Meci de pregătire înaintea Cupei Mondiale. Franța a învins Brazilia cu scorul 2-1

Adrian Teampău
27 mart. 2026, 10:02
Killian Mbappe Sursa foto: B1TV
Cuprins
  1. Franța, victorie împotriva Braziliei
  2. Francezii au câștigat în inferioritate numerică
  3. Caseta tehnică a meciului Franța – Brazilia

Franța, vicecampioana mondială din Qatar, a învins Brazilia într-un  meci de pregătire pentru Cupa Mondială. Partida de fotbal s-a desfășurat în Statele Unite, la Foxborough (Massachusetts), în apropiere de Boston.

Franța, victorie împotriva Braziliei

Vicecampioana mondială a câștigat la limită, partida de pregătire, cu scorul 2-1. Franța și Brazilia s-au întâlnit într-un amical de lux, joi seara, la Foxborough, în apropiere de Boston. Cele două echipe naționale se pregătesc pentru Cupa Mondială de fotbal care va avea loc în această vară pe continentul american.

Pe Gillete Stadium, așa cum se numește arena din Foxborough, francezii au deschis scorul după o jumătate de oră. A marcat căpitanul Kylian Mbappe, unul dintre jucătorii vedetă ai echipei pregătită de Didier Deschamps. El l-a învins pe portarul Ederson cu o „scăriţă” din interiorul careului, după o pasă în adâncime a lui Ousmane Dembele, Balonul de Aur.

A fost cel de-al 59-lea gol înscris de Mbappe, în cele 95 de meciul jucate pentru echipa națională. Francezul se află foarte aproape să doboare recordul celui mai bun marcator din istoria selecţionatei Franţei, Olivier Giroud, de care îl desparte o singură reușită.

Francezii au câștigat în inferioritate numerică

În cea de-a doua repriză a meciului de fotbal, Franța a rămas în inferioritate numerică pe teren. În minutul 55, fundaşul Dayot Upamecano a văzut cartonaşul roşu. El a provocat un fault în propriul careu asupra brazilianului Wesley.

Acest lucru nu i-a împiedicat pe Les Bleus să se desprindă pe tabela de marcaj, după doar zece minute. Elevii selecţionerului Didier Deschamps și-au majorat avantajul printr-un nou gol înscris de Hugo Ekitike, jucătorul lui FC Liverpool.

Brazilia a redus diferenţa pe tabelă cu un sfert de oră înainte de final, prin Bremer. El a reluat în plasă mingea, șutând din marginea careului mic, după o lovitură liberă.

Echipa națională a Franței urmează să înfrunte selecţionata Columbiei, în cea de-a doua sa partidă din cadrul turneului american. Meciul este programat să se desfășoare duminică, la Landover (Maryland). La rându-i, Brazilia va juca cu echipa Croației, pe 1 aprilie, în Florida, la Orlando.

Caseta tehnică a meciului Franța – Brazilia

La meciul de fotbal jucat la Foxborough, pe Gillete Stadium au fost prezenți 66.215 spectatori. Franța a câștigat împotriva Brazilie cu scorul 2-1, în condițiile în care a jucat în zece oameni din minutul 55. Meciul a fost arbitrat de americanul Guido Gonzales. Pe teren au evoluat următorii jucători:

Franţa: Mike Maignan – Theo Hernendez, Dayot Upamecano, Ibrahima Konate, Malo Gusto (Kalulu, 91) – Aurelien Tchouaméni (m.57 N’Golo Kante), Adrien Rabiot – Michael Olise (Maghnes Akliouche, 91), Ousmane Dembele (Maxence Lacroix, 56), Kylian Mbappe (Marcus Thuram, 66), Hugo Ekitike (Desire Doue, 66). Selecţioner: Didier Deschamps.

Brazilia: Ederson; Wesley (Ibanez, 70), Leo Pereira, Bremer, Douglas Santos – Casemiro (Gabriel Sara, 84), Andrey Santos (Danilo Santos, 70) – Raphinha (Luiz Henrique, 46), Gabriel Martinelli (Joao Pedro, 62), Vinicius Junior, Matheus Cunha (Igor Thiago, 70). Selecţioner: Carlo Ancelotti.

