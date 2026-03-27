Balendra Shah, cunoscut și ca artist rap, a devenit noul prim-ministru din Nepal după o victorie categorică în alegeri. La doar 35 de ani, acesta promite reforme majore și o schimbare de direcție pentru o țară marcată de nemulțumiri sociale.

Victorie zdrobitoare după un val de nemulțumiri

Alegerile recente din Nepal au avut loc într-un context tensionat, după protestele organizate de tinerii nepalezi anul trecut. Rezultatul a adus o schimbare majoră pe scena politică: Balendra Shah, susținut de un val de voturi din partea noii generații, a câștigat detașat în fața rivalilor săi, scrie Click.

Ascensiunea sa reflectă dorința electoratului pentru o alternativă la clasa politică tradițională, acuzată frecvent de corupție, nepotism și lipsă de reforme reale.

De la scena rap la conducerea țării

Înainte de a intra în politică, Balendra Shah a fost cunoscut în mediul underground ca artist rap, folosindu-și muzica pentru a critica problemele sociale din . Chiar înainte de a-și prelua funcția, acesta a lansat o melodie despre viitorul țării, care a strâns aproximativ două milioane de vizualizări în doar câteva ore.

Parcursul său atipic îl transformă într-una dintre cele mai neobișnuite figuri politice ajunse la conducerea unui stat.

Experiența din fruntea capitalei Kathmandu

În 2022, Shah a candidat independent pentru funcția de primar al Kathmandu, reușind să învingă partidele tradiționale. Mandatul său a fost marcat de inițiative pentru curățarea orașului, protejarea patrimoniului și combaterea corupției.

Totodată, el a lansat o campanie controversată de demolare a construcțiilor ilegale, măsură care a atras atât susținere, cât și critici.

Promisiuni ambițioase pentru viitor

După ce s-a alăturat Partidul Rastriya Swatantra, Shah a candidat la funcția de prim-ministru și a câștigat alegerile generale organizate pe 5 martie.

În campania electorală, acesta a promis reforme în justiție și crearea a 1,2 milioane de locuri de muncă. Strategia sa s-a dovedit eficientă, iar acum urmează să depună jurământul și să devină oficial noul lider al Nepalului.