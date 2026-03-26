Acasa » Externe » Românii din Italia cer statut oficial de minoritate națională. Ce beneficii ar aduce noul statut pentru comunitate

Românii din Italia cer statut oficial de minoritate națională. Ce beneficii ar aduce noul statut pentru comunitate

Iulia Petcu
26 mart. 2026, 23:52
Românii din Italia cer statut oficial de minoritate națională. Ce beneficii ar aduce noul statut pentru comunitate
Sursa foto: Pixabay
Cuprins
  1. Ce presupune recunoașterea ca minoritate națională
  2. Cum ar putea influența acest statut reprezentarea politică
  3. Cât de mare este comunitatea românească din Italia

O inițiativă legislativă depusă la Parlamentul de la Roma readuce în prim-plan statutul românilor din Italia și rolul lor în societatea locală. Propunerea vizează recunoașterea oficială a acestei comunități drept minoritate națională, cu implicații importante.

Ce presupune recunoașterea ca minoritate națională

Proiectul susținut inclusiv de vicepremierul Matteo Salvini urmărește acordarea unui statut juridic clar românilor stabiliți în Italia. Demersul ar putea transforma semnificativ modul în care aceștia interacționează cu instituțiile statului.

Unul dintre principalele efecte ar fi posibilitatea utilizării limbii române în relația cu administrația publică, în zonele unde comunitatea are o prezență consistentă. Această măsură ar facilita accesul la servicii și ar reduce barierele birocratice pentru mulți rezidenți.

În același timp, statul italian ar urma să susțină financiar predarea limbii române în școli, dar și inițiativele culturale dedicate păstrării identității. Sprijinul ar include proiecte educaționale și programe pentru promovarea tradițiilor în spațiul public.

Cum ar putea influența acest statut reprezentarea politică

Dincolo de componenta culturală, propunerea are o dimensiune politică relevantă, care ar putea schimba echilibrul reprezentării în comunitățile locale. Recunoașterea oficială ar permite înființarea unor formațiuni politice proprii, relatează Ziare.com.

Această posibilitate ar oferi românilor șansa de a candida direct pentru funcții în administrația locală sau chiar în Parlament. Astfel, comunitatea ar putea avea o voce mai bine definită în procesul decizional.

Accesul la reprezentare politică ar putea contribui la o mai bună articulare a intereselor specifice, de la integrare socială până la politici publice adaptate realităților din teren.

Cât de mare este comunitatea românească din Italia

Datele oficiale indică faptul că peste un milion de cetățeni români locuiesc în Italia, formând cea mai numeroasă minoritate etnică. Dimensiunea reală este însă mai mare, dacă sunt incluși copiii născuți acolo.

Cele mai importante comunități sunt concentrate în orașe precum Roma, Torino și Milano, unde românii au devenit un element esențial al economiei locale și al vieții urbane.

