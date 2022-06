A fost câștigat marele premiu la Loto 6/49. Suma fabuloasă pe care o va încasa norocosul

Loteria Română a anunțat, joi, că la tragerea Loto 6/49 de astăzi a fost câștigat premiul de categoria I, în valoare de circa 8,49 milioane de lei – sau, altfel spus, peste 1,71 milioane de euro.

Marele premiu la Loto 6/49, câștigat la tragerea din 2 iunie

„La tragerea Loto 6/49 de astazi, 2 iunie, s-a castigat premiul de categoria I in valoare de 8.496.320,80 lei (peste 1,71 milioane de euro). Biletul norocos a fost jucat la o statie de plata partenera si a fost completat cu trei variante simple la Loto 6/49 si o varianta la Noroc, pretul biletului fiind de doar 18,50 lei”, spune Loteria Română.

Instituția a precizat că, conform Regulamentului privind organizarea și administrarea jocurilor loto, câștigătorul are la dispoziție 90 de zile, începând cu data tragerii, pentru a-și revendica premiul.

„Acesta este cel de-al doilea castig de categoria I obtinut in acest an la Loto 6/49. Ultima data, premiul de categoria I la Loto 6/49 a fost castigat in data de 27.03.2022 si a fost in valoare de 14.823.497,68 lei”, a mai menționat Loteria Română.