Țigările electronice în interior reprezintă subiectul unei noi inițiative legislative susținute de comunitatea Declic și de medicul Mihail Pautov. Printr-o petiție online care a strâns deja aproape 40.000 de semnături, inițiatorii solicită modificarea urgentă a legii pentru a interzice utilizarea dispozitivelor cu tutun încălzit sau pe bază de vapori în toate spațiile publice închise.

Aceștia avertizează că reglementările actuale permit folosirea acestor produse în locuri precum restaurante, mall-uri sau baruri, expunând categorii vulnerabile la substanțe toxice.

Ce lacune există în legislația privind țigările electronice

În prezent, legislația din România interzice fumatul clasic în spațiile publice, însă dispozitivele electronice rămân legale deoarece legea definește fumatul strict ca un proces de ardere a tutunului. Deoarece sistemele pe baza de vapare sau cele de încălzire a tutunului doar vaporizează lichide sau încălzesc materia primă, acestea nu intră sub incidența restricțiilor actuale. Inițiatorii petiției consideră că această lacună juridică transformă spațiile publice în medii periculoase pentru copii, femei însărcinate și persoane cu afecțiuni cronice.

Care sunt riscurile inhalării vaporilor în spații închise

Inițiatorii petiției atrag atenția că aerul rămâne încărcat cu toxine și particule ultrafine mult timp după utilizare. În încăperile unde se folosesc aceste aparate, persoanele din jur inhalează involuntar nicotină, metale grele precum plumb, nichel sau crom, dar și substanțe cancerigene ca formaldehida. Aceste particule pătrund direct în plămâni și în fluxul sanguin, provocând inflamații și deteriorări celulare la nivelul organelor interne.

Care este evoluția reglementărilor privind fumatul în România

Restricționarea fumatului în România a început semnificativ cu Legea 15/2016, care a interzis complet fumatul în toate spațiile publice închise, spațiile închise de la locul de muncă și la locurile de joacă pentru copii. La acel moment, măsura a provocat dezbateri intense, însă a dus la o scădere a incidenței bolilor respiratorii acute. În ultimii ani, a emis recomandări clare pentru statele membre de a trata dispozitivele electronice cu aceeași rigoare ca pe țigările clasice, subliniind că nicotina, sub orice formă, creează dependență și afectează dezvoltarea creierului la tineri, potrivit