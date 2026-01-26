B1 Inregistrari!
Bătrân de 87 de ani din Vâlcea, anchetat după un incident. Ce spun polițiștii
Sursa foto simbol: Freepik
  1. Jandarmii s-au ”luptat” zeci de minute cu câinele
  2. Ce spune Poliția despre bătrânul anchetat

Un bătrân de 87 de ani a ajuns să fie anchetat de polițiști, după ce câinele său a fugit de acasă și a atacat doi copii aflați în apropierea unui loc de joacă din Râmnicu Vâlcea. Polițiștii Biroului de Protecția Animalelor s-au autosesizat și au deschis o anchetă pe numele bărbatului.

Jandarmii s-au ”luptat” zeci de minute cu câinele

Incidentul a avut loc duminică după-amiază. La fața locului a ajuns o ambulanță, dar și un echipaj de jandarmi deoarece câinele, un Malinois, bloca accesul în blocul în care se refugiaseră copiii.

Jandarmii au avut nevoie de niște zeci de minute, dar și de ajutorul unui localnic, pentru a imobiliza câinele.

Copiii mușcați au ajuns la Unitatea de Primiri Urgențe. Ei au primit prima doză de vaccin antirabic, apoi au fost lăsați să plece acasă, având leziuni superficiale, scrie Agerpres.

Patrupedul a fost predat polițiștilor, ca aceștia să identifice stăpânul.

Ce spune Poliția despre bătrânul anchetat

„Câinele a fost preluat și plasat într-un adăpost specializat, unde se află în continuare sub supraveghere. În urma verificărilor efectuate, a fost identificat proprietarul animalului, acesta fiind un bărbat în vârsta de aproximativ 87 de ani, din municipiul Râmnicu Vâlcea.

În cauză, polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor s-au sesizat din oficiu și efectuează verificări pentru stabilirea tuturor împrejurărilor producerii evenimentului, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de neluarea măsurilor de prevenire a atacului canin, urmând a fi dispuse măsuri legale în funcție de rezultatul cercetărilor”, a transmis IPJ Vâlcea.

