Mihai Trăistariu revine în atenție cu noi planuri ambițioase, atât în carieră, cât și în viața personală. Artistul vrea să participe la celebrul Festivalul de la Sanremo, pregătește un concert important în și visează la o mașină complet transparentă.

Planuri muzicale: concert propriu și visul Sanremo

Artistul a anunțat că pe 26 mai va susține primul său concert organizat integral de el în București, la Sala Gloria. Este pentru prima dată când cântărețul își asumă complet organizarea unui astfel de eveniment, după ani în care a fost invitat la diverse concerte.

„Îmi organizez la București primul meu concert cu bilete. O să aibă loc pe data de 26 mai la Sala Gloria. De ce spun eu că este primul meu concert cu bilete, la București? Pentru că eu chiar dacă am fost invitat în concerte peste tot și am fost plătit, nu mi-am organizat eu un concert al meu. Iar acesta este organizat pentru prima dată de mine, integral. Deja se vând biletele. Vreau să văd și eu cum funcționează. Sala are 400 de locuri și vreau să văd dacă merge. Mi-am pus 100 de lei biletul și sper să meargă bine”, a dezvăluit cântărețul într-un interviu viva.ro.

Renunță la Eurovision și țintește Italia

În ceea ce privește planurile de viitor, Mihai Trăistariu a anunțat că nu mai intenționează să participe la selecția națională pentru Eurovision. În schimb, artistul își îndreaptă atenția către Italia și celebrul concurs Sanremo.

„Păi eu deja m-am apucat să învăț limba italiană. Așa cum am spus, la anul nu mă mai înscriu la Selecția Națională a competiției Eurovision. Și pentru că eu rămân un fan Eurovision, o să mă înscriu la Sanremo și învăț italiana. Ei vor să vorbești în italiană la interviuri și atunci chiar trebuie să știi limba lor. ‘Tornero’, piesa mea de acum 20 de ani, a fost în limba italiană, iar eu cred că am mai multe șanse acolo. Italia respectă artiștii și apreciază vocile bune”, a spus acesta.

„Anul acesta a luat Sanremo un tip de 57 de ani care cântă o piesă lentă, superbă, iar omul cântă bine. El cântă la nunți și m-am amuzat că toată țara i-a sărit în cap, că el cântă la nunți. Și cum de l-au ales pe el, un cântăreț de nunți? Uite că s-a putut, așa că merg și eu la Sanremo. Și dacă nu câștig, tot ar fi pentru mine un început bun în Italia. Și dacă voi vedea că voi prinde acolo, nimic nu mă va opri să mă mut în Italia. Mi-am instalat o aplicație cu limba italiană și fac exerciții de gramatică. E mai ușor că este o limbă latină și seamănă mult cu româna noastră”, a adăugat Trăistariu.

Mașina neobișnuită pe care și-o dorește

Mihai Trăistariu a vorbit și despre dorința de a-și schimba mașina actuală, veche de 11 ani, cu un model complet atipic.

„Vreau să îmi schimb mașina care are 11 ani și s-a învechit. Eu acum am un Volkswagen și mi-am găsit afară o fabrică de mașini mișto, care le face la comandă. Iar eu îmi doresc ca viitoarea mea mașină să fie transparentă. Să fie electrică, dar toată caroseria să fie transparentă. Practic, se va vedea prin ea când mă scarpin… absolut tot. Și asta este și ideea, să fie personalizată. Cred că e o sticlă securizată. Asta mi-a plăcut la nebunie și așa va arăta viitoarea mea mașină, și tatonez terenul să mi-o cumpăr. Nu am ales o marcă anume deocamdată, dar îmi doresc una nouă”, a conchis artistul.