B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Femeie, lovită pe trecerea de pietoni de un tânăr care se afla pe o trotinetă. Victima a murit la spital

Femeie, lovită pe trecerea de pietoni de un tânăr care se afla pe o trotinetă. Victima a murit la spital

Selen Osmanoglu
02 sept. 2025, 14:29
Femeie, lovită pe trecerea de pietoni de un tânăr care se afla pe o trotinetă. Victima a murit la spital
sursă foto: captură YT

Un tânăr de 22 de ani a fost plasat sub control judiciar şi este acuzat de ucidere din culpă, după ce a trecut trotineta electrică peste o femeie, iar aceasta a murit la spital, patru zile mai târziu.

Cuprins

  • Ce s-a întâmplat
  • Răni grave care au dus la deces

Ce s-a întâmplat

Tânărul a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile. Este acuzat de ucidere din culpă după ce a lovit femeia, pe o trecere de pietoni din București.

Incidentul a avut loc pe 14 august 2025, în jurul orei 09:43, pe Șoseaua Mihai Bravu, la intersecția cu Bulevardul Ferdinand I.

Anchetatorii au stabilit că tânărul a intrat în intersecție pe culoarea roșie a semaforului. El se depla cu o trotinetă electrică neînregistrată și a lovit-o pe femeia care traversa regulamentar, pe marcajul pietonal, alături de alte persoane.

Răni grave care au dus la deces

În urma accidentului, femeia a suferit răni grave, iar după patru zile, pe 18 august, a decedat la spital, conform Adevărul.

Procurorii au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și au instituit măsura controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.

Autoritățile atrag din nou atenția asupra riscurilor folosirii trotinetelor electrice pe drumurile publice și recomandă prudență și respectarea strictă a normelor rutiere pentru a preveni tragedii similare.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Escrocheria cu astronautul rămas fără oxigen. Cum a fost păcălită o femeie să trimită 6.700 de euro
Eveniment
Escrocheria cu astronautul rămas fără oxigen. Cum a fost păcălită o femeie să trimită 6.700 de euro
Scene revoltătoare într-un parc din Brăila. Un bărbat a fost filmat în timp ce agresează un copil
Eveniment
Scene revoltătoare într-un parc din Brăila. Un bărbat a fost filmat în timp ce agresează un copil
Numărul cazurilor de Covid este în creștere. Medicul Adrian Marinescu, despre caracteristicile bolii
Eveniment
Numărul cazurilor de Covid este în creștere. Medicul Adrian Marinescu, despre caracteristicile bolii
Ce pedeapsă a primit un șofer băut, după ce a fost implicat într-un accident mortal. Judecătorul a decis că persoana decedata e vinovată
Eveniment
Ce pedeapsă a primit un șofer băut, după ce a fost implicat într-un accident mortal. Judecătorul a decis că persoana decedata e vinovată
Primul aeroport din România care elimină restricțiile de lichide în bagajul de mână. Pasagerii vor putea urca la bord și cu sticle de 2 litri
Eveniment
Primul aeroport din România care elimină restricțiile de lichide în bagajul de mână. Pasagerii vor putea urca la bord și cu sticle de 2 litri
Shreking, noul trend în materie de relații. Ce caută tinerii din generația Z la un viitor partener
Eveniment
Shreking, noul trend în materie de relații. Ce caută tinerii din generația Z la un viitor partener
Condițiile în care elevii pot obține bilete gratuite de călătorie cu trenul. Precizările CFR pentru anul școlar 2025 – 2026
Eveniment
Condițiile în care elevii pot obține bilete gratuite de călătorie cu trenul. Precizările CFR pentru anul școlar 2025 – 2026
Ilfov: Bilanțul acțiunii de cosire și erbicidare a ambroziei în 2025
Eveniment
Ilfov: Bilanțul acțiunii de cosire și erbicidare a ambroziei în 2025
Nou cutremur în zona seismică Vrancea. Ce magnitudine a avut seismul
Eveniment
Nou cutremur în zona seismică Vrancea. Ce magnitudine a avut seismul
Ce pensie încasează o româncă care a lucrat 20 de ani ca badantă în Italia
Eveniment
Ce pensie încasează o româncă care a lucrat 20 de ani ca badantă în Italia
Ultima oră
15:28 - Escrocheria cu astronautul rămas fără oxigen. Cum a fost păcălită o femeie să trimită 6.700 de euro
15:21 - Scene revoltătoare într-un parc din Brăila. Un bărbat a fost filmat în timp ce agresează un copil
15:14 - Surse: Nicușor Dan i-a sunat pe lideri din elicopter și i-a chemat la Cotroceni
15:05 - Deficitul bugetar nu va scădea sub 8%. Austeritatea lui Bolojan va da roade abia la toamnă
14:57 - Escrocherie de mii de euro. O pensionară a fost jefuită de un bărbat care pretindea că este astronaut
14:50 - Cum a primit iubitul Ancăi Dinicu vestea că urmează să devină părinți. „Nu ne doream un copil. Ne cunoscuserăm de foarte puțin timp”
14:47 - Despărțire în lumea sportului. Florin Răducioiu a anulat nunta cu Andreea Albăstroiu
14:44 - Victor Negrescu (PSD), despre tensiunile din coaliție: „Nu putem în fiecare zi să ne certăm, să ne supărăm sau să amenințăm cu demisiile”
14:27 - Numărul cazurilor de Covid este în creștere. Medicul Adrian Marinescu, despre caracteristicile bolii
14:22 - Ce pedeapsă a primit un șofer băut, după ce a fost implicat într-un accident mortal. Judecătorul a decis că persoana decedata e vinovată