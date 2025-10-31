Bătaia dintre mai mulți români pune la grea încercare sistemul de justiție din Elveția. Conflictul violent, care a avut loc în februarie 2021, în Rümikon, Argovia, urmează să fie rejudecat de Înalta Curte. Pentru că prezentarea faptelor de către Înalta Curte și raționamentul din spatele probelor au fost apreciate ca fiind insuficiente și „arbitrare” de către Curtea Supremă Federală, această din urmă instanță a anulat deciziile Înaltei Curți.

Cum s-a derulat procesul inițial al persoanelor vinovate de bătaia dintre români

În februarie 2021, o încăierare violentă a izbucnit noaptea între mai mulți români, într-o locuință din Rümikon. Aceștia s-au atacat reciproc cu cuțite și sticle. Cinci persoane au fost rănite, unele dintre ele grave.

Poliția a arestat trei suspecți și a descris scena ca fiind una de devastare totală. Cei trei bărbați aflați în custodia poliției au petrecut mai bine de un an în arest preventiv, potrivit .

În aprilie 2022, Tribunalul Districtual Zurzach i-a achitat pe cei trei bărbați de toate acuzațiile. În același ani, Parchetul Brugg-Zurzach a solicitat pedepse cu închisoarea timp de mai mulți ani pentru românii implicați în conflict, acuzându-i de participare la încăierare și vătămare corporală gravă. Pentru că nu a fost de acord cu decizia Tribunalului de a-i achita pe bărbați, Parchetul nu a făcut apel la Înalta Curte. În septembrie 2023, Înalta Curte i-a condamnat pe români.

Ce pedepse au primit românii care au luat parte la bătaie

Un bărbat a fost găsit vinovat de tentativă de vătămare corporală gravă, agresiune și participare la altercație. În cazul acestuia, Înalta Curte a decis condamnarea la cinci ani de închisoare. Din pedeapsa totală se scad cele 427 de zile deja executate în arest preventiv. Înalta Curte a dispus, de asemenea, exilarea bărbatului din țară pentru zece ani.

Un alt bărbat a fost condamnat la o pedeapsă cu închisoarea cu suspendare de un an și jumătate pentru participare altercație. Și acesta a petrecut 427 de zile în arest preventiv.

Un al treilea bărbat a fost condamnat la o pedeapsă cu suspendare de 15 luni pentru participare la altercație. Și în cazul acestuia s-a ținut cont de cele 427 de zile petrecute în .

Potrivit Curții Supreme Federale, însăși Înalta Curte a declarat că succesiunea exactă a evenimentelor nu poate fi reconstituită pe baza probelor. Nu este clar ce grup a început lupta și nu a fost luată în calcul posibilitatea unei reacții violente, cu scop de autoapărare.