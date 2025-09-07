Bărbat de 75 de ani, omorât în bătaie de ginere. Cei doi se certau pe avere

Un bărbat de 75 de ani a fost ucis de propriul ginere. dintre cei doi a pornit de la și a escaladat rapid.

Cuprins

Ce s-a întâmplat

Agresorul, reținut

Ce s-a întâmplat

Crima a avut loc în Topoloveni, Argeș. Cei doi s-au îmbătat și au început să se certe pe avere.

Ginerele a început să-și jignească socrul, la care se afla în vizită. Era nemulțumit de partea de avere pe care soția sa ar fi urmat să o primească.

Bătrânul a pus mâna pe un cuțit și l-a rănit ușor la mână pe individ. Acesta din urmă a fost acaparat de furie. Conflictul a escaladat rapid și a dus la violență extremă. Socrul a fost omorât în bătaie de bărbatul de 55 de ani.

Agresorul, reținut

Imediat după conflictul violent, soția bătrânului a sunat speriată la 112.

„A venit un singur bărbat inițial, în vârstă de 55 de ani, cu o plagă superficială pe antebraț, a primit îngrijiri de specialitate, a plecat împreună cu poliția către sediul acestora”, a declarat Cristina Țuculeanu UPU Argeș, conform .

Socrul a ajuns în comă la spital, după ce a fost lovit de mai multe ori, cu pumnii și cu picioarele, până când a rămas inconștient.

„În stare foarte gravă, cu multiple fracturi cranio-faciale, un traumatism grav, în comă, s-au făcut manevrele de resuscitare și după o oră și jumătate s-au încheiat acestea, cu declararea decesului”, a adăugat Cristina Țuculeanu UPU Argeș.

Agresorul a fost reținut pentru 24 de ore. Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili încadrarea juridică a faptei – omor sau lovituri cauzatoare de moarte.