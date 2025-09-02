B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Scene revoltătoare într-un parc din Brăila. Un bărbat a fost filmat în timp ce agresează un copil

Scene revoltătoare într-un parc din Brăila. Un bărbat a fost filmat în timp ce agresează un copil

B1.ro
02 sept. 2025, 15:21
Scene revoltătoare într-un parc din Brăila. Un bărbat a fost filmat în timp ce agresează un copil
Foto: Pixabay

Scenă șocantă surprinsă într-un parc din Brăila. Mai mulți copii care se plimbau cu bicicletele au devenit victime ale comportamentului agresiv al unui bărbat. Incidentul a fost filmat, iar poliția este acum pe urmele individului.

Cuprins:

  1. Unde a avut loc incidentul violent
  2. Ce soluție propun părinții autorităților locale

Unde a avut loc incidentul violent

Incidentul s-a petrecut în Parcul Monument din Brăila, într-o zonă destinată copiilor cu biciclete şi trotinete. Într-o filmare surprinsă de unul dintre copii se poate vedea cum un tată ia la rost un grup de băieți. Deși tinerii erau vizibil speriați, bărbatul își menține comportamentul agresiv, ba chiar trântește o bicicletă, îi amenință cu bătaia și, în cele din urmă, îl loveşte pe unul dintre ei.

Se pare că incidentul nu este izolat. Acum două săptămâni, un alt bărbat a agresat un grup de copii care se plimba cu bicicletele, de această dată în zona falezei Dunării din Brăila. Tinerii evită să meargă în zonele destinate bicicletelor sau trotinetelor, tocmai pentru a se proteja de persoanele deranjate de practicarea acestor sporturi.

În urma plângerilor depuse la poliţie, bărbatul care l-a agresat pe copil a fost sancţionat, conform Observator News.

Ce soluție propun părinții autorităților locale

Părinţii copiilor care frecventează aceste locuri se tem pentru siguranța lor și sugerează autorităților locale să construiască un alt asemenea loc de joacă, în care copiii să nu mai fie deranjați și nici să nu mai deranjeze.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Dosar pe numele unui tânăr care a lovit cu trotineta o femeie pe trecerea de pietoni. Victima a murit la spital
Eveniment
Dosar pe numele unui tânăr care a lovit cu trotineta o femeie pe trecerea de pietoni. Victima a murit la spital
Escrocheria cu astronautul rămas fără oxigen. Cum a fost păcălită o femeie să trimită 6.700 de euro
Eveniment
Escrocheria cu astronautul rămas fără oxigen. Cum a fost păcălită o femeie să trimită 6.700 de euro
Femeie, lovită pe trecerea de pietoni de un tânăr care se afla pe o trotinetă. Victima a murit la spital
Eveniment
Femeie, lovită pe trecerea de pietoni de un tânăr care se afla pe o trotinetă. Victima a murit la spital
Numărul cazurilor de Covid este în creștere. Medicul Adrian Marinescu, despre caracteristicile bolii
Eveniment
Numărul cazurilor de Covid este în creștere. Medicul Adrian Marinescu, despre caracteristicile bolii
Ce pedeapsă a primit un șofer băut, după ce a fost implicat într-un accident mortal. Judecătorul a decis că persoana decedata e vinovată
Eveniment
Ce pedeapsă a primit un șofer băut, după ce a fost implicat într-un accident mortal. Judecătorul a decis că persoana decedata e vinovată
Primul aeroport din România care elimină restricțiile de lichide în bagajul de mână. Pasagerii vor putea urca la bord și cu sticle de 2 litri
Eveniment
Primul aeroport din România care elimină restricțiile de lichide în bagajul de mână. Pasagerii vor putea urca la bord și cu sticle de 2 litri
Shreking, noul trend în materie de relații. Ce caută tinerii din generația Z la un viitor partener
Eveniment
Shreking, noul trend în materie de relații. Ce caută tinerii din generația Z la un viitor partener
Condițiile în care elevii pot obține bilete gratuite de călătorie cu trenul. Precizările CFR pentru anul școlar 2025 – 2026
Eveniment
Condițiile în care elevii pot obține bilete gratuite de călătorie cu trenul. Precizările CFR pentru anul școlar 2025 – 2026
Ilfov: Bilanțul acțiunii de cosire și erbicidare a ambroziei în 2025
Eveniment
Ilfov: Bilanțul acțiunii de cosire și erbicidare a ambroziei în 2025
Nou cutremur în zona seismică Vrancea. Ce magnitudine a avut seismul
Eveniment
Nou cutremur în zona seismică Vrancea. Ce magnitudine a avut seismul
Ultima oră
16:20 - Adrian Rus semnează cu Universitatea Craiova. Fundașul revine în Liga 1 după mai multe experiențe internaționale de top
16:15 - (VIDEO) Bursucu’ a reacționat în urma valului de critici pe care l-a primit pentru podcastul cu Tzancă Uraganu. Ce decizie a luat prezentatorul TV
15:59 - Un primar liberal propune desființarea Prefecturilor. Mario de Mezzo: „Prefecții au rol decorativ într-un județ”
15:56 - Ce planuri are Daiana Anghel, la un an după divorțul de Sorin Gonțea. „Proiectele mele se duc în zona de business”
15:50 - Dosar pe numele unui tânăr care a lovit cu trotineta o femeie pe trecerea de pietoni. Victima a murit la spital
15:28 - Escrocheria cu astronautul rămas fără oxigen. Cum a fost păcălită o femeie să trimită 6.700 de euro
15:14 - Surse: Nicușor Dan i-a sunat pe lideri din elicopter și i-a chemat la Cotroceni
15:05 - Deficitul bugetar nu va scădea sub 8%. Austeritatea lui Bolojan va da roade abia la toamnă
14:57 - Escrocherie de mii de euro. O pensionară a fost jefuită de un bărbat care pretindea că este astronaut
14:50 - Cum a primit iubitul Ancăi Dinicu vestea că urmează să devină părinți. „Nu ne doream un copil. Ne cunoscuserăm de foarte puțin timp”