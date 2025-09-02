B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Românii care au terenuri arabile pot primi 10.000 de euro, dacă le transformă în păduri, dar și subvenții pe 12 ani / Care sunt condițiile

Românii care au terenuri arabile pot primi 10.000 de euro, dacă le transformă în păduri, dar și subvenții pe 12 ani / Care sunt condițiile

George Lupu
02 sept. 2025, 09:58
Românii care au terenuri arabile pot primi 10.000 de euro, dacă le transformă în păduri, dar și subvenții pe 12 ani / Care sunt condițiile
Sursa Foto: Freepik.com

Românii care au pământ arabil pot primi minim 10.000 de euro pentru un hectar de teren  transformat în pădure, plus o subvenție anuală de 190 de euro timp de 12 ani, printr-un program PNRR, potrivit publicației Ziarul financiar.

Cuprins

  • Care este suprafața minimă eligibilă pentru fonduri din PNRR
  • Cine a primit finanțare

Care este suprafața minimă eligibilă pentru fonduri din PNRR

Suprafața minimă eligibilă pentru împăduriri este de jumătate de hectar, iar până acum au fost depuse 1.000 de proiecte, care acoperă 11.000 de hectare. Programul PNRR se va încheia la 23 ianuarie 2026, România având în prezent aproximativ 6,4 milioane de hectare de pădure.

Un exemplu este Lucian Gîrneaţă, din județul Vrancea, care va împăduri 70 de hectare împărțite în mai multe parcele din comunele Slobozia-Ciorăști și Gugești.

Pe terenurile unde cultiva anterior plante agricole, acesta va planta salcâm.

Cine a primit finanțare

Lucrările vor începe în noiembrie 2025 și se vor finaliza în aprilie 2026, potrivit Agenției Naționale pentru Mediu și Arii Protejate (ANPM).

Gîrneaţă face parte dintre cei 85% de beneficiari persoane fizice care au primit finanțare pentru înființarea de noi păduri.

Ministerul Mediului, condus de Diana-Anda Buzoianu, dispune de 325 de milioane de euro din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) pentru împădurirea a 27.000 de hectare – o suprafață comparabilă cu cea a municipiului București. Inițial, România ceruse 500 de milioane de euro pentru 56.700 de hectare de terenuri noi împădurite sau reîmpădurite.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Scenă halucinantă în Prahova: o femeie a fost bătută, apoi lovită cu mașina de amantul său. Unde a fost găsit agresorul
Eveniment
Scenă halucinantă în Prahova: o femeie a fost bătută, apoi lovită cu mașina de amantul său. Unde a fost găsit agresorul
Tânărul care a lovit un livrator străin în București, audiat la Parchet. Ce postări făcea în mediul online
Eveniment
Tânărul care a lovit un livrator străin în București, audiat la Parchet. Ce postări făcea în mediul online
Incendiu izbucnit la un restaurant după ce un tir a doborât doi stâlpi de electricitate
Eveniment
Incendiu izbucnit la un restaurant după ce un tir a doborât doi stâlpi de electricitate
Vacanță de coșmar în Grecia. O familie de români a rămas fără mașina de 35.000 de euro, după ce le-a fost furata din curtea pensiunii
Eveniment
Vacanță de coșmar în Grecia. O familie de români a rămas fără mașina de 35.000 de euro, după ce le-a fost furata din curtea pensiunii
Efectul medicamentelor de slăbit asupra pacienților cu probleme cardiace. Studiu medical
Eveniment
Efectul medicamentelor de slăbit asupra pacienților cu probleme cardiace. Studiu medical
Un tânăr a fost lovit cu coasa, sub ochii tatălului. Agresorul, un membru al familiei
Eveniment
Un tânăr a fost lovit cu coasa, sub ochii tatălului. Agresorul, un membru al familiei
Tudor Chirilă, mesaj dur pentru Nicușor Dan: „V-au făcut farmece serviciile”
Eveniment
Tudor Chirilă, mesaj dur pentru Nicușor Dan: „V-au făcut farmece serviciile”
Viața la bloc și protecția datelor personale. Locatarii au dreptul să primească înregistrările video în care apar
Eveniment
Viața la bloc și protecția datelor personale. Locatarii au dreptul să primească înregistrările video în care apar
Directoarea creșei din Timișoara, unde un copil a murit înecat, a fost reținută. Cum s-a produs tragedia
Eveniment
Directoarea creșei din Timișoara, unde un copil a murit înecat, a fost reținută. Cum s-a produs tragedia
Nou mesaj RO-ALERT la Tulcea: Populaţia, avertizată că există posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian
Eveniment
Nou mesaj RO-ALERT la Tulcea: Populaţia, avertizată că există posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian
Ultima oră
11:48 - Scenă halucinantă în Prahova: o femeie a fost bătută, apoi lovită cu mașina de amantul său. Unde a fost găsit agresorul
11:48 - Ilie Bolojan, anunț despre o eventuală demisie dacă nu vor fi adoptate măsuri privind administrația: „Dacă aceste lucruri nu sunt respectate, e greu să exerciți această poziție”
11:30 - Oana Lis: „O să ajungem să stăm în întuneric”. Cât i-a venit factura la energie electrică
11:27 - Bolojan a pus ochii pe Protecția Consumatorilor. Câți funcționari vrea să concedieze din ANPC
11:23 - Ilie Bolojan: „Nu mi se pare normal să luăm impozite supliemntare de la cetățeni și în loc să meargă la investiții, se duc spre cheltuieli inutile”
11:21 - Tânărul care a lovit un livrator străin în București, audiat la Parchet. Ce postări făcea în mediul online
11:07 - Motivul pentru care Tily Niculae păstrează secret motivul divorțului de tatăl copiilor ei
10:55 - Ilie Bolojan, despre nemulțumirile privind reducerea posturilor din administrație: „Le spunem oamenilor că vom face reduceri, a căror efecte sunt aproape nule, pentru că desființează doar posturi care ipotetic nu au fost înființate”
10:27 - Un băiat de 10 ani a murit, după ce a plâns ore în șir la școală. Ce s-a întâmplat
10:26 - Avertisment tansmis de Ilie Bolojan, dacă nu se face reforma administrației locale: „Riscăm ca tot ceea ce încasăm suplimentar să se ducă pe cheltuieli de personal”