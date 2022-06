Bărbatul care a câștigat aproape 2 milioane de euro la Loto 6/49 și-a ridicat premiul. Ce i-a sfătuit acesta pe jucători

În cursul zilei de astăzi, 6 iunie, s-a prezentat la sediul central al Loteriei Române câștigătorul premiului de categoria I în valoare de 8.496.320,80 de lei (peste 1,71 milioane de euro), obținut la tragerea Loto 6/49 din 2 iunie.

Biletul norocos a fost jucat la o stație de plată parteneră și a fost completat cu trei variante simple la Loto 6/49 și o variantă la Noroc,

A câștigat aproape 2 milioane de euro

Instituția a precizat că, conform Regulamentului privind organizarea și administrarea jocurilor loto, câștigătorul are la dispoziție 90 de zile, începând cu data tragerii, pentru a-și revendica premiul.

„Acesta este cel de-al doilea castig de categoria I obtinut in acest an la Loto 6/49. Ultima data, premiul de categoria I la Loto 6/49 a fost castigat in data de 27.03.2022 si a fost in valoare de 14.823.497,68 lei”, a mai menționat Loteria Română.

Cine este nororcosul și ce mesaj a transmis

Posesorul biletului norocos este din comuna Gura Teghii, județul Buzău, are peste 50 de ani și ne-a declarat că joacă constant la toate jocurile loto de mai mult de 30 de ani, întotdeauna doar variante simple. Numerele care i-au purtat noroc nu au nicio semnificație personală, fiind alese la întâmplare.

„Am jucat. Am câștigat. Îndrum toți prietenii să joace cu încredere la jocurile Loteriei Române.” – este mesajul pe care câștigătorul îl transmite tuturor jucătorilor la loto.

A aflat că este marele castigator la o zi după tragere, cand și-a verificat numerele, ca de obicei, pe site-ul Loteriei Române. Câștigătorul a fost convins că într-o bună zi va caștiga premiul cel mare și își dorește să joace în continuare, cu aceeași încredere. Acesta nu a dorit să-și facă publică identitatea.