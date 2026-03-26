B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Mișcare uriașă în Europa! Proprietarii Dedeman cumpără un gigant din Grecia și îl schimbă complet

Mișcare uriașă în Europa! Proprietarii Dedeman cumpără un gigant din Grecia și îl schimbă complet

Ana Beatrice
26 mart. 2026, 19:13
Frații Dragoș și Adrian Pavăl. Sursă Foto - Facebook
Cuprins
  1. Ce pregătesc frații Pavăl în Grecia
  2. Cum transformă „Frații Dedeman” businessul
  3. Poate Dedeman să întoarcă pierderile și să câștige lupta pe piața din Grecia

Un nou pas strategic marchează extinderea fraților Pavăl în Europa, cu o schimbare majoră pe piața din Grecia. După achiziția unui jucător important din retailul de bricolaj, aceștia intră într-o etapă de consolidare și dezvoltare. Investesc 25 de milioane de euro în rebranding, reorganizare și adaptarea businessului după modelul de succes din România.

Ce pregătesc frații Pavăl în Grecia

O schimbare majoră se produce pe piața de bricolaj din Grecia, unde Dragoș Pavăl și Adrian Pavăl transformă radical fostul Praktiker Hellas. Compania a fost redenumită oficial „Dedeman Hellas Single-Member S.A.” începând cu 23 martie 2026, după înregistrarea modificării la Registrul Comerțului din Grecia. Decizia a fost aprobată în cadrul Adunării Generale Extraordinare din 25 februarie, potrivit Capital.gr.

Dincolo de schimbarea de nume, planul este susținut de o investiție puternică. Este vorba despre o majorare de capital de 25 de milioane de euro. Aceasta se realizează prin emiterea a 250.000 de acțiuni noi, la un preț de subscriere de 286 de euro pe acțiune. Prima de capital rezultată direcționează 46,5 milioane de euro către o rezervă specială. Capitalul social ajunge astfel la 47,1 milioane de euro, aproape dublu față de nivelul din noiembrie 2025.

Cum transformă „Frații Dedeman” businessul

O transformare profundă prinde contur în Grecia, unde Pavăl Holding coordonează direct reorganizarea și integrarea operațiunilor în ecosistemul Dedeman. Nu este vorba doar despre extindere, ci despre un control centralizat: managementul local este obligat, prin statut, să colaboreze cu echipa din România pentru implementarea unor politici unitare.

Următorii doi ani sunt considerați decisivi, fiind o perioadă de tranziție pentru business. Brandul Praktiker, prezent cu 17 magazine, va fi eliminat treptat și înlocuit complet de Dedeman. În paralel, compania implementează modelul care a funcționat în România. Acesta se bazează pe magazine mari, integrare pe verticală și o gamă extinsă de produse marcă proprie.

Un rol esențial îl are restructurarea furnizorilor, prin înlocuirea parteneriatelor existente cu produse fabricate în cadrul grupului. Această strategie permite un control mai bun al costurilor și obținerea unor marje mai ridicate. Planul include și modernizarea rețelei de magazine, eventuale relocări și analizarea unor noi spații comerciale.

În același timp, creșterea numărului de angajați devine prioritară. Măsura vizează eliminarea problemelor de personal din trecut și susținerea ritmului accelerat al noii strategii.

Poate Dedeman să întoarcă pierderile și să câștige lupta pe piața din Grecia

Provocarea reală abia începe pentru grupul românesc, în ciuda investițiilor consistente făcute până acum. Datele financiare recente indică o stagnare a cifrei de afaceri și o creștere a pierderilor, care depășesc deja pragul de 8 milioane de euro. În acest context, noua conducere trebuie să demonstreze rapid că modelul Dedeman poate funcționa și într-un mediu mult mai competitiv.

Piața din Grecia nu lasă loc de experimente lente, fiind dominată de jucători puternici precum Leroy Merlin, IKEA și JYSK. În plus, competiția este amplificată de lanțuri precum Lidl, care își extind agresiv oferta în zona produselor pentru casă.

Tags:
Citește și...
Ultima oră
20:24 - Ce se întâmplă cu pensiile în luna aprilie. Când vor fi livrate, de fapt
20:01 - Rechinii dintr-o destinație turistică populară au fost depistați cu cocaină și analgezice în sânge. Cum ajung drogurile și medicamentele în ocean
19:44 - Roberta Metsola, după discuția cu Sorin Grindeanu. Ce i-a spus președinta Parlamentului European liderului PSD: „Am subliniat necesitatea stabilității”
19:41 - O bandă de hoți români a golit zeci de bancomate din Marea Britanie. Pedeapsă dură după un jaf de 750.000 de lire
19:25 - Ministrul Finanțelor anunță un deficit bugetar de 0,7% din PIB la începutul lui 2026. Cum au influențat veniturile și reformele fiscale evoluția
19:21 - Nicușor Dan a anunțat că va promulga legea bugetului așa cum a fost ea aprobată: „În secunda în care vine motivarea CCR, promulgăm legea” (VIDEO)
18:50 - Ce a spus Nicușor Dan despre o eventuală raționalizare a carburanților în România, pe viitor: „O să fie o dinamică” (VIDEO)
18:36 - Diana Buzoianu propune modificări pentru legea hărțuirii sexuale în România. Cum ar putea fi sancționate și cazurile izolate
18:29 - Ce a declarat Nicușor Dan despre meciul României cu Turcia: „Din cauza asta nu vă răspund la întrebare” (VIDEO)
18:12 - Tot mai mulți copii din România nu fac sport în afara școlii. Ecranele, costurile și lipsa timpului îi țin departe de mișcare