Un bărbat din Timișoara a trăit clipe de coșmar, după ce un conflict verbal a degenrat, iar el s-a trezit într-o ploaie de lovituri. Scenele au fost surprinse de o cameră de supraveghere, iar agresorii, trei frați, au fost plasați în arest preventiv.
Incidentul violent a avut loc în Timișoara, în fața unui cazinou. Victima, un bărbat de 45 de ani, a ieșit din sala de jocuri de noroc și a intrat într-un supermarket, acolo unde s-a luat la ceartă cu un angajat. Cel din urmă, a pus mâna pe telefon și și-a sunat frații pentru a-i sări în ajutor.
Ajunși la fața locului, cei trei bărbați îl pun la pământ pe bărbatul de 45 de ani și încep să-l lovească cu bestialitate, cu pumnii și picioarele. La un moment dat, un tânăr intervine pentru a-i despărți, însă eforturile lui se dovedesc a fi în zadar.
Victima reușește să se ridice și traversează stradă. Nu la mult timp după, cei doi agresori îl prind din urmă și încep să-l lovească din nou, cu aceeași forță nestăvilită. Se opresc abia când bărbatul rămâne inconștient, la pământ, relatează Știrile ProTV.
Scenele violente au fost surprinse de camerele de supraveghere, iar polițiștii au reușit să-i identifice pe agresori. Toți trei frați, cu vârste între 18 și 20 de ani, au fost arestați preventiv pentru loviri și alte violențe.
Victima a ajuns la spital, cu o mana ruptă și mai multe vânătăi, în diverse zone ale corpului. Bărbatul nu a rămas internat, dar medicii spun că va avea nevoie de 45 de zile de îngrijiri medicale.