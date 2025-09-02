Scenă șocantă surprinsă într-un parc din Brăila. Mai mulți copii care se plimbau cu bicicletele au devenit victime ale comportamentului agresiv al unui bărbat. Incidentul a fost filmat, iar poliția este acum pe urmele individului.

Cuprins:

Unde a avut loc incidentul violent Ce soluție propun părinții autorităților locale

Unde a avut loc incidentul violent

Incidentul s-a petrecut în Monument din Brăila, într-o zonă destinată copiilor cu biciclete şi . Într-o filmare surprinsă de unul dintre copii se poate vedea cum un tată ia la rost un grup de băieți. Deși tinerii erau vizibil speriați, bărbatul își menține comportamentul agresiv, ba chiar trântește o bicicletă, îi amenință cu bătaia și, în cele din urmă, îl loveşte pe unul dintre ei.

Se pare că incidentul nu este izolat. Acum două săptămâni, un alt bărbat a agresat un grup de copii care se plimba cu bicicletele, de această dată în zona falezei Dunării din Brăila. Tinerii evită să meargă în zonele destinate bicicletelor sau trotinetelor, tocmai pentru a se proteja de persoanele deranjate de practicarea acestor sporturi.

În urma plângerilor depuse la poliţie, bărbatul care l-a agresat pe copil a fost sancţionat, conform .

Ce soluție propun părinții autorităților locale

Părinţii copiilor care frecventează aceste locuri se tem pentru siguranța lor și sugerează autorităților locale să construiască un alt asemenea loc de joacă, în care copiii să nu mai fie deranjați și nici să nu mai deranjeze.