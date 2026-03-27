Donald Trump va avea semnătura pe toate bancnotele emise în următoarea perioadă de Trezoreria americană. Este o nouă demonstrație de megalomanie și de promovare a cultului personalității, mai ales că acest lucru nu s-a mai întâmplat.

Iniţiativa a fost motivată de împlinirea a 250 de ani de la independenţa . Semnătura lui Donald Trump va figura pe viitoarele , a anunţat joi . Decizia reprezintă o premieră în condițiile în care nici un alt președinte în funcție nu a mai pretins acest lucru, relatează AFP, Reuters şi dpa.

Primele bancnote de 100 de dolari care poartă noua semnătura lui Trump vor fi tipărite în luna iunie. Ulterior, vor urma și alte emisiuni, de alte valori, potrivit administraţiei.

Din 1861, conform reglementărilor, pe bancnotele americane apar doar semnăturile secretarului Trezoreriei SUA – ministrul de finanţe – şi ale trezorierului. Niciodată un președinte nu a pretins ceea ce vrea Trump acum.

„Nu există altă modalitate mai puternică de a recunoaşte realizările istorice ale măreţei noastre ţări şi ale preşedintelui Donald Trump decât prin bancnote care îi poartă numele”, a explicat secretarul Trezoreriei, Scott Bessent.

Trump vrea să rămână cu orice preț în istoria SUA

Noua inițiativă se înscrie într-o lungă serie de decizii prin care Donald Trump vrea să-și înscrie numele în istoria Statelor Unite. Cel de-al doilea mandat al său este definit printr-un nemaivăzut la alți președinți și prin numeroase gesturi megalomanice. El a ținut ca numeroase clădiri și simboluri ale Statelor Unite să-i poarte numele, ceea ce a indignat pe mulți americani, notează AFP.

Pe 19 martie, o comisie federală pentru arte plastice, ai cărei membri au fost numiți chiar de Trump, a aprobat să se bată monede comemorative de aur cu imaginea sa.

Mai multe clădiri publice au fost deja redenumite după ce a revenit la Casa Albă. Cel mai cunoscut caz a fost Centrul Kennedy, o renumită instituție culturală din Washington. Odată cu adăugarea numelui Trump, pe frontispiciu, mai mulți artiști și-au reziliat angajamentele pentru spectacole. Acest lucru l-a determinat pe șeful de la Casa Albă să închidă instituția sub pretextul unor renovări.

În Florida, aeroportul internaţional Palm Beach urmează să fie redenumit cu numele său. Actul normativ a fost adoptat de legislativul acestui stat unde se află reşedinţa sa privată.