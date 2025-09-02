Românii care au pământ arabil pot primi minim 10.000 de euro pentru un hectar de teren transformat în pădure, plus o subvenție anuală de 190 de euro timp de 12 ani, printr-un program PNRR, potrivit publicației .

Cuprins

Care este suprafața minimă eligibilă pentru fonduri din PNRR

Cine a primit finanțare

Suprafața minimă eligibilă pentru împăduriri este de jumătate de hectar, iar până acum au fost depuse 1.000 de proiecte, care acoperă 11.000 de hectare. Programul PNRR se va încheia la 23 ianuarie 2026, România având în prezent aproximativ 6,4 milioane de hectare de pădure.

Un exemplu este Lucian Gîrneaţă, din județul Vrancea, care va împăduri 70 de hectare împărțite în mai multe parcele din comunele Slobozia-Ciorăști și Gugești.

Pe terenurile unde cultiva anterior plante agricole, acesta va planta salcâm.

vor începe în noiembrie 2025 și se vor finaliza în aprilie 2026, potrivit Agenției Naționale pentru Mediu și Arii Protejate (ANPM).

Gîrneaţă face parte dintre cei 85% de beneficiari persoane fizice care au primit finanțare pentru înființarea de noi păduri.

Ministerul Mediului, condus de Diana-Anda Buzoianu, dispune de 325 de milioane de euro din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) pentru împădurirea a 27.000 de hectare – o suprafață comparabilă cu cea a municipiului București. Inițial, România ceruse 500 de milioane de euro pentru 56.700 de hectare de terenuri noi împădurite sau reîmpădurite.