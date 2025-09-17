Judecătoria Sectorului 1 a decis, miercuri, arestarea preventivă pentru o perioadă de 30 de zile a lui Toto Dumitrescu, fiul fostului internațional , după ul de circulație produs, duminică, în cartierul Primăverii din Capitală. Actorul este acuzat că a părăsit locul incidentului, unde o tânără de 23 de ani a fost rănită, și că se afla sub influența cocainei.

Unde a fost găsit Toto Dumitrescu după ce a plecat de la locul accidentului

Incidentul a avut loc duminică, 14 septembrie, în jurul prânzului, mai exact la ora 13:05. Potrivit Brigăzii Rutiere, cineva a apelat numărul de urgență 112 și a anunțat producerea unui accident la intersecția dintre bulevardele Mircea Eliade și Primăverii, una dintre cele mai aglomerate și exclusiviste zone ale Capitalei, potrivit .

Primele cercetări au arătat că șoferița unui autoturism Audi, în vârstă de 23 de ani, care circula pe bd. Primăverii, a intrat în coliziune cu mașina condusă de Toto Dumitrescu, ce se deplasa pe bd. Mircea Eliade.

În urma impactului, autoturismul tinerei a fost proiectat și a lovit o altă mașină ce venea din spate. Tânăra a fost rănită și transportată de urgență la spital, unde medicii i-au acordat îngrijirile necesare.

Ceea ce a stârnit, însă, revoltă în rândul opiniei publice a fost comportamentul fiului fostului mare fotbalist imediat după producerea accidentului. Potrivit martorilor, Toto Dumitrescu ar fi coborât din vehiculul său, a schimbat câteva replici cu șoferița accidentată, după care a plecat pe jos, profitând de agitația creată în zonă. Acțiunea sa a fost catalogată drept părăsirea locului accidentului, faptă prevăzută și pedepsită de Codul Penal.

După două zile de căutări, actorul a fost găsit de polițiști într-un apartament din județul Ilfov. Oamenii legii l-au ridicat și l-au dus la audieri, iar ulterior a fost reținut pentru 24 de ore. Totodată, el a fost supus unei expertize la Institutul Național de Medicină Legală (INML), testele confirmând consumul de cocaină înainte de accident. Această informație a spulberat declarațiile inițiale ale lui Toto Dumitrescu, care ar fi încercat să minimizeze gravitatea faptei, susținând că „a fost speriat” și că vina aparținea celuilalt șofer.

De ce a fost arestat preventiv Toto Dumitrescu

Decizia magistraților de la Judecătoria Sectorului 1 de a dispune arestarea preventivă pe o durată de 30 de zile a venit ca urmare a gravității situației și a antecedentelor acestuia. Toto Dumitrescu nu este la primul contact cu legea penală. În anul 2021, el a fost condamnat la opt luni de închisoare, cu amânarea executării pedepsei, după ce a fost prins conducând un autoturism sub influența substanțelor psihoactive.

Reacțiile nu au întârziat să apară, atât din partea opiniei publice, cât și din partea presei sportive, dat fiind faptul că Toto Dumitrescu este fiul unuia dintre cei mai cunoscuți foști fotbaliști ai României, Ilie Dumitrescu. Fostul mare atacant al naționalei a evitat să facă declarații publice în legătură cu incidentul, însă cazul a fost amplu dezbătut în spațiul media.

Pe de altă parte, victima accidentului rutier de duminică, Ilinca Dalina Amariei, este o sportivă de performanță, fostă campioană națională la tenis de câmp și aflată în prezent pe locul 384 WTA. Tânăra a suferit răni ușoare, dar a putut fi externată la scurt timp după ce a primit îngrijiri medicale. Ea a continuat, ulterior, să se recupereze în afara spitalului, fără a-și întrerupe complet activitatea sportivă.

Ce avertisment au transmis experții

Cazul aduce din nou în atenție problema șoferilor care se urcă la volan după consumul de substanțe interzise și nevoia unei aplicări mai stricte a legislației rutiere. Experții în siguranță rutieră avertizează că astfel de cazuri pot avea consecințe dramatice și că măsurile coercitive trebuie însoțite și de campanii de conștientizare.

În prezent, ancheta continuă, iar procurorii urmează să stabilească toate circumstanțele producerii accidentului. Dosarul deschis pe numele lui Toto Dumitrescu vizează infracțiuni precum părăsirea locului accidentului și conducerea sub influența substanțelor interzise, acuzații care, dacă vor fi confirmate de instanță, pot aduce pedepse severe.

Pentru moment, Toto Dumitrescu va rămâne în arest preventiv, urmând ca instanța să decidă în perioada următoare dacă va fi menținută această măsură sau dacă va fi înlocuită cu una mai blândă, precum arestul la domiciliu sau controlul judiciar. Cert este că tânărul actor se confruntă acum cu cea mai gravă problemă juridică din viața sa, iar decizia judecătorilor ar putea să-i marcheze definitiv cariera și imaginea publică.