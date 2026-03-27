B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Un fost rapper a ajuns prim-ministru. Cum a schimbat Balendra Shah politica din Nepal

Selen Osmanoglu
27 mart. 2026, 09:47
Sursă foto: Captură YouTube
Cuprins
  1. Victorie zdrobitoare după un val de nemulțumiri
  2. De la scena rap la conducerea țării
  3. Experiența din fruntea capitalei Kathmandu
  4. Promisiuni ambițioase pentru viitor

Balendra Shah, cunoscut și ca artist rap, a devenit noul prim-ministru din Nepal după o victorie categorică în alegeri. La doar 35 de ani, acesta promite reforme majore și o schimbare de direcție pentru o țară marcată de nemulțumiri sociale.

Victorie zdrobitoare după un val de nemulțumiri

Alegerile recente din Nepal au avut loc într-un context tensionat, după protestele organizate de tinerii nepalezi anul trecut. Rezultatul a adus o schimbare majoră pe scena politică: Balendra Shah, susținut de un val de voturi din partea noii generații, a câștigat detașat în fața rivalilor săi, scrie Click.

Ascensiunea sa reflectă dorința electoratului pentru o alternativă la clasa politică tradițională, acuzată frecvent de corupție, nepotism și lipsă de reforme reale.

De la scena rap la conducerea țării

Înainte de a intra în politică, Balendra Shah a fost cunoscut în mediul underground ca artist rap, folosindu-și muzica pentru a critica problemele sociale din Nepal. Chiar înainte de a-și prelua funcția, acesta a lansat o melodie despre viitorul țării, care a strâns aproximativ două milioane de vizualizări în doar câteva ore.

Parcursul său atipic îl transformă într-una dintre cele mai neobișnuite figuri politice ajunse la conducerea unui stat.

Experiența din fruntea capitalei Kathmandu

În 2022, Shah a candidat independent pentru funcția de primar al Kathmandu, reușind să învingă partidele tradiționale. Mandatul său a fost marcat de inițiative pentru curățarea orașului, protejarea patrimoniului și combaterea corupției.

Totodată, el a lansat o campanie controversată de demolare a construcțiilor ilegale, măsură care a atras atât susținere, cât și critici.

Promisiuni ambițioase pentru viitor

După ce s-a alăturat Partidul Rastriya Swatantra, Shah a candidat la funcția de prim-ministru și a câștigat alegerile generale organizate pe 5 martie.

În campania electorală, acesta a promis reforme în justiție și crearea a 1,2 milioane de locuri de muncă. Strategia sa s-a dovedit eficientă, iar acum urmează să depună jurământul și să devină oficial noul lider al Nepalului.

Tags:
