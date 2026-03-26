Un nou pas strategic marchează extinderea în Europa, cu o schimbare majoră pe piața din Grecia. După achiziția unui jucător important din retailul de bricolaj, aceștia intră într-o etapă de consolidare și dezvoltare. Investesc 25 de milioane de euro în rebranding, reorganizare și adaptarea businessului după modelul de succes din România.

Ce pregătesc frații Pavăl în Grecia

O schimbare majoră se produce pe piața de bricolaj din Grecia, unde Dragoș Pavăl și Adrian Pavăl transformă radical fostul Praktiker Hellas. Compania a fost redenumită oficial „Dedeman Hellas Single-Member S.A.” începând cu 23 martie 2026, după înregistrarea modificării la Registrul Comerțului din Grecia. Decizia a fost aprobată în cadrul Adunării Generale Extraordinare din 25 februarie, potrivit .

Dincolo de schimbarea de nume, planul este susținut de o investiție puternică. Este vorba despre o majorare de capital de 25 de milioane de euro. Aceasta se realizează prin emiterea a 250.000 de acțiuni noi, la un preț de subscriere de 286 de euro pe acțiune. Prima de capital rezultată direcționează 46,5 milioane de euro către o rezervă specială. Capitalul social ajunge astfel la 47,1 milioane de euro, aproape dublu față de nivelul din noiembrie 2025.

Cum transformă „Frații Dedeman” businessul

O transformare profundă prinde contur în Grecia, unde Pavăl Holding coordonează direct reorganizarea și integrarea operațiunilor în ecosistemul Dedeman. Nu este vorba doar despre extindere, ci despre un control centralizat: managementul local este obligat, prin statut, să colaboreze cu echipa din România pentru implementarea unor politici unitare.

Următorii doi ani sunt considerați decisivi, fiind o perioadă de tranziție pentru business. Brandul Praktiker, prezent cu 17 magazine, va fi eliminat treptat și înlocuit complet de . În paralel, compania implementează modelul care a funcționat în România. Acesta se bazează pe magazine mari, integrare pe verticală și o gamă extinsă de produse marcă proprie.

Un rol esențial îl are restructurarea furnizorilor, prin înlocuirea parteneriatelor existente cu produse fabricate în cadrul grupului. Această strategie permite un control mai bun al costurilor și obținerea unor marje mai ridicate. Planul include și modernizarea rețelei de magazine, eventuale relocări și analizarea unor noi spații comerciale.