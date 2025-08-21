Un bărbat din Timișoara a trăit clipe de coșmar, după ce un conflict verbal a degenrat, iar el s-a trezit într-o ploaie de lovituri. Scenele au fost surprinse de o cameră de supraveghere, iar agresorii, trei frați, au fost plasați în arest preventiv.

Ce a dus la izbucnirea conflictului violent

Incidentul violent a avut loc în Timișoara, în fața unui . Victima, un bărbat de 45 de ani, a ieșit din sala de jocuri de noroc și a intrat într-un supermarket, acolo unde s-a luat la ceartă cu un angajat. Cel din urmă, a pus mâna pe telefon și și-a sunat frații pentru a-i sări în ajutor.

Ajunși la fața locului, cei trei bărbați îl pun la pământ pe bărbatul de 45 de ani și încep să-l lovească cu bestialitate, cu pumnii și picioarele. La un moment dat, un tânăr intervine pentru a-i despărți, însă eforturile lui se dovedesc a fi în zadar.

Victima reușește să se ridice și traversează stradă. Nu la mult timp după, cei doi agresori îl prind din urmă și încep să-l lovească din nou, cu aceeași forță nestăvilită. Se opresc abia când bărbatul rămâne inconștient, la pământ, relatează .

În ce stare se află victima

Scenele violente au fost surprinse de camerele de supraveghere, iar au reușit să-i identifice pe agresori. Toți trei frați, cu vârste între 18 și 20 de ani, au fost arestați preventiv pentru loviri și alte violențe.

Victima a ajuns la spital, cu o mana ruptă și mai multe vânătăi, în diverse zone ale corpului. Bărbatul nu a rămas internat, dar medicii spun că va avea nevoie de 45 de zile de îngrijiri medicale.