Femeie, lovită pe trecerea de pietoni de un tânăr care se afla pe o trotinetă. Victima a murit la spital

Un tânăr de 22 de ani a fost plasat sub control judiciar şi este acuzat de ucidere din culpă, după ce a trecut trotineta electrică peste o , iar aceasta a murit la , patru zile mai târziu.

Ce s-a întâmplat

Răni grave care au dus la deces

Tânărul a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile. Este acuzat de ucidere din culpă după ce a lovit femeia, pe o trecere de pietoni din București.

Incidentul a avut loc pe 14 august 2025, în jurul orei 09:43, pe Șoseaua Mihai Bravu, la intersecția cu Bulevardul Ferdinand I.

Anchetatorii au stabilit că tânărul a intrat în intersecție pe culoarea roșie a semaforului. El se depla cu o trotinetă electrică neînregistrată și a lovit-o pe femeia care traversa regulamentar, pe marcajul pietonal, alături de alte persoane.

În urma accidentului, femeia a suferit răni grave, iar după patru zile, pe 18 august, a decedat la spital, conform .

Procurorii au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și au instituit măsura controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.

Autoritățile atrag din nou atenția asupra riscurilor folosirii trotinetelor electrice pe drumurile publice și recomandă prudență și respectarea strictă a normelor rutiere pentru a preveni tragedii similare.