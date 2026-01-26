Sorin Grindeanu, președintele PSD, condiționează adoptarea pachetului de de adoptarea simultană a celui privind relansarea economică. „Acest pachet de relansare a economiei (…) este esenţial dacă se doreşte a se continua cu PSD în interiorul acestei coaliţii”, a ținut să precizeze Grindeanu.

Ce spune Grindeanu despre discuțiile din coaliție

„Eu vreau să vă spun un lucru foarte clar şi l-am spus şi , iar punctul meu de vedere a fost întărit şi de către domnul Kelemen Hunor, eu vă spun că PSD nu renunţă sub nicio formă la acest pachet de relansare economică. (…)

E clar că România are nevoie şi de aşa ceva pentru că de şase-şapte luni noi , de dat oamenii afară, de restructurări, de creşteri de TVA, de creşteri de impozite. Lucrurile acestea trebuie să înceteze şi trebuie să ne ocupăm şi de partea cealaltă”, a declarat liderul PSD la România TV, potrivit

Grindeanu face iar insinuări legate de ieșirea de la guvernare

„Acest pachet de relansare a economiei este extrem de important din punctul nostru de vedere şi este esenţial dacă se doreşte a se continua cu PSD în interiorul acestei coaliţii. (…) S-a încercat astăzi un fel de decuplare a celor două pachete, dar eu cred că lucrurile au fost bine înţelese – amândouă pachetele trebuie să fie în acelaşi timp aprobate”, a mai declarat Sorin Grindeanu.

Liderul PSD a mai susținut că e uşor să scazi deficitul doar prin creşteri de taxe și că „reducerile de deficit în mod corect se fac şi prin creştere economică”.