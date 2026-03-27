Premierul Slovaciei, în vizită la București

Robert Fico, va efectua vineri 27 martie, o vizită oficială în România, având în program întâlniri cu președintele și premierul României, dar și o vizită la Oradea. În cursul dimineţii, premierul Slovaciei va fi primit de preşedintele Nicuşor Dan, la .

După discuțiile cu șeful satului, Fico va merge la Palatul Victoria, unde va fi primit de premierul Ilie Bolojan. Șeful guvernului slovac va fi însoțit, în România, de Robert Kalinak, ministrul Apărării, și Martina Simkovicova, ministrul Culturii. Potrivit programului anunţat de , cei doi vor avea, mai întâi, o întrevedere tete-a-tete. Apoi, este programată o întâlnire în plenul delegaţiilor în cadrul unui dejun oficial de lucru.

Cei doi miniștri slovaci vor avea discuții bilaterale cu omologii lor din guvernul României. În acest context, Bolojan şi Fico vor participa şi la ceremonia oficială de semnare a unui memorandum de înţelegere privind cooperarea între ministerele Culturii din România şi Republica Slovacă. Acest document va avea o valabilitate de cinci ani.

După-amiază, șefii celor două guverne se vor deplasa la Oradea. Aici, Fico și Bolojan vor avea o întâlnire cu reprezentanţii comunităţii slovace din România.

Întâlnire cu membrii comunității slovace

Premierul Slovaciei urmează să se întâlnească cu reprezentanții comunității slovace care trăiesc în România. Delegația condusă de Robert Fico are programată o întâlnire la Primăria Oradea, începând cu ora 16.30.

La evenimentul de la Oradea sunt așteptați să vină peste 100 de membri ai comunității slovace din județele Arad, Bihor, Cluj, Satu Mare, Sălaj și Timiș.

„În după-amiaza aceleiași zile, de la orele 16:30, delegația slovacă, împreună cu Prim-ministrul Guvernului României, domnul Ilie Gavril Bolojan, va fi primită la Primăria Municipiului Oradea, în Sala ‘Traian Moșoiu’, pentru o întâlnire cu reprezentanții comunității slovace din județele Arad, Bihor, Cluj, Satu Mare, Sălaj și Timiș”, a transmis Uniunea Democratică a Slovacilor din România (UDSR), într-un comunicat.