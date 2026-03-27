Vremea se strică, în majoritatea regiunilor țării, începând cu ziua de vineri, 27 martie. Meteorologii se așteaptă la vânt puternice și la revenirea precipitațiilor, inclusiv sub formă de ninsori, în zonele muntoase.

Vremea se strică în weekend

indică temperaturi mai scăzute, începând cu ziua de vineri, 27 martie. Vremea se răcește în toată România, iar anunță cinci zile de ploi, frig, vânt și chiar ninsori. Estimările ANM indică ninsori viscolite la altitudini înalte în vestul Carpaților Meridionali, unde se va depune un strat de zăpadă.

Meteorologii estimează că vineri va fi o vreme vântoasă în cea mai mare parte a țării. Rafalele vor atinge, în general, viteze cuprinse între 45 și 60 km/h, cu intensificări mai puternice în Oltenia și în jumătatea vestică a Munteniei.

Dinspre sud-vest își vor face apariția norii și ploile care se vor extinde treptat în regiunile din jumătatea sudică. În sud-vest și sud, ploile vor avea caracter de aversă. După amiază și spre seară vor fi și descărcări electrice. Cantitățile de apă vor ajunge, local, la 20-30 l/mp și izolat de peste 35 l/mp.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 10 grade în sudul Banatului. Maximele vor ajunge la aproximativ 20 de grade în nord-vest. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 2 și 8 grade.

Prognoza meteo pentru București

În Bucureşti, vremea în ziua de vineri, 27 , va fi caracterizată de vântul puternic și de cerul înnorat. Începând cu a doua parte a zilei, meteorologii se așteaptă la ploi, cu cantități moderate de apă, de 15-20 l/mp.

Vântul va avea intensificări, cu rafale care vor atinge viteze de 50 – 60 km/h.

Temperatura maximă va fi de 15 – 16 grade, iar cea minimă de 5 – 7 grade.

Vremea la munte

La munte, vremea va fi caracterizată de vântul puternic, care se va manifesta, în special, în zona de vest a Carpaților Meridionali. Aici vântul va atinge viteze și de până la 90-100 km/h și va viscoli ninsoarea.

În Carpații Meridionali și de Curbură, la altitudini de peste 1.700 de metri, vor fi ninsori viscolite. Stratul de zăpadă care se va depune va fi destul de consistent ajungând la 10-15 cm.

Prognoza pentru finalul de săptămână

Începând de sâmbătă, 28 martie, aria precipitațiilor se va extinde. Ploile vor ajunge în zona de est și, local, în centrul țării. Pe alocuri sunt prognozate și descărcări electrice. Duminică și în prima parte a zilei de luni va continua să plouă mai ales în Moldova.

Cantitățile de apă vor atinge și vor depăși 40-50 l/mp în sud, local în est și în centru. Pe alocuri, mai ales în nord-vestul Olteniei, se pot acumula peste 70-80 l/mp. În aceste zone sunt așteptate inundații locale, pe unele râuri mai mici.

În zona înaltă a Carpaților Meridionali și local în Carpații Orientali, la peste 1.600 de metri, va ninge abundent. În zona montană se vor forma condiții de viscol și se va depune un strat gros de zăpadă.

a emis o informare meteo de intensificări ale vântului, ploi, ninsori la munte și strat de zăpadă care vor dura până luni, 30 martie, ora 10:00.