Politică

Condiția pusă de Grindeanu pentru adoptarea măsurilor în administrație: „Este esenţial dacă se doreşte a se continua cu PSD în interiorul acestei coaliţii”

Traian Avarvarei
26 ian. 2026, 22:49
Sorin Grindeanu, președintele PSD. Sursa foto: Sorin Grindeanu / Facebook
Cuprins
  1. Ce spune Grindeanu despre discuțiile din coaliție
  2. Grindeanu face iar insinuări legate de ieșirea de la guvernare

Sorin Grindeanu, președintele PSD, condiționează adoptarea pachetului de măsuri privind administraţia de adoptarea simultană a celui privind relansarea economică. „Acest pachet de relansare a economiei (…) este esenţial dacă se doreşte a se continua cu PSD în interiorul acestei coaliţii”, a ținut să precizeze Grindeanu.

Ce spune Grindeanu despre discuțiile din coaliție

„Eu vreau să vă spun un lucru foarte clar şi l-am spus şi astăzi în coaliţie, iar punctul meu de vedere a fost întărit şi de către domnul Kelemen Hunor, eu vă spun că PSD nu renunţă sub nicio formă la acest pachet de relansare economică. (…)

E clar că România are nevoie şi de aşa ceva pentru că de şase-şapte luni noi vorbim doar de tăieri, de dat oamenii afară, de restructurări, de creşteri de TVA, de creşteri de impozite. Lucrurile acestea trebuie să înceteze şi trebuie să ne ocupăm şi de partea cealaltă”, a declarat liderul PSD la România TV, potrivit Agerpres.

Grindeanu face iar insinuări legate de ieșirea de la guvernare

„Acest pachet de relansare a economiei este extrem de important din punctul nostru de vedere şi este esenţial dacă se doreşte a se continua cu PSD în interiorul acestei coaliţii. (…) S-a încercat astăzi un fel de decuplare a celor două pachete, dar eu cred că lucrurile au fost bine înţelese – amândouă pachetele trebuie să fie în acelaşi timp aprobate”, a mai declarat Sorin Grindeanu.

Liderul PSD a mai susținut că e uşor să scazi deficitul doar prin creşteri de taxe și că „reducerile de deficit în mod corect se fac şi prin creştere economică”.

