai așteptate petreceri ale sezonului: Balul Balurilor Sibiu 2026. Evenimentul a reunit tineri din mai multe licee din municipiu și s-a desfășurat într-un cadru festiv și plin de entuziasm. Însă ce a urmat e greu de descris: manele cu versuri nerecomandate minorilor, melodii care incitau la sex, violență și consum de substanțe interzise și sute de copii beți.

Ce s-a întâmplat la Balul Balurilor

Balul Balurilor de la Sibiu, organizat în weekend la restaurantul Versailles și la care au participat sute de elevi de liceu, a devenit un eveniment oficial, susținut de părinți și admis de autorități, unde aruncatul cu bani la maneliști, fumatul și consumul excesiv de alcool la minori au devenit normalitate.

”Nu toți, dar marea lor majoritate fumau, fumau țigări electronice și țigări clasice”, iar ”când eu am plecat în noapte am văzut băieți și fete care consumaseră prea mult alcool și abia se țineau pe picioare”, descrie atmosfera de la balul unde vedete au fost mai mulți maneliști și interpreți de trap, o muzică mult îndrăgită de tineri.

Însă versurile și reacțiile copiilor nu sunt exact ceea ce așteptăm de la tânăra generație, mai ales că discutăm despre minori de 14-15 ani.

”Când a început manelistul Lele, toată sala a sărit în sus, copiii aveau deja telefoanele luminate și nici nu a început primul vers că deja a primit bani, bani, dedicații de la acei copii, 500, 700, 1000. Vedeam cum primește bani și cum sar dedicațiile. Un cuplu a fost invitat pe scenă, alte dedicații.

Și dedicațiile curgeau. Probabil copiii primiseră bani suplimentari de la părinții lor pentru manelist. Treaba asta nu mi-a plăcut. Cum nici faptul că un alt solist consuma relaxat alcool ținând în mână un pahar larg de vin alb. Ce mesaj transmiți?

S-a băut alcool, s-a fumat, s-a aruncat cu bani în maneliști nu la o nuntă sau la un botez, ci la un bal al elevilor, unde participanții au fost majoritatea minori.”, spune Mihai Copăceanu.

Cine e vinovat?

Psihologul nu are niciun dubiu în privința celor care conduc copiii spre astfel de manifestări. Părinții.

”Ce vreau să zic, nu ești părinte cool dacă îi permiți puștiului de 12, 13 ani să meargă la un asemenea ”bal”. Ca părinte nu trebuie să fii prietenul lui. Copilul tău are prietenii săi. Ca părinte trebuie să îți exerciți cu responsabilitate rolul de părinte. Nu să-l expui la tutun, alcool, manele și rap. Chiar dacă este distractiv și super tare. Să accepți orice îți propune este o greșeală, o iresponsabilitate.”, explică Mihai Copăceanu.

„Întrebați-vă de ce copilul meu este atras și ascultă cu ardoare astfel de melodii și nu alți artiști inocenți precum Smiley, Inna sau Andra. Care este explicația, ce sa întâmplă cu el? Haideți să ne luăm în serios rolul de părinte și să nu ne mai ascundem după scuze ieftine: că nu avem ce face, că si noi am fost la fel, că ei insistă și trebuie să-l duc, altfel râd colegii de el, etc.

Moralitate, bun simț, rușine, jenă, decență, respect ii putem învăța?

Ne revenim!???”, se întreabă psihologul.

O discuție amplă pe marginea acestui subiect a avut loc pe , unde Mihai Copăceanu a fost invitatul Anetei Sângeorzan: