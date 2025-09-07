B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Bărbat de 75 de ani, omorât în bătaie de ginere. Cei doi se certau pe avere

Bărbat de 75 de ani, omorât în bătaie de ginere. Cei doi se certau pe avere

Selen Osmanoglu
07 sept. 2025, 08:17
Bărbat de 75 de ani, omorât în bătaie de ginere. Cei doi se certau pe avere
foto: captură YT

Un bărbat de 75 de ani a fost ucis de propriul ginere. Conflictul dintre cei doi a pornit de la avere și a escaladat rapid.

Cuprins

  • Ce s-a întâmplat
  • Agresorul, reținut

Ce s-a întâmplat

Crima a avut loc în Topoloveni, Argeș. Cei doi s-au îmbătat și au început să se certe pe avere.

Ginerele a început să-și jignească socrul, la care se afla în vizită. Era nemulțumit de partea de avere pe care soția sa ar fi urmat să o primească.

Bătrânul a pus mâna pe un cuțit și l-a rănit ușor la mână pe individ. Acesta din urmă a fost acaparat de furie. Conflictul a escaladat rapid și a dus la violență extremă. Socrul a fost omorât în bătaie de bărbatul de 55 de ani.

Agresorul, reținut

Imediat după conflictul violent, soția bătrânului a sunat speriată la 112.

„A venit un singur bărbat inițial, în vârstă de 55 de ani, cu o plagă superficială pe antebraț, a primit îngrijiri de specialitate, a plecat împreună cu poliția către sediul acestora”, a declarat Cristina Țuculeanu UPU Argeș, conform Știrile ProTv.

Socrul a ajuns în comă la spital, după ce a fost lovit de mai multe ori, cu pumnii și cu picioarele, până când a rămas inconștient.

„În stare foarte gravă, cu multiple fracturi cranio-faciale, un traumatism grav, în comă, s-au făcut manevrele de resuscitare și după o oră și jumătate s-au încheiat acestea, cu declararea decesului”, a adăugat Cristina Țuculeanu UPU Argeș.

Agresorul a fost reținut pentru 24 de ore. Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili încadrarea juridică a faptei – omor sau lovituri cauzatoare de moarte.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Incendiu violent în apropiere de Galați. O fabrică de colectare a uleiului alimentar uzat a luat foc
Eveniment
Incendiu violent în apropiere de Galați. O fabrică de colectare a uleiului alimentar uzat a luat foc
Cât costă lemnele în iarna lui 2025. Prețurile au explodat, odată cu majorarea TVA
Eveniment
Cât costă lemnele în iarna lui 2025. Prețurile au explodat, odată cu majorarea TVA
Conducerea celei mai mari școli din București și-a dat demisia, cu doar două zile înainte de începerea anului școlar
Eveniment
Conducerea celei mai mari școli din București și-a dat demisia, cu doar două zile înainte de începerea anului școlar
Doi tineri din Craiova, ceretați penal după ce au participat la o cursă ilegală de mașini (VIDEO)
Eveniment
Doi tineri din Craiova, ceretați penal după ce au participat la o cursă ilegală de mașini (VIDEO)
Horoscop Alina Bădic pentru săptămâna 7 – 13 septembrie: „Toate elementele din viața noastră se cer reanalizate, mai ales cele care oricum erau delicate” (VIDEO)
Eveniment
Horoscop Alina Bădic pentru săptămâna 7 – 13 septembrie: „Toate elementele din viața noastră se cer reanalizate, mai ales cele care oricum erau delicate” (VIDEO)
Disponibilizări masive la OMV Petrom. Ar fi vizați peste 1.000 de angajați
Eveniment
Disponibilizări masive la OMV Petrom. Ar fi vizați peste 1.000 de angajați
O femeie din Suceava a fost păcălită să verse banii într-un presupus fond de investiții, crezând că face profit / Câți bani a pierdut de fapt
Eveniment
O femeie din Suceava a fost păcălită să verse banii într-un presupus fond de investiții, crezând că face profit / Câți bani a pierdut de fapt
80 de kilometri, în 12 ore și 17 minute. Cum a reușit un tren Regio să atingă acest record negativ de întârzieri
Eveniment
80 de kilometri, în 12 ore și 17 minute. Cum a reușit un tren Regio să atingă acest record negativ de întârzieri
Restricţiile de circulaţie impuse pe Splaiul Independenţei se ridică astăzi
Eveniment
Restricţiile de circulaţie impuse pe Splaiul Independenţei se ridică astăzi
Cătălin Predoiu închide sezonul estival cu „misiune îndeplinită” — bilanț pozitiv, intervenții rapide și mulțumiri pentru structurile MAI
Eveniment
Cătălin Predoiu închide sezonul estival cu „misiune îndeplinită” — bilanț pozitiv, intervenții rapide și mulțumiri pentru structurile MAI
Ultima oră
09:00 - Parlamentul votează azi cele 4 moțiuni de cenzură ale AUR
08:37 - Incendiu violent în apropiere de Galați. O fabrică de colectare a uleiului alimentar uzat a luat foc
00:09 - Ministrul ungar de externe: În domeniul energiei, interesele României şi Ungariei se suprapun
23:27 - Cât costă lemnele în iarna lui 2025. Prețurile au explodat, odată cu majorarea TVA
22:27 - Fost comandant suprem al NATO: „Armata ucraineană va fi cea mai puternică din Europa. O vrem de partea noastră”
21:52 - Conducerea celei mai mari școli din București și-a dat demisia, cu doar două zile înainte de începerea anului școlar
21:00 - Doi tineri din Craiova, ceretați penal după ce au participat la o cursă ilegală de mașini (VIDEO)
20:33 - Ministrul Sănătății, reacție după conferința antivacciniștilor de la Brașov: „Solicit societăților profesionale să analizeze prin comisiile de etică comportamentul medicilor care aleg să răspândească falsuri în spațiul public”
19:35 - Horoscop Alina Bădic pentru săptămâna 7 – 13 septembrie: „Toate elementele din viața noastră se cer reanalizate, mai ales cele care oricum erau delicate” (VIDEO)
17:59 - Disponibilizări masive la OMV Petrom. Ar fi vizați peste 1.000 de angajați