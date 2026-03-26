Tinerii români bine pregătiți pleacă pe capete. Economia nu le oferă joburi pe măsură, iar „brain drain”-ul se adâncește

Ana Beatrice
26 mart. 2026, 21:29
Sursă Foto: Freepik.com
Cuprins
  1. De ce pleacă tinerii români
  2. Unde se stabilesc și cât de răspândit este fenomenul
  3. Ce explică experții și ce măsuri sunt sugerate

Fenomenul de „brain drain” este tot mai pronunțat în România. Un număr tot mai mare de elevi și absolvenți își îndreaptă studiile și cariera către Statele Unite, Coreea de Sud și China.

Mai mult de 10% dintre românii cu studii superioare trăiesc în alte state ale Uniunii Europene. În total, aproximativ 13% din populația României locuiește în afara țării, cel mai mare procent din UE.

De ce pleacă tinerii români

Tot mai mulți tineri bine pregătiți aleg să plece din România, în contextul în care nu își găsesc locuri de muncă și salarii pe măsura pregătirii lor. Acest fenomen, cunoscut drept „brain drain” sau exodul creierelor, reflectă lipsa oportunităților reale pentru valorificarea competențelor în țară. Analizele arată că problema nu ține doar de sistemul educațional, ci mai ales de incapacitatea pieței muncii de a integra și recompensa corespunzător acești absolvenți.

Diana Luță, elevă în clasa a X-a, se pregătește pentru admiterea la universități de top din SUA și vorbește cu entuziasm despre avantajele acestui sistem: „În Statele Unite poți să faci cercetare încă de când intri la facultate, profesorii sunt deschiși să te primească la laboratoarele lor foarte des. Chiar poți să faci în același timp inteligență artificială și chimie, ai și literatura în același timp.”

Și Sofia, elevă în clasa a XII-a, a aplicat la mai multe universități din străinătate, în SUA, Coreea și China. A primit deja răspunsuri de acceptare din partea unora dintre ele. Ea spune că a contat enorm deschiderea internațională.

„Pentru mine a fost foarte important atât această chestie globală, să pot face parte dintr-o comunitate internațională, cât și faptul că programele sunt în limba engleză. Sunt soft engineer.”, a declarat tânăra, notează stirileprotv.ro.

Unde se stabilesc și cât de răspândit este fenomenul

Conform sursei menționate, 46 de regiuni din Europa pierd constant tineri cu studii superioare. În cazul României, fenomenul este și mai vizibil, deoarece mulți aleg să se stabilească în țări precum Italia, Germania sau Spania, în căutarea unor oportunități mai bune.

Există însă diferențe importante în modul în care are loc această migrație. În Spania, de exemplu, tinerii preferă să se mute în interiorul țării, către marile centre universitare și economice. În schimb, în România și Lituania, plecarea se face în principal către alte state din Uniunea Europeană, nu doar între regiuni.

Cifrele confirmă amploarea fenomenului. România se află printre cele mai afectate țări. Peste 10% dintre absolvenții de studii superioare trăiesc în alte state ale Uniunii Europene, un procent semnificativ mai mare comparativ cu Spania, unde doar aproximativ 1,5% dintre absolvenți aleg să plece în afara țării.

Ce explică experții și ce măsuri sunt sugerate

„Se raportează un pic și la calitatea profesorilor, deși în România găsim o creștere în domeniile astea, nu ne putem compara cu țările din afară. Pe zona de astronomie, astrofizică, neuroștiință este o cerere foarte mare. Sunt oportunități de cercetare și joburi. La noi în țară acest spectru este restrâns, așa că ei caută să se afirme, a transmis CEO-ul unei firme de consultanță.

De asemenea, un expert în educație, afirmă că va dura „încă un număr de zeci de ani, 10-20-30, dacă ne apucăm să facem ce avem de făcut astfel încât România în sine să devină atractivă pentru oameni, din perspectiva derulării vieții de zi cu zi. Mă refer la nevoia de reorganizare administrativ-teritorială a României. De zeci de ani știm că țara nu e organizată cum trebuie și asta e unul din principalii factori centrifugi.”

